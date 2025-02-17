Портреты «Героев нашего времени» транслируют на медиафасадах по всей России

«Герои своего времени – это люди, которые формируют ценности и служат примером для целого поколения. И Герои нашего времени именно такие: это мужественные люди с сильным характером, которые встали на защиту Отечества! Наша задача – помочь им найти себя в мирной жизни, дать возможность заниматься спортом, поддержать. И сделать так, чтобы о них узнало как можно больше россиян и вдохновилось их примером! Прямо во время торжественной церемонии мы запустили трансляцию портретов Героев – победителей премии – по всей России на медиаэкранах, о них узнает более 10 миллионов человек», – отметил Константин Майор.