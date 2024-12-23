Radisson Hotel Group укрепляет лидерские позиции на российском рынке: итоги 2024 года

«Москва стала драйвером роста в этом году, обеспечив наиболее заметное увеличение показателей. В других регионах мы также наблюдаем позитивную динамику, хотя темпы прироста были более сдержанными. Активно растёт внутренний туризм, но мы также видим интерес со стороны иностранных туристов. Так доля гостей из стран Ближнего Востока увеличилась почти в два раза по сравнению с прошлым годом и показывает рост на 186% по количеству ночей, в Москве мы видим увеличение дохода по бронированиям гостей из Китая на 35%», — прокомментировала Виолетта Ромэро дэ Торрэс, управляющий директор Radisson Hotel Group в России.