Продукция ГК «Талина» взяла «золото» дегустационных конкурсов «Продэкспо-2025»
Группа компаний «Талина» принимала участие в 32-й международной выставке продуктов питания, напитков и сырья для их производства «Продэкспо-2025» (18+). Выставка проходила с 3 по 7 февраля ЦВК «Экспоцентр» (г. Москва).
На стенде компании была представлена продукция производства ООО «МПК «Атяшевский» и ООО «МК «Даурский» в категориях «Мясная гастрономия», «Охлажденные и замороженные полуфабрикаты», «Мясные снеки» и корма для животных производства ООО «МПК «Атяшевский» и ООО «Добрый хозяин». Также на стенде были презентованы новые продукты – корма для животных ТМ Kott PRO и Royal Food.
В рамках выставки компания участвовала сразу в нескольких отраслевых конкурсах: «Лучший продукт – 2025», «Продукты для ЗОЖ», «Выбор сетей». Неповторимый вкус и уникальная рецептура колбасных изделий, выпускаемых МПК «Атяшевский», не оставили равнодушными не только потребителей, но и экспертное сообщество. Продукция группы компаний была высоко оценена жюри и завоевала сразу несколько высших наград. Так, в конкурсе «Лучший продукт», золотую медаль получили:
колбаса «Балыковая» ТМ Delikaiser;
сосиски «Сливочные» ТМ Delikaiser;
колбаса «Краковская ГОСТ» ТМ Delikaiser;
колбаса «Классическая» ТМ Delikaiser.
В конкурсе «Выбор сетей» диплом победителя получили салямчики со вкусом сальчичон ТМ «МясоТакМясо».
В конкурсе «Продукты для здорового образа жизни» дипломантом стали кнуты «Премиум» ТМ Delikaiser.
Вся продукция группы компаний производится из мяса с собственных ферм. Структура «от поля до прилавка» позволяет не зависеть от поставщиков сырья, контролировать качество на каждом этапе производства и выпускать экологически чистую продукцию. Продукция представлена в 83 субъектах Российской Федерации в основных крупных федеральных сетях: Магнит, Х5 Retail Group, Лента, Красное&Белое, Светофор, Auchan, Дикси, Монетка, Самбери, Верный, Победа, Самокат, Ozon, ЯндексЛавка и т.д. Также продукция поставляется в Казахстан, Киргизию, Беларусь, Вьетнам и Гонконг.
Группа компаний «Талина» крупный российский производитель продуктов питания, который объединяет предприятия по растениеводству, изготовлению комбикормов, индустриальному разведению и откорму свиней, производству продукции мясной гастрономии и кормов для домашних животных.