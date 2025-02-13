Как увеличить прибыль на маркетплейсе? Итоги «Практикума 3.0»
1-2 февраля в Москве состоялся «Практикум 3.0: рост прибыли на маркетплейс 2025» 18+, собравший около 300 селлеров в зале и еще более 140 селлеров в онлайн-формате.
Большинство участников – опытные продавцы на marketplace Wildberries*** и Ozon*** с оборотом больше 60 млн в год и те, чьи финансовые показатели ежемесячно достигают 100 млн.
Организатор «Практикума 3.0» – Дмитрий Ковпак, основатель и методолог акселератора для продавцов на маркетплейсах «АКС», бизнес-эксперт по работе с маркетплейсами. Он собрал сильную команду спикеров:
● Известный бизнесмен и основатель нескольких фабрик Алексей Никонов;
● Опытные селлеры Максим Попов и Даниил Грунин;
● Эксперт по финансам Сергей Костюхин;
● Основатель логистической компаний Иван Шадрин;
● Основатель группы компаний Ledexo Logistics*** Владимир Астафуров;
● Основатель системы аналитики Wildbox*** Владлен Строкань;
● Эксперт по Ozon Эл Невталиев.
Были презентованы важные обновления в программах и стратегии, помогающие селлерам эффективно использовать внешний трафик.
Владлен Строкань, основатель одного из лидирующих сервисов аналитики Wildbox.ru***, презентовал систему отслеживания каналов привлечения покупателей (18+) на конкурентов из внешних источников трафика и сделал возможным следить за конкурентами и повторять их действия во внешнем трафике.
Алексей Москаленко, Президент ассоциации представителей электронной торговли, выступает в роли моста между маркетплейсами и селлерами и помогает решать самые сложные и нерешаемые задачи. Его ассоциация помогает разблокировать магазины, убирать неправомерные штрафы и пр.
«Было очень радостно и гордо выступать для такой аудитории, чтобы селлеры стали более прибыльными, подобрали более эффективные команды, сделали свой бизнес абсолютно прозрачным. Перешли на НДС, сохраняя прибыль. У нас получилось создать теплую атмосферу, нетворкинг. Огромное количество стендов поддержало мероприятие: фулфилменты, компании по регистрации торговых марок и найму персонала. Мы действительно влияем на эффективность продавцов на маркетплейсах, делаем их работу более правильной, честной и, самое главное, более прибыльной для них и для площадок», – делится Дмитрий Ковпак.
На «Практикуме 3.0» были рассмотрены изменения в работе marketplace, в налогах и законах, в инструментах маркетинга. Чтобы перейти на общую систему НДС, селлерам необходимо грамотно отстраиваться от конкурентов, управлять ценами и поставками. Появилась жизненная необходимость перейти на работу с внешним трафиком и развивать другие каналы продаж. Для этого необходимы навыки найма и управления командой.
Маркетплейсы быстро меняются, поэтому практически каждый спикер в своем выступлении показывал примеры использования ИИ. Появился DeepSeek R1, который эффективнее чата GPT, новые инструменты для создания уникального. Селлеры узнали, как эти инструменты использовать для увеличения конверсии воронок.
«На практикуме нам дали актуальную информацию о том, что сейчас происходит на рынке. Чем пользоваться, что внедрять. Главный по Ozon Эл Невталиев разложил механику формирования цены. Дмитрий Ковпак сделал выжимку актуальных инструментов для продвижения. Это было мощно!» (Анна Марцинкевич, предприниматель)
«Практикум 3.0» не продается в записи. Мероприятие ценно в моменте. Ближе к лету состоится «Практикум 4.0» (18+), где будут рассмотрены инструменты для сезонных продаж. На летнем практикуме ожидается участие команд маркетплейсов. Много внимания будет уделено нетворкингу, чтобы селлеры росли быстрее, имея в окружении миллионеров и миллиардеров.
«Я записал 14 задач по итогу первого дня. Пообщался с участниками, сошлись на том, что надо расти Х2 даже вне сезона. В ресторане после практикума обсуждали, как мы будем это делать» (Алексей, предприниматель).
«Надо приходить, слушать и внедрять. Ребята растут в нетворкинге. Это самое главное отличие мероприятия» (Илья Златан, соучредитель компании SplitTest).
marketplace *** – рынок, перевод с английского
DeepSeek R1 *** – дипсик, транслитерация с английского
GPT *** – джипити, транслитерация с английского
SplitTest *** – сплит тест, транслитерация с английского
Wildberries*** – Вайлдберрис, транслитерация с английского
Ozon*** – Озон, транслитерация с английского
Ledexo Logistics***, Ледексо Лоджистикс, транслитерация с английского
Wildbox*** – Вайлдбокс, транслитерация с английского