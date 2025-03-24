Lime Credit Group: финтех-экосистема, как ключ к конкурентоспособности
В условиях стремительных изменений на рынке и растущей конкуренции, объединение компаний из смежных отраслей становится всё более актуальным стратегическим шагом. Мы поговорили с Олесей Киселевой, управляющим директором Lime Credit Group, о том, как создание группы компаний может привести к синергии, улучшению операционных процессов и повышению конкурентоспособности. Олеся поделилась взглядами на преимущества такого подхода, а также рассказала, как совместные усилия могут не только оптимизировать ресурсы, но и открыть новые горизонты для роста и развития бизнеса.
— Решение объединить компании в финансовую группу Lime Credit Group стало результатом многолетней эволюции нашего бизнеса. Основная идея — создать экосистему, где каждый участник усиливает других, используя накопленный опыт и экспертизу.
Развитие ООО МКК «Онлайнер» (бренд Caranga) началось с пилотного проекта в Новосибирске в 2022 году, где мы тестировали онлайн-займы под залог автомобиля, пользуясь опытом ключевых руководителей МФК «Лайм-Займ». К 2024 году компания охватила 73 региона, что подтвердило спрос на альтернативные кредитные продукты. Это также ускорило процесс снижения регуляторного давления на классические PDL-займы на уровне всей группы компаний за счет наращивания портфеля стороннего продукта. Дальнейшее стратегическое развитие этого бизнеса предполагает запуск продуктов для МСП.
Коллекторское агентство «Интел Коллект» создавалось на базе опыта подразделений МФК «Лайм-Займ» и тестировалось на внутренних задачах бизнес-юнитов, но уже в 2023 году вышло на внешний рынок, начав работу с банковскими цессиями и цессиями других МФО. Обогащение опыта на внешнем рынке способствовало росту эффективности внутри группы.
Появление ИТ-компании «Кредит Дата» в Lime Credit Group стало логичным шагом к монетизации наших технологических наработок: скоринговая модель, разрабатываемая с 2018 года, будет предлагаться внешним клиентам в ближайшем времени.
Материнская компания МФК «Лайм-Займ», которая работает уже более 11 лет, продолжит дальнейшее масштабирование на рынке IL-займов — в данный момент они занимают уже 73 % выдач и 80 % портфеля. Кроме того, уже в ближайшее время в рамках компании будет запущено POS-кредитование в интернет-магазинах: мы видим это направление перспективным для охвата новой аудитории.
Таким образом, объединение в группу позволяет не только оптимизировать ресурсы, но и масштабировать успешные практики, создавая устойчивую структуру, способную быстро адаптироваться к изменениям на рынке без потери ее прибыльности.
— Создание группы компаний меняет подход к управлению: теперь мы фокусируемся на синхронизации стратегий, сохраняя при этом операционную гибкость каждого бизнес-юнита. Над корпоративными стратегиями компаний появилась объединяющая модель развития Lime Credit Group до 2027 года, которая уже определяет цели всей группы.
Теперь цели бизнесов не просто связаны с их финансовым результатом, а таргетируются ростом стоимости группы компании, ее прибыльностью и увеличением вклада в это каждого бизнес-юнита.
Данное изменение касается и функциональных стратегий: они покрывают не только цели и задачи каждой компании, но и развитие функции на уровне группы компаний, например, коммерческой или финансовой. Все применяемые практики и задачи максимально унифицированы: таким образом мы исключаем «изобретение велосипедов» и тем самым выигрываем во времени и качестве изменений и развития.
В этом есть и менеджерские плюсы: не просто централизованное планирование, а создание Собрания управления, куда входят директора группы компаний, директора бизнес-юнитов и ключевые руководители. Такой подход поможет выстроить дорожную карту к IPO, которое мы безусловно рассматриваем для себя в перспективе, что требует унификации финансовой отчетности и корпоративных стандартов. При этом каждая компания сохранит автономию в тактических решениях.
— Синергия между бизнес-юнитами реализуется через интеграцию технологий, данных и процессов. Например, Caranga продолжает развивать залоговые онлайн-продукты, повышать скорость оценки транспортных средств и создавать с нуля продукт кредитования МСП, что требует особых усилий, тем самым обогащая и другие компании в процессе создания новых продуктов.
«Интел Коллект» внедряет новые научные разработки в области машинного обучения, что приведет к повышению качества оценки портфелей и максимизирует доходность ключевого процесса взыскания, в том числе ускоряя поступление сборов, снижая судебные издержки и количество продаваемых цессий. Достигаться это будет в том числе за счет выявления тех клиентов, с кем можно решить вопрос досудебно. Сервис будет запускаться фактически одновременно в двух микрофинансовых организациях, адаптируясь под их особенности, и окажет положительное влияние на развитие процессов инхаус-взыскания в группе.
