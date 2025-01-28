Международный медиафасад России: МАЕР представил новый суперформат премиальной рекламы
Медиахолдинг МАЕР при поддержке Национального центра «Россия» запустил свой первый московский кластер медиафасадов. Он расположен в самом сердце деловой и международной жизни столицы – в районе Москва-Сити. Первый из трех цифровых фасадов заработал на здании центра.
Конструкция площадью более 1 000 квадратных метров вскоре будет дополнена еще двумя масштабными медиафасадами, которые будут работать как единое целое.
«Россия выдержала западные санкции и уверенно создаёт свое будущее. Партнерство с зарубежными компаниями и количество сделок с ними стабильно растёт. Поэтому я не сомневаюсь, что эта локация, как и вся цифровая платформа МАЕР, будет высоко востребована для продвижения различных товаров и услуг дружественных стран. Само место подсказало нам название кластера – «Международный»! Только этот медиафасад обеспечивает порядка 150 миллионов визуальных контактов в месяц. Всё это сверхпремиальная аудитория международного делового центра Москва-Сити. Мы превращаем Москву в самую медийную столицу мира!» – заявил владелец и генеральный директор медиахолдинга МАЕР Константин Майор.
В день запуска на медиафасаде транслировались приветствия на десяти языках. На арабском ее прочитал Чрезвычайный и Полномочный Посол Катара в России Ахмед Нассер Аль-Тани, присутствовавший на церемонии.
«Я очень рад быть здесь и очень благодарен господину Майору за приглашение на это торжественное мероприятие. Конечно, Россия очень большая страна, очень красивая. Нас связывают очень добрые и положительные отношения», – отметил господин Аль-Тани.
Также на церемонии присутствовали представители крупного российского и зарубежного бизнеса. С приветствием выступил президент LG Electronics в России и СНГ Енг Нам Ро.
«От всей души поздравляю Вас с открытием замечательного медиафасада в эпицентре деловой жизни города. Ведь рядом в “Экспоцентре” уже шестьдесят пять лет проходят международные выставки и конгрессы, именно здесь открылся национальный центр «Россия». LG, как лидер B2B-сегмента, пионер в разработке эмпатичного интеллекта, понимает, что экраны МАЕР с технологиями 3D и O2O (offline-to-online) – это будущее городов. Медиафасад по инициативе Константина стал больше, чем просто экраном – это разговор с городом о важных для общества социальных событиях. Для LG это очень важно: здесь в Москва-Сити, рядом с будущим медиафасадом, мы проводили День донора, а Константин очень помогает нам с этим проектом. Сейчас ваш охват аудитории тридцать один миллион, и мы от души желаем вам достичь цифры больше 100 миллионов! Желаю вам огромных успехов!» – сказал господин Ро.
Большие охваты конструкции обусловлены ее размерами и удачным расположением. Общая ширина всех трех сегментов 50 метров, высота 21 метр, а площадь превышает 1000 квадратных метров. Для сравнения, диагональ самых продаваемых в России телевизоров – 65 дюймов. Диагональ нового уличного телевизора МАЕР – 2120 дюймов. Медиафасад на здании Национального центра «Россия» выходит на Краснопресненскую набережную, поэтому к традиционным автомобильному и пешеходному трафику добавляется новая категория зрителей: пассажиры речных трамвайчиков и прогулочных судов. Он хорошо просматривается даже с другого берега Москвы-реки.
На церемонии открытия любой желающий мог протестировать, как работают технологии МАЕР. Фотограф делал снимки гостей, и уже через пару минут они появлялись на медиафасаде «Международный».
Ранее медиахолдинг МАЕР анонсировал запуск Единой платформы цифровых коммуникаций (16+), которая будет запущена через несколько недель. Платформа позволит выстраивать кросс-канальные рекламные кампании и размещать контент в самых разных медиа – онлайн и офлайн.
В настоящий момент сеть нового уличного медиа МАЕР обеспечивает более 7,8 миллиарда визуальных контактов в месяц. Ежемесячный охват аудитории достиг 31 миллионов человек. После запуска единой цифровой платформы к 2029 году холдинг планирует увеличить охват до 100 миллионов человек в месяц.