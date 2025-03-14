МАЕР представил Единую платформу цифровых коммуникаций*

«Мы уже меняем облик столицы и ставим перед собой амбициозную задачу – сделать Москву главной медийной столицей мира! Наше медиа обладает большими возможностями: мы помогаем государству транслировать национальные интересы, бизнесу – продвигать свой продукт. И наша миссия – выводить эти смыслы на международный уровень. В январе в присутствии послов дружественных стран и глав международных корпораций мы запустили кластер медиафасадов “Международный” на здании Национального центра “Россия” в Москва-Сити. Вскоре он будет дополнен еще двумя масштабными медиафасадами, которые будут работать как единое целое, общая площадь этого кластера достигнет 2,5 тыс. кв. метров. И в этом году только в Москве у нас будет сформировано свыше десятка таких кластеров», – отметил управляющий партнер медиахолдинга МАЕР Константин Остриков.