Конец ледникового периода

Во-первых, получить более гибкие условия для выплат, включая возможность выбора срока выплаты. Большинству россиян, у которых сумма средств накопительной пенсии больше 412 000 руб. [1], после достижения возраста 55/60 лет, скорее всего, назначат пожизненную выплату накопительной пенсии. Сумма составит около 1525 руб. в месяц, по данным на 2025 г. Если перевести эти деньги в ПДС, человек сам выберет срок выплаты с учетом условий договора. В «СберНПФ», например, он от пяти лет, т. е. получается до 6,86 тыс. руб. ежемесячно. Во-вторых, появится возможность получить все средства одной суммой через 15 лет участия в программе. В системе ОПС получить выплаты можно только при достижении возраста 55 лет для женщин или 60 лет для мужчин, либо при наличии права на досрочную страховую пенсию по старости. В этот же период нужно подать заявление в Социальный фонд России. Причём снять всю сумму смогут лишь те, у кого на счёте окажется не более 412 000 руб. в 2024 г.