Рынок интернет-эквайринга переживает расцвет

Рынок интернет-эквайринга переживает расцветОб этом говорят данные «Т-Кассы»
Объем рынка интернет-эквайринга без учета маркетплейсов, по данным сервиса приема онлайн-платежей и переводов «Т-Касса» (от Т-Банка), за первые три квартала 2024 г. вырос в годовом выражении на 17% ‒ до 6,36 трлн руб. С учетом маркетплейсов показатель увеличился на 29% и составил 10,42 трлн руб.
Драйвером роста рынка стал сегмент услуг, который прибавил по сравнению с январем ‒ октябрем прошлого года 70%. Бурно развиваются также онлайн-продажи одежды и обуви (+34%), сектор развлечений (+35%) и путешествий (+17%), а также сегмент e-grocery – продажи товаров повседневного спроса, таких как продукты питания, напитки, бытовая химия и т. п. (+12%).
Что такое интернет-эквайринг
Интернет-эквайринг – услуга, позволяющая бизнесу принимать платежи от клиентов через интернет. Покупатель заходит на сайт, находит нужный товар, кладет его в корзину онлайн-магазина. После клиент переходит к странице оплаты. На ней располагается платежная форма от банка-эквайера или сервиса интернет-эквайринга, с помощью которой покупатель может совершить оплату по банковской карте или другими, альтернативными способами оплаты (pay-сервисы, BNPL-сервисы и т.д.).
После происходит обработка платежа, сервис-провайдер проводит аутентификацию клиента. Вся информация направляется в процессинговый центр банка-эквайера, который передает ее в платежную систему. Банк-эмитент карты, с которой производится платеж, получает данные и осуществляет транзакцию.
Если все в порядке, то банк-эквайер отправляет подтверждение успешного платежа обратно в интернет-магазин. После этого магазин завершает покупку и отправляет клиенту уведомление, что заказ принят. По такой же схеме проводятся платежи в мобильных приложениях и мессенджерах, где вход на страницу оплаты осуществляется по ссылке. Весь этот сложный процесс занимает считанные секунды.
Почему этот рынок растет так быстро
В развитии интернет-эквайринга заинтересованы все стороны: и покупатель, которому нужны удобные способы оплаты, и бизнес, который продает товар или услугу и которому важно повысить конверсию в покупку.
Резкий рост популярности онлайн-платежей произошел в период пандемии COVID-19. Омниканальность (стратегия, при которой компания использует различные онлайн- и офлайн-каналы для связи с клиентами, предлагая при этом «бесшовный» клиентский опыт) стала ключевым элементом современного бизнеса.
Кроме того, с введением санкций и уходом иностранных игроков открылись ниши, которые начали активно занимать российские компании. Это также способствовало росту электронной торговли и, соответственно, интернет-эквайринга. Стали гораздо быстрее развиваться отечественные сервисы, не требующие при проведении платежей ввода реквизитов банковской карты, – такие, как, например Т-Pay. Это позволило увеличить доступность и уровень проникновения онлайн-платежей.
Рывок роста рынка удаленных платежей связан в том числе и с развитием СБП ‒ Системы быстрых платежей. В настоящее время объем транзакций, совершаемых через нее, по данным Банка России, вплотную приблизился к 20 трлн руб.
Появившееся многообразие способов оплаты также влияло на рост популярности интернет-покупок. Например, у бизнес-клиентов «Т-Кассы» есть возможность подключить оплату покупок различными способами, в том числе по карте, с помощью pay-сервисов, в рассрочку и частями через BNPL-сервис «Долями», рекуррентными платежами. Также компании-клиенты могут подключать сплитование платежей ‒ автоматически разделять один платеж между счетами нескольких продавцов.
Кроме того, клиенты «Т-Кассы» в личном кабинете или CRM-системе могут получать отчеты о платежах и использовать их в целях внутренней аналитики.
Какие выгоды от использования интернет-эквайринга получает бизнес
Рост количества продаж. Все больше россиян предпочитают делать заказы онлайн, не выходя из дома. Например, по данным исследования «Т-Кассы», число пользователей сервисов e-grocery растет в среднем на 7% в месяц.
Возможность принимать платежи от клиентов круглосуточно. Продавцу не нужно быть на связи, чтобы принять платеж: с интернет-эквайрингом платеж можно принять в любое время суток, в выходные и праздничные дни.
Безопасность и повышение доверия со стороны клиентов. Оплата наличными или переводом на карту несет в себе определенные риски. Интернет-эквайринг ‒ это законный и контролируемый способ принять платеж дистанционно, а оплата не будет заморожена и не уйдет не по адресу. Кроме того, сам факт того, что с продавцом в качестве посредника работает крупный банк-эквайер или сервис приема онлайн-платежей, служит доказательством его надежности.
Получение доступа к той аудитории, до которой ранее было сложно достучаться. Например, до молодежи из поколения Z ‒ так называемых цифровых аборигенов.
Расширение географии продаж. Возможность совершить оплату онлайн позволяет продавать товары покупателям не только по всей стране, но и за ее пределами.
О «Т-Кассе»
Совсем недавно «Т-Касса» отметила свое десятилетие. Сейчас это второй крупнейший онлайн-эквайер по количеству транзакций в России. Объем операций, проведенных через «Т-Кассу», за все время ее работы составил более 10 трлн руб. Ежегодно он увеличивается в среднем на 70%. В прошлом году «Т-Касса» провела почти 1,3 млрд транзакций. Более 100 тыс. компаний, в том числе такие лидеры рынка, как «Самолет Плюс», «Гемотест», СДЭК, S7 Airlines, являются ее клиентами.
«Т-Касса» предлагает решения для компаний любой отрасли и любого размера – от ИП и микробизнеса до крупнейшей корпорации, давая возможность настроить удобные сценарии оплаты индивидуально. Платежную форму «Т-Кассы» можно брендировать под корпоративный стиль компании, например, разместить логотип или перекрасить некоторые кнопки в цвета бренда (например, «оплатить» в оплате картой или через рассрочку), что положительно повлияет на восприятие платежного интерфейса постоянными клиентами.
Чеки по операциям через «Т-Кассу» можно отправлять без аренды облачной кассы. Кроме того, сервис можно интегрировать с уже имеющейся облачной кассой (CloudKassir, «Атол Онлайн», Orange Data и др.). Интернет-эквайринг от «Т-Кассы» легко подключается различными способами, а если у бизнеса еще нет своего онлайн-магазина, то можно использовать конструктор сайтов Т-Банка: интеграция с «Т-Касса» происходит по одной кнопке.