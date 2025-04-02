Миллионы сердец: самая добрая премия «Новое Радио AWARDS»* объединяет Россию
«Новое Радио»* напоминает слушателям: делать добро — просто, интересно и доступно каждому. Для этого достаточно остановиться и услышать своё сердце. Миллионы цифровых сердец уже забились в городах по всей России, а марафон добрых дел нашёл тысячи участников в социальных сетях. Кульминация благотворительной акции — уже 10 апреля!
В этот день с 8:00 до 18:00 топовые артисты будут исполнять свои самые свежие суперхиты и суперновинки на церемонии вручения музыкальной премии «Новое Радио AWARDS 2025». Её участниками станут Асия, Ваня Дмитриенко, Диана Арбенина, Дима Билан, Коста Лакоста, Леша Свик, Лолита, Мари Краймбрери, Мот, «Моя Мишель», Олег Майами, Татьяна Куртукова, 5 утра, BEARWOLF, BLIZKEY, GAYAZOV$ BROTHER$, Filatov&Karas, Lyriq, Mary Gu, Mona, NILETTO, Seville, Xolidayboy и не только.
Проект во второй раз объединит яркое музыкальное шоу и благотворительный марафон в поддержку подопечных Фонда Хабенского. Раздавать весеннее настроение на протяжении всего десятичасового эфира будут ведущие утреннего шоу «1+1» на «Новом Радио» Калинин и Райтраун. А вручат самым актуальным артистам престижные награды — Золотые Сирены — друзья Фонда и «Нового Радио»: знаменитые актёры, режиссёры, спортсмены и деятели культуры. Подключиться к прямой трансляции церемонии можно будет из любой точки планеты в FM-диапазоне, на dobro.newradio.ru и странице «Нового Радио» ВКонтакте.
«Премия “Новое Радио AWARDS” приобретает невероятный масштаб, а это значит, что еще больше людей по всей стране присоединятся к нашему марафону, задумаются о важности добрых дел и изменят свою жизнь. Мы рады, что всё больше партнеров становятся инициаторами позитивных изменений, а кто-то подхватывает и развивает идеи, делая их более доступными. Сколько искренних улыбок и теплых слов может вызвать один добрый поступок, а наш марафон объединяет тысячи таких импульсов. Каждый участник вносит свой вклад, создавая общую атмосферу взаимопомощи и поддержки. И это не просто слова, это реальные действия, которые меняют мир вокруг нас к лучшему», – отметил основатель Фонда Константин Хабенский.
Внести свой вклад в общее доброе дело и помочь подопечным Фонда Хабенского — детям и молодым взрослым с опухолями мозга — можно уже сейчас. 1 апреля стартовал благотворительный сбор, поучаствовать в котором может любой желающий. В день открытия сбора «Новое Радио» и МАЕР зажгли сердца по всей России! Дима Билан, Ваня Дмитриенко, NILETTO и Seville приглашают жителей Москвы, Воронежа, Сочи, Екатеринбурга, Волгограда, Самары и не только присоединиться к самой доброй премии с крупнейших медиафасадов, расположенных в 13 городах. А бьющиеся в ритме жизни мегаполисов сердца каждый день напоминают миллионам пешеходов и автовладельцев, как важно хранить добро в себе и дарить его окружающим.
««Новое Радио AWARDS» — не только премия, это масштабное движение, объединяющее музыку и добро. Когда миллионы людей видят на медиафасадах призыв помочь, сердца откликаются — и вместе мы создаём реальные перемены. За три недели восемь миллионов человек увидят информацию о проекте по всей России. Я верю: каждый, кто присоединится к проекту, почувствует, что музыка объединяет, вдохновляет и дарит надежду!» – основатель и генеральный директор медиахолдинга МАЕР Константин Майор.
Марафон добра уже начался и в социальных сетях. «Новое Радио» запустило в Telegram уникальный адвент-календарь добрых дел. Каждый день в приложении появляются новые задания, за выполнение которых пользователи получают «сердечки». Сделать комплимент прохожему, покормить бездомного котика, просто улыбнуться… такие мелочи и делают мир добрее! Чем больше хороших поступков, тем выше шансы стать обладателем призов от «Нового Радио».
Генеральный продюсер «Нового Радио» Роман Емельянов: «В прошлом году мы увидели огромный отклик — гостями нашего первого марафона стали более 5 000 000 человек в эфире и онлайне. Благодаря общим усилиям команды радиостанции, артистов, вручантов и, конечно, радиослушателей, мы вместе помогли 17 детям и молодым взрослым с опухолями мозга, а также закупили оборудование в две больницы. В 2025-м проект стал ещё масштабнее, сложнее, глубже. Мы хотим, чтобы как можно больше людей почувствовали, что даже маленький вклад может изменить чью-то жизнь. Что популярная музыка не ограничивается приятным времяпровождением. Она способна нести людям теплоту, человечность и веру в будущее. И я приглашаю каждого стать частью этой по-настоящему доброй инициативы».
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