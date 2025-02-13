Продукция ГК «Талина» взяла «золото» дегустационных конкурсов «Продэкспо-2025»

В рамках выставки компания участвовала сразу в нескольких отраслевых конкурсах: «Лучший продукт – 2025», «Продукты для ЗОЖ», «Выбор сетей». Неповторимый вкус и уникальная рецептура колбасных изделий, выпускаемых МПК «Атяшевский», не оставили равнодушными не только потребителей, но и экспертное сообщество. Продукция группы компаний была высоко оценена жюри и завоевала сразу несколько высших наград. Так, в конкурсе «Лучший продукт», золотую медаль получили: