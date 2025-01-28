Конец ледникового периода

Конец ледникового периодаРазморозьте свои средства накопительной пенсии – переведите их на счет ПДС
Программа долгосрочных сбережений (ПДС) позволяет людям накопить на крупные покупки, сформировать дополнительный доход на будущее и создать финансовую подушку безопасности на случай наступления особых жизненных ситуаций. Чем программа отличается от других долгосрочных инструментов на финансовом рынке, почему стоит перевести средства накопительной пенсии в ПДС, когда лучше всего это сделать и насколько это надежно, разбирались «Ведомости. Капитал».
Что отличает ПДС
ПДС нельзя назвать исключительно пенсионным или просто инвестиционным продуктом, потому что это совершенно новый добровольный накопительно-сберегательный продукт для граждан с поддержкой и гарантиями от государства. Программа предполагает активную роль самого человека в накоплении капитала на любые долгосрочные цели или комфортную жизнь в будущем.
ПДС – это счет, который открывается в выбранном негосударственном пенсионном фонде (НПФ) на срок от 15 лет. Счет остается с вами, пока вы его сами не закроете или полностью не используете все средства со счета. Вы можете также самостоятельно выбрать наследников для этого счета.
Самое главное отличие от других предложений на рынке – это софинансирование от государства. Государство готово доплачивать до 36 000 руб. ежегодно в течение десяти лет, если делать личные взносы на счет ПДС в размере от 2000 руб. в год.
Для человека со среднемесячным доходом до 80 000 руб. полагается софинансирование от государства один к одному, т. е. на один рубль внесенных средств человек получит один рубль софинансирования. Если ваш среднемесячный доход составляют от 80 000 руб. до 150 000 руб. включительно, государство софинансирует 50 копеек на один рубль ваших взносов. Когда среднемесячный доход превышает 150 000 руб., государство софинансирует 25 копеек на один рубль ваших взносов. Соответственно, в зависимости от размера дохода максимальную сумму софинансирования от государства в размере 36 000 руб. можно получить, сделав взнос за год в размере от 36 000 руб. или от 72 000 руб., или от 144 000 руб.
Также для участников ПДС предусмотрен специальный налоговый вычет на долгосрочные сбережения граждан. Например, за 2024 г. можно вернуть до 60 000₽ уплаченного НДФЛ при ставке НДФЛ 15%. При более высокой ставке налога, что может быть актуально начиная с 2025 г., сумма возврата будет больше. Совокупный размер налогового вычета на долгосрочные сбережения ограничен 400 000 руб. в год.
Государство разрешило переводить средства накопительной пенсии в программу долгосрочных сбережений. Это деньги, которые формировались в системе обязательного пенсионного страхования (ОПС) с 2002 по 2013 г. из отчислений работодателей. Такие взносы компании делали за всех россиян, которые официально работали в этот период. Таким образом, накопительная пенсия есть не у всех, но у многих на этих счетах накопились значительные суммы средств. Узнать, где находятся средства вашей накопительной пенсии, можно с помощью мобильного приложения «Сбербанк Онлайн», набрав в поиске «мои пенсионные продукты». С переводом средств накопительной пенсии в ПДС они становятся частью личного капитала. Россияне могут получить выплаты со счета ПДС после 15 лет участия в программе, при достижении возраста 55 лет женщинами, 60 лет мужчинами, при наступлении особых жизненных ситуаций или оставить их в наследство.
Насколько надежно вкладывать в ПДС
Средства на счетах в НПФ застрахованы и защищены от потерь на всех этапах – как в процессе накопления, так и на этапе выплат. Пока человек копит средства, государство с помощью Агентства по страхованию вкладов (АСВ) гарантирует защиту личных взносов и дохода от их размещения на сумму до 2,8 млн руб. Также в случае банкротства негосударственного пенсионного фонда АСВ компенсирует в полном объеме переведенные в программу средства накопительной пенсии, полученное от государства софинансирование, а также весь доход от их размещения.
Кроме того, работу НПФ пристально контролирует Банк России. Так, например, регулятор следит, чтобы фонды не нарушали лимиты по инвестированию в те или иные активы, – все строго прописано в законе. Еще одна зона контроля ‒ качество инвестиционных операций и управление конфликтом интересов. Если фонд не справится с такой задачей, ему грозит риск фидуциарной ответственности (за ненадлежащее исполнение обязанности действовать в интересах клиентов) и, как следствие, финансовые санкции и возмещение ущерба. Дополнительно все НПФ обязаны проходить ежеквартальное стресс-тестирование. Так Банк России проверяет все организации пенсионной отрасли на финансовую устойчивость.
Также по закону все виды вложений в ПДС не могут уйти в минус. Ежегодно негосударственный пенсионный фонд начисляет на счет ПДС полученный инвестиционный доход. Законом предусмотрена обязанность фонда гарантировать безубыточность инвестиционного дохода за каждые пять лет действия программы. Иными словами, каждые пять лет суммарный инвестиционный доход фиксируется, и, если он отрицательный, фонд самостоятельно восполняет средства ПДС; если результат положительный, доход становится новой точкой для гарантии сохранности средств на счете.
Почему стоит перевести средства накопительной пенсии в ПДС
Существует как минимум три главные причины, почему стоит перевести средства накопительной пенсии в ПДС.
