Миллионы сердец: самая добрая премия «Новое Радио AWARDS»* объединяет Россию

«Премия “Новое Радио AWARDS” приобретает невероятный масштаб, а это значит, что еще больше людей по всей стране присоединятся к нашему марафону, задумаются о важности добрых дел и изменят свою жизнь. Мы рады, что всё больше партнеров становятся инициаторами позитивных изменений, а кто-то подхватывает и развивает идеи, делая их более доступными. Сколько искренних улыбок и теплых слов может вызвать один добрый поступок, а наш марафон объединяет тысячи таких импульсов. Каждый участник вносит свой вклад, создавая общую атмосферу взаимопомощи и поддержки. И это не просто слова, это реальные действия, которые меняют мир вокруг нас к лучшему», – отметил основатель Фонда Константин Хабенский.