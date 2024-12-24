Рынок интернет-эквайринга переживает расцвет

Безопасность и повышение доверия со стороны клиентов. Оплата наличными или переводом на карту несет в себе определенные риски. Интернет-эквайринг ‒ это законный и контролируемый способ принять платеж дистанционно, а оплата не будет заморожена и не уйдет не по адресу. Кроме того, сам факт того, что с продавцом в качестве посредника работает крупный банк-эквайер или сервис приема онлайн-платежей, служит доказательством его надежности.