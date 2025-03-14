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МАЕР представил Единую платформу цифровых коммуникаций*

Мультимедийность, интерактивность и мгновенность распространения информации – это ключевые тренды развития медиабизнеса. Константин Майор, основатель и генеральный директор медиахолдинга МАЕР, 11 марта на пресс-конференции в ТАСС* представил уникальную для России медиаплощадку – Единую платформу цифровых коммуникаций.

«То, что сегодня происходит, – это новый этап информационного развития России. Мы создали первый в России продукт, который объединил интернет-СМИ и диджитал-продвижение, уличные цифровые экраны и экраны внутри помещений в единую сеть. С помощью этих различных каналов коммуникации мы многократно усиливаем эффект информационных кампаний, продвижения национальных приоритетов России, трансляции государственной повестки», – подчеркнул Константин Майор.

Создание Единой платформы цифровых коммуникаций было анонсировано в ноябре – также на пресс-конференции в ТАСС. За 4 месяца медиахолдинг практически удвоил охваты – с 30 млн до 55 млн человек. Главная цель запуска платформы и привлечения новых каналов позволит медиахолдингу достичь охвата в 100 млн человек к 2029 году.

В феврале МАЕР приобрел информационный холдинг 1MI. В рамках пресс-конференции Константин Майор подробнее рассказал о его интеграции в общую структуру активов. В медиахолдинг МАЕР вошли федеральные и региональные общественно-политические СМИ. По цитируемости эти издания входят в топ-5 в каждом из 28 регионов присутствия.

«К нам присоединилась команда из 350 журналистов. Это федеральные издания “Новые известия”*, “Нефть и капитал”*, более 20 региональных онлайн-СМИ и почти 200 пабликов и каналов в социальных медиа. Ежемесячный охват всех СМИ – порядка 20 млн человек в месяц в крупнейших регионах России от Южно-Сахалинска до Владикавказа», – подчеркнул Константин Майор.

В марте в Единую платформу цифровых коммуникаций МАЕР также вошли 4,2 тысячи цифровых рекламных поверхностей по всей сети пунктов СДЭК в России – от Балтики до Чукотки. Это 84 региона и свыше 350 городов. Все новые пункты по мере открытия также будут подключаться к адресной программе. Таким образом, федеральный оператор имиджевой рекламы, владеющий крупнейшей сетью медиафасадов в столице и регионах, выходит на рынок indoor-рекламы.

«Партнерство с медиахолдингом МАЕР открывает новые горизонты для бизнеса и дает возможность клиентам получить доступ к дополнительным рекламным площадкам. Более 138 млн посетителей в год и свыше 440 млн визуальных контактов в месяц – это не просто цифры, а реальные возможности для продвижения. Мы уверены, что наше сотрудничество с МАЕР будет взаимовыгодным и позволит предложить рынку уникальные решения в области рекламы», – отметил генеральный директор СДЭК Вячеслав Пиксаев.

В МАЕР отметили, что трансляция информации на экранах в логистических хабах обеспечивает доступ к целевой аудитории в моменты ее максимальной вовлеченности. А ее одновременное использование вместе с цифровой уличной рекламой создает новые возможности для запуска комплексных информационных кампаний с максимальным охватом и высокой эффективностью.

Частью Единой платформы цифровых коммуникаций становятся и медиаконструкции, установленные в сети ресторанов и кафе – «Бургер Кинг», «Васильчуки», «Шоколадница». Вместе с сетью СДЭК – это свыше 5,5 тыс. диджитал-экранов, это более 300 млн посетителей в год и 950 млн визуальных контактов ежемесячно.

«Сказано – сделано! Мы создаем медиасреду, где каждый человек, где бы он ни находился, получает актуальную, полезную, позитивную информацию. При этом мы не только информируем, но и рассказываем о возможностях, делимся чувствами и эмоциями, вдохновляем. И масштаб такой коммуникации с экономически активной аудиторией рекордный для медиарынка: это более 55 млн человек в месяц!» – добавил Константин Майор.

2024 год стал годом развития единой сети МАЕР в регионах. По словам управляющего партнера медиахолдинга МАЕР Константина Острикова, в 2025 году особый упор делается на развитие в Москве.

«Мы уже меняем облик столицы и ставим перед собой амбициозную задачу – сделать Москву главной медийной столицей мира! Наше медиа обладает большими возможностями: мы помогаем государству транслировать национальные интересы, бизнесу – продвигать свой продукт. И наша миссия – выводить эти смыслы на международный уровень. В январе в присутствии послов дружественных стран и глав международных корпораций мы запустили кластер медиафасадов “Международный” на здании Национального центра “Россия” в Москва-Сити. Вскоре он будет дополнен еще двумя масштабными медиафасадами, которые будут работать как единое целое, общая площадь этого кластера достигнет 2,5 тыс. кв. метров. И в этом году только в Москве у нас будет сформировано свыше десятка таких кластеров», – отметил управляющий партнер медиахолдинга МАЕР Константин Остриков.

«Мы создаем будущее, где информация становится инструментом для поддержки государства, объединения общества и развития бизнеса. Наша миссия – дать возможности, используя силу медиа и цифровых технологий. Сегодня платформа МАЕР позволяет говорить с людьми через медиафасады, СМИ и экраны в помещениях, создавать и продвигать информационный продукт, транслировать новости и рекламные сообщения в режиме реального времени, адаптировать контент для каждого региона, учитывая локальные особенности», – отметила на пресс-конференции управляющий партнер медиахолдинга МАЕР Виктория Баркова.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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