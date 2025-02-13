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Продукция ГК «Талина» взяла «золото» дегустационных конкурсов «Продэкспо-2025»

Группа компаний «Талина» принимала участие в 32-й международной выставке продуктов питания, напитков и сырья для их производства «Продэкспо-2025» (18+). Выставка проходила с 3 по 7 февраля ЦВК «Экспоцентр» (г. Москва).

На стенде компании была представлена продукция производства ООО «МПК «Атяшевский» и ООО «МК «Даурский» в категориях «Мясная гастрономия», «Охлажденные и замороженные полуфабрикаты», «Мясные снеки» и корма для животных производства ООО «МПК «Атяшевский» и ООО «Добрый хозяин». Также на стенде были презентованы новые продукты – корма для животных ТМ Kott PRO и Royal Food.

В рамках выставки компания участвовала сразу в нескольких отраслевых конкурсах: «Лучший продукт – 2025», «Продукты для ЗОЖ», «Выбор сетей». Неповторимый вкус и уникальная рецептура колбасных изделий, выпускаемых МПК «Атяшевский», не оставили равнодушными не только потребителей, но и экспертное сообщество. Продукция группы компаний была высоко оценена жюри и завоевала сразу несколько высших наград. Так, в конкурсе «Лучший продукт», золотую медаль получили:

  • колбаса «Балыковая» ТМ Delikaiser;

  • сосиски «Сливочные» ТМ Delikaiser;

  • колбаса «Краковская ГОСТ» ТМ Delikaiser;

  • колбаса «Классическая» ТМ Delikaiser.

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В конкурсе «Выбор сетей» диплом победителя получили салямчики со вкусом сальчичон ТМ «МясоТакМясо».

В конкурсе «Продукты для здорового образа жизни» дипломантом стали кнуты «Премиум» ТМ Delikaiser.

Вся продукция группы компаний производится из мяса с собственных ферм. Структура «от поля до прилавка» позволяет не зависеть от поставщиков сырья, контролировать качество на каждом этапе производства и выпускать экологически чистую продукцию. Продукция представлена в 83 субъектах Российской Федерации в основных крупных федеральных сетях: Магнит, Х5 Retail Group, Лента, Красное&Белое, Светофор, Auchan, Дикси, Монетка, Самбери, Верный, Победа, Самокат, Ozon, ЯндексЛавка и т.д. Также продукция поставляется в Казахстан, Киргизию, Беларусь, Вьетнам и Гонконг.

Группа компаний «Талина» крупный российский производитель продуктов питания, который объединяет предприятия по растениеводству, изготовлению комбикормов, индустриальному разведению и откорму свиней, производству продукции мясной гастрономии и кормов для домашних животных.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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