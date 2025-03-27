Цифровизация и стандартизация управления зданиями: как обеспечить качество на конкурентном рынке

Property Technologies (PropTech) – индустрия цифровых сервисов в сфере недвижимости. PropTech-решения, применимые к жизненному циклу управления объектом, направлены на автоматизацию рутинных процессов, аналитику и внедрение умных систем управления недвижимостью. Они позволяют минимизировать человеческий фактор и повышают эффективность управления объектом.

PropTech-разработки могут быть основой для контроля и оптимизации всех бизнес-процессов в управлении как офисной, так и коммерческой недвижимостью в целом. К таким разработкам относятся различные системы умного дома, CAFM-системы управления имущественными комплексами, системы автоматизации логистических и складских процессов, решения для гостиничного сектора.