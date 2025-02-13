Как увеличить прибыль на маркетплейсе? Итоги «Практикума 3.0»

«Было очень радостно и гордо выступать для такой аудитории, чтобы селлеры стали более прибыльными, подобрали более эффективные команды, сделали свой бизнес абсолютно прозрачным. Перешли на НДС, сохраняя прибыль. У нас получилось создать теплую атмосферу, нетворкинг. Огромное количество стендов поддержало мероприятие: фулфилменты, компании по регистрации торговых марок и найму персонала. Мы действительно влияем на эффективность продавцов на маркетплейсах, делаем их работу более правильной, честной и, самое главное, более прибыльной для них и для площадок», – делится Дмитрий Ковпак.