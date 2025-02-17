Портреты «Героев нашего времени» транслируют на медиафасадах по всей России
Торжественная церемония награждения спортивной премией «Герои нашего времени» состоялась 13 февраля в Малом зале Государственного Кремлевского Дворца. В Год Защитника Отечества ее провело Общероссийское движение «Здоровое Отечество» совместно с Паралимпийским комитетом России.
Лауреатами церемонии стали участники СВО, а также ветераны локальных войн и других вооруженных конфликтов, которые добились значительных успехов в спорте и стали примером для военнослужащих, получивших тяжелые ранения. Владимир Путин направил приветственный адрес участникам и гостям мероприятия. Его огласил Помощник Президента Российской Федерации, Герой России Алексей Дюмин.
«Сегодня мы чествуем волевых, сильных духом людей, которые мужественно сражались в ходе специальной военной операции, преодолели все испытания и, несмотря на сложные жизненные обстоятельства, нашли себя в общественной деятельности, добились впечатляющих результатов в паралимпийском движении. Отрадно, что в числе лауреатов этой престижной премии – тренеры наших героев, которые внесли огромный вклад в их спортивные победы и триумфы. Убеждён, что упорный, столь самоотверженный труд и целеустремлённость атлетов и их наставников будут служить достойным, вдохновляющим примером для ваших товарищей, помогут им поверить в себя, реализовать свой талант», – отметил Президент России Владимир Путин.
Во вручении наград приняла участие статс-секретарь — заместитель Министра обороны России, председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева.
«Спортивная премия “Герои нашего времени” очень важна для ветеранов спецоперации. У каждого из них большой опыт не только в несении службы, но и в спорте. Награды, которые они получают сегодня, – это и признание их успехов, и мотивация для других ветеранов с серьезными травмами», – подчеркнула Анна Цивилева.
«Многие ребята, которые получили увечья, они даже не знают, что в каждом городе есть возможность заниматься спортом и себя реализовывать. Попасть в хоккейную команду, в какой-то другой вид спорта. Они могут найти себе единомышленников, и вместе с ними добиваться побед. Знаете, я сам спортсмен, а это параспортсмены. Им намного сложнее! Но если они идут вместе и поддерживают друг друга, они приобретают новых друзей и команду, в которой они могут добиваться больших результатов», – сказал вице-председатель общественного движения «Здоровое Отечество», двукратный Олимпийский чемпион по боксу Олег Саитов.
Первая церемония вручения спортивной премии ветеранам СВО стала значимым и ярким событием в российском спортивном движении.
«Эти люди – настоящий пример мужества, стойкости и вдохновения для всей страны. Их успехи показывают, что спорт способен не только восстанавливать тело, но и укреплять дух, дарить новые цели и возможности. Мы гордимся каждым лауреатом и рады поддерживать тех, кто своей волей и трудом доказывает: границ для силы духа не существует», – заявила председатель общественного движения «Здоровое Отечество» Екатерина Лещинская.
Награды лауреатам вручали высокопоставленные государственные деятели, представители Олимпийского и Паралимпийского комитетов, общественных организаций и спортивных федераций. Победителем в номинации «Поворот судьбы» стал Антон Бушмакин, чемпион России по гребле.
Антон из Краснодара, ветеран СВО, сапер, во время выполнения боевых задач лишился обеих ног. Активно занимается греблей на байдарках и каноэ, чемпион России 2024 года, входит в состав сборных России и Краснодарского края, состоящих из спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата.
«Вообще был незнаком этот вид спорта. Вообще. Пришёл, попробовал. Конечно, поначалу было с поплавками, потом поплавки убрали – много переворачивался, тяжело было найти баланс…где-то через полгода я стал чемпионом России», – рассказал Антон Бушмакин, лауреат спортивной премии «Герои нашего времени».
«Герои своего времени – это люди, которые формируют ценности и служат примером для целого поколения. И Герои нашего времени именно такие: это мужественные люди с сильным характером, которые встали на защиту Отечества! Наша задача – помочь им найти себя в мирной жизни, дать возможность заниматься спортом, поддержать. И сделать так, чтобы о них узнало как можно больше россиян и вдохновилось их примером! Прямо во время торжественной церемонии мы запустили трансляцию портретов Героев – победителей премии – по всей России на медиаэкранах, о них узнает более 10 миллионов человек», – отметил Константин Майор.
Спортивная премия «Герои нашего времени» подчеркивает мужество и стойкость людей, которые, пройдя через тяжелые испытания, нашли в себе силы вернуться к активной жизни и продолжить служить своему делу.
Лауреаты церемонии были определены в 10 номинациях, отражающих их жизненные истории и путь восстановления после ранений:
– «Преодоление» – награждены ветераны СВО Николай Бондаренко и Цыден Генинов, добившиеся успехов в стрельбе из лука.
– «Точка опоры» – отмечены заслуженные паралимпийцы и амбассадоры проекта «Мы вместе. Спорт» Танаткан Букин, Владимир Каманцев, Анатолий Крупин и Елена Крутова.
– «Поворот судьбы» – награду получил Антон Бушмакин, чемпион России по гребле.
– «Что наша жизнь? – Борьба!» – лауреатом стал Руслан Устюжин, серебряный призер чемпионата России по волейболу сидя.
– «Сила в воле» – отмечен Денис Ишбулатов, бронзовый призер Кубка России по пулевой стрельбе.
– «Личным примером» – награду получил Герой России Вячеслав Бочаров.
– «Я люблю тебя, жизнь» – лауреатом стал Ринат Васильев, двукратный чемпион Москвы по пауэрлифтингу.
– «Второе дыхание» – награду получил Дмитрий Селянин, вратарь следж-хоккейного клуба «Феникс».
– «И жизнь, и слезы, и любовь…» – премия присуждена супругам Сайфуллиным за выдающиеся достижения и преданность спорту.
– «Возвращение в жизнь» – лауреаты Ростислав Костенко и Владислав Шинкарь, успешные спортсмены по фехтованию на колясках.
«С самого начала специальной военной операции, заручившись поддержкой спортсменов-паралимпийцев, Министерства спорта, Госфонда “Защитники Отечества” и других партнеров мы начали проводить большую совместную работу по вовлечению солдат и офицеров, получивших ранения, в Паралимпийское движение. Мы видим ее результаты – более 300 ветеранов СВО вошли в составы сборных субъектов России и более 10 – в национальные сборные», – сказал президент Паралимпийского комитета России Павел Рожков.
Портреты всех 16 лауреатов премии «Героев нашего времени» будут транслироваться от Санкт-Петербурга до Владивостока на медиафасадах МАЕР до 20 февраля.