Radisson Hotel Group укрепляет лидерские позиции на российском рынке: итоги 2024 года

Radisson Hotel Group — международная гостиничная группа, ведущая свою деятельность в Африке (EMEA) и Азиатско-Тихоокеанском регионе (APAC). Семейство отелей Radisson Hotels представлено более чем в 95 странах мира с более чем 1380 действующими и готовящимися к открытию отелями. Компания стремительно развивается и увеличивает своё портфолио. Главное кредо компании — «Каждое Мгновение Бесценно» (Every Moment Matters) c философией сервиса «Да, я могу» (Yes I Can!).