Radisson Hotel Group укрепляет лидерские позиции на российском рынке: итоги 2024 года
Radisson Hotel Group, одна из крупнейших международных гостиничных сетей и часть глобального холдинга Jin Jiang International, подвела итоги работы за 2024 год в России. В этом году компания продемонстрировала значительный рост финансовых показателей, подтвердив статус одного из лидеров индустрии гостеприимства.
Radisson Hotel Group завершила 2024 год с лучшими финансовыми результатами за всю историю работы в России: TRevPAR (общая выручка на доступный для продажи номер) вырос на 24,5%, GOP (валовая операционная прибыль) выросла на 39% относительно прошлого года). Основным каналом продаж остаётся официальный сайт radissonhotels.com, рост дохода по которому составил 20% относительно прошлого года.
2024 год продемонстрировал значительное увеличение потока иностранных туристов. Особенно яркой тенденцией стал рост гостей из Саудовской Аравии, Бахрейна, Ирана, ОАЭ и Кувейта. В Сочи доля арабских гостей во втором и третьем кварталах составила от 15% до 20%, что является необычным явлением для данного региона. Параллельно в компании продолжают регистрировать рост китайского сегмента
«Москва стала драйвером роста в этом году, обеспечив наиболее заметное увеличение показателей. В других регионах мы также наблюдаем позитивную динамику, хотя темпы прироста были более сдержанными. Активно растёт внутренний туризм, но мы также видим интерес со стороны иностранных туристов. Так доля гостей из стран Ближнего Востока увеличилась почти в два раза по сравнению с прошлым годом и показывает рост на 186% по количеству ночей, в Москве мы видим увеличение дохода по бронированиям гостей из Китая на 35%», — прокомментировала Виолетта Ромэро дэ Торрэс, управляющий директор Radisson Hotel Group в России.
С более чем 1380 отелями и 227 310 номерами по всему миру, Radisson Hotel Group входит в число двух крупнейших гостиничных групп мира. Россия остается ключевым рынком для сети, демонстрируя устойчивое развитие и высокий уровень эффективности. Компания продолжает следовать своему главному принципу — создавать исключительный сервис в рамках философии «Каждое мгновение бесценно».
«2024 год стал для нас годом укрепления позиций и достижения новых высот. Мы уверены, что наша команда, сильный бренд и стратегическое видение позволят сохранить лидирующее положение на рынке», — подчеркнула Виолетта Ромэро дэ Торрэс.
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RADISSON HOTEL GROUP
Radisson Hotel Group — международная гостиничная группа, ведущая свою деятельность в Африке (EMEA) и Азиатско-Тихоокеанском регионе (APAC). Семейство отелей Radisson Hotels представлено более чем в 95 странах мира с более чем 1380 действующими и готовящимися к открытию отелями. Компания стремительно развивается и увеличивает своё портфолио. Главное кредо компании — «Каждое Мгновение Бесценно» (Every Moment Matters) c философией сервиса «Да, я могу» (Yes I Can!).
Портфолио Radisson Hotel Group включает бренды Radisson Collection, art’otel, Radisson Blu, Radisson, Radisson RED, Radisson Individuals, Park Plaza, Park Inn by Radisson, Country Inn & Suites by Radisson и prizeotel, объединенные под единым коммерческим зонтичным брендом Radisson Hotels.