Во-первых, получить более гибкие условия для выплат, включая возможность выбора срока выплаты. Большинству россиян, у которых сумма средств накопительной пенсии больше 412 000 руб. [1], после достижения возраста 55/60 лет, скорее всего, назначат пожизненную выплату накопительной пенсии. Сумма составит около 1525 руб. в месяц, по данным на 2025 г. Если перевести эти деньги в ПДС, человек сам выберет срок выплаты с учетом условий договора. В «СберНПФ», например, он от пяти лет, т. е. получается до 6,86 тыс. руб. ежемесячно. Во-вторых, появится возможность получить все средства одной суммой через 15 лет участия в программе. В системе ОПС получить выплаты можно только при достижении возраста 55 лет для женщин или 60 лет для мужчин, либо при наличии права на досрочную страховую пенсию по старости. В этот же период нужно подать заявление в Социальный фонд России. Причём снять всю сумму смогут лишь те, у кого на счёте окажется не более 412 000 руб. в 2024 г.
Также с помощью средств ПДС человек сможет в любой момент оплатить дорогостоящее лечение. Потратить можно всю сумму. Список заболеваний утвержден правительством РФ. Другая ситуация, когда можно досрочно воспользоваться деньгами, ‒ потеря кормильца. Система ОПС не дает такой гибкости и не предусматривает получение средств в случае каких-либо особых жизненных ситуациях.
Важно помнить, что при переводе средств накопительной пенсии в ПДС с обычной страховой пенсией от государства ничего не происходит, поскольку это совершенно разные виды пенсий. Страховая пенсия в любом случае будет выплачиваться в положенном возрасте, учтут стаж и заработанные пенсионные баллы. С помощью мобильного приложения «Сбербанк Онлайн» можно узнать размер своей страховой пенсии, стаж и пенсионные баллы, набрав в поиске «расчет пенсии».
Как перевести
Россиянам с января 2024 г. разрешили переводить средства накопительной пенсии в ПДС. Для этого надо заключить договор ПДС в любом НПФ. После заключения договора ПДС надо подать в том же НПФ заявление на перевод средств накопительной пенсии в программу.
Деньги поступят на ПДС-счет уже в следующем году вместе с инвестиционным доходом на средства накопительной пенсии и без потерь.
Например, в «СберНПФ» весь процесс может пройти онлайн. Самый удобный способ – это осуществить перевод в «Сбербанк онлайн». Работает все так же, как онлайн-перевод между личными счетами в мобильном приложении: быстро и удобно. Для этого надо зайти в раздел «Накопления», а потом в «Пенсии и сбережения», где заключить договор ПДС. После заключения договора там же выбрать действие «перевести накопительную пенсию на свой счет программы».
Немного больше шагов и внимания потребуется, если средства накопительной пенсии (ОПС) хранятся в одном фонде, а человек открыл программу долгосрочных сбережений в другом НПФ и хочет их перевести в ПДС в этом НПФ. В таком случае сначала происходит смена пенсионного фонда по ОПС. И уже потом – их перевод в программу долгосрочных сбережений ПДС. Действует следующий алгоритм.
Прийти в «СберНПФ» и заключить договор ПДС. После этого подписать со «СберНПФ» еще один договор – об обязательном пенсионном страховании для перевода средств ОПС в «СберНПФ». При этом важно проконсультироваться со специалистом «СберНПФ» и правильно выбрать вид заявления и год перехода, чтобы сохранить накопленный инвестиционный доход.
Однако существуют ограничения по времени: заключить договор об ОПС можно ежегодно с первого января по 30 ноября. В этот же период нужно подать заявление в Социальный фонд России (СФР), чтобы подтвердить свое намерение сменить НПФ. Если этого не сделать, средства накопительной пенсии останутся в прежнем месте. Подать такое заявление можно лично в ближайшем отделении СФР или через портал Госуслуг. Если с документами все в порядке, СФР одобрит переход и деньги поступят в выбранный НПФ на следующий год или по истечении пяти лет (в зависимости от выбранного вами вида заявления).
Наконец, когда договор об обязательном пенсионном страховании с выбранным НПФ вступит в силу, человек сможет подать отдельное заявление о переводе средств накопительной пенсии в программу ПДС.
Когда лучше всего вступать в ПДС
Еще один плюс в том, что вступить в программу можно в любом возрасте. ПДС закрывает сразу несколько жизненных потребностей и подходит каждому независимо от уровня дохода и возраста. В активном возрасте 30‒45 лет – накопить на мечту и крупные покупки. После завершения карьеры позволяет сохранить комфортный уровень жизни, получая регулярные выплаты. В особых жизненных ситуациях окажет помощь.
Кроме того, сейчас «Сбер» предлагает для участников программы ПДС вклад «Забота о будущем» с повышенной процентной ставкой 29%. Для того, чтобы воспользоваться предложением, необходимо открыть вклад, внеся от 50 000 руб., и пополнить ПДС в «СберНПФ» на сумму, аналогичную вкладу. Таким образом, удастся сформировать не только долгосрочные сбережения, но и выгодные краткосрочные.
*411 750 рублей в 2025 году
Сумма корректна для женщин 55 лет и мужчин 60 лет, которые обратятся за выплатой накопительной пенсии с первого июля 2024 г. по 31 декабря 2025 г. При изменении возраста и даты обращения показатель изменится.