Особое внимание уделяется обмену лучшими практиками: если ранее дочерние структуры копировали опыт «Лайм-Займ», то теперь они обмениваются экспертизой между собой.
Кросс-процессные взаимодействия внутри группы компаний помогают улучшить системы принятия решений через автоматизацию процессов, а значит, дают рост контроля, снижение количества ошибок и человеческого фактора, позволяют повысить качество и скорость.
В целом синергия усилий участников группы позволяет сократить издержки, ускорить вывод новых продуктов и минимизировать риски, связанные с внешними изменениями.
— Интеграция технологий — один из ключевых приоритетов группы. «Кредит Дата» играет здесь центральную роль: её скоринговая платформа станет основой для оценки рисков во всех бизнес-юнитах, а также будет предлагаться внешним микрофинансовым организациям, включая новых игроков рынка — банки с небольшими дочерними МФО.
В перспективе мы видим развитие компании также за счет выпуска продуктов для коллекторского и судебного скоринга. Это позволит нашим коллегам по рынку анализировать поведение заемщиков на всех этапах — от выдачи кредита до взыскания. А группе компании принесет дополнительный доход и диверсификацию для повышения устойчивости группы.
— МФК «Лайм-Займ» останется ответственным и прозрачным эмитентом высокодоходных облигаций. Этот опыт компания уже передает другим компаниям группы — «Интел Коллект» и Caranga. Для успешного выхода на рынок им также потребуется выполнить ряд условий, как обязательных, так и полезных для дебютантов.
Во-первых, как и МФК «Лайм-Займ», компании будут придерживаться строгой равномерной диверсификации источников. Для «Лайм-Займ» это 4 канала: облигации, банковское фондирование, юридические и частные лица и ключевое — собственная ликвидность.
«Интел Коллект» уже обладает банковским фондированием от двух банков и небольшим вкладом частных инвесторов. Caranga в ближайшее время завершит процесс получения своей первой банковской кредитной линии. Частные привлечения недоступны МКК, поэтому мы уже подали документы на смену лицензии и получение статуса МФК.
На наш взгляд, получение банковского фондирования до выхода на облигационный рынок имеет большое значение: помимо комплексной рейтинговой оценки, прохождение KYC банка — это дополнительная строгая оценка бизнеса. Особенно в период ужесточения требований к МФО и роста регуляторного давления на бизнесы. Согласие банка на кредитование поможет создать дополнительное доверие к дебютантам рынка.
Мы уже выстроили дорожную карту для «Интел Коллект» и Caranga, чтобы к концу года иметь все технические и юридические возможности выйти с облигациями для инвесторов. Но все решения будут приниматься с учетом конъюнктуры рынка, стоимости привлекаемых средств и возможностей направить их в масштабирование бизнесов.
— Формирование Lime Credit Group — это шаг к созданию более этичного и технологичного финансового рынка. Например, «Интел Коллект» внедряет практики «мягкого» взыскания, которые снижают социальную напряженность, а Caranga предлагает альтернативу высокорисковым PDL-займам. Это не только улучшает репутацию микрофинансового сектора, но и способствует его долгосрочной стабильности.
Наша миссия — делать финансы доступными, прозрачными и ориентированными на реальные потребности людей и бизнесов. Мы верим, что через синергию технологий и экспертизы сможем предложить клиентам не просто займы, а инструменты для улучшения их финансового состояния. Для инвесторов это означает рост капитализации группы за счет диверсификации рисков и выхода в новые ниши, что уже подтверждается сегодняшними результатами дочерних компаний.
Таким образом, Lime Credit Group трансформируется из классического микрофинансового игрока в многопрофильную экосистему, где технологии, этика и клиентоориентированность становятся основой роста. Это не только укрепляет наши позиции на рынке, но и создаёт устойчивую основу для инвесторов, разделяющих наши ценности.
ООО МФК «Лайм-Займ», ИНН 7724889891, является эмитентом облигаций. Подробная информация об облигациях и эмитенте на сайте: https://investor.lime-zaim.ru. Источник информации, подлежащей раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах – https://www.e-disclosure.ru.
Примечание:
Lime Credit Group – Лайм Кредит Груп, название группы компаний.
Caranga – бренд компании ООО МКК «Онлайнер»
PDL-займы – Pay Day Loans, Пэй Дэй Лоэнс, краткосрочные займы до зарплаты.
IL-займы – Installment Loan, Инстоллмэнт Лоэн, кредит, который погашается в рассрочку.
POS-кредитование – ПОС-кредитование, вид потребительского кредита, выдаваемый непосредственно в торговых точках.
IPO – ИПО, первая публичная продажа акций акционерного общества.
KYC банка – Know Your Customer, КИК банка, термин банковского регулирования для финансовых организаций, которые работают с деньгами частных лиц.