Lime Credit Group: финтех-экосистема, как ключ к конкурентоспособности

В условиях стремительных изменений на рынке и растущей конкуренции, объединение компаний из смежных отраслей становится всё более актуальным стратегическим шагом. Мы поговорили с Олесей Киселевой, управляющим директором Lime Credit Group, о том, как создание группы компаний может привести к синергии, улучшению операционных процессов и повышению конкурентоспособности. Олеся поделилась взглядами на преимущества такого подхода, а также рассказала, как совместные усилия могут не только оптимизировать ресурсы, но и открыть новые горизонты для роста и развития бизнеса.