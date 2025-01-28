Международный медиафасад России: МАЕР представил новый суперформат премиальной рекламы

«От всей души поздравляю Вас с открытием замечательного медиафасада в эпицентре деловой жизни города. Ведь рядом в “Экспоцентре” уже шестьдесят пять лет проходят международные выставки и конгрессы, именно здесь открылся национальный центр «Россия». LG, как лидер B2B-сегмента, пионер в разработке эмпатичного интеллекта, понимает, что экраны МАЕР с технологиями 3D и O2O (offline-to-online) – это будущее городов. Медиафасад по инициативе Константина стал больше, чем просто экраном – это разговор с городом о важных для общества социальных событиях. Для LG это очень важно: здесь в Москва-Сити, рядом с будущим медиафасадом, мы проводили День донора, а Константин очень помогает нам с этим проектом. Сейчас ваш охват аудитории тридцать один миллион, и мы от души желаем вам достичь цифры больше 100 миллионов! Желаю вам огромных успехов!» – сказал господин Ро.