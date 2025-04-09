«Ракета Победы» на орбите: прямая трансляция запуска прошла на улицах городов по всей России
8 апреля в 8:47 по московскому времени с космодрома Байконур стартовала ракета-носитель «Союз-2.1а» с пилотируемым кораблем «Союз МС-27». Медиахолдинг МАЕР провел трансляцию запуска. Роскосмос посвятил этот старт 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.
На корпус ракеты были нанесены эмблема празднования 80-летия Победы и логотипы партнеров запуска, в том числе медиахолдинга МАЕР. На Международную космическую станцию отправились космонавты Роскосмоса Сергей Рыжиков и Алексей Зубрицкий, а также астронавт NASA Джонни Ким. Запуск корабля проконтролировал глава корпорации Дмитрий Баканов.
«Экипаж международный, перекрестные полеты продолжаются: два российских космонавта, один американский. Это говорит о том, что техника и функциональные задачи не зависят от политики, и мы рады дальше продолжать взаимодействие между Роскосмосом и NASA», – отметил глава Роскосмоса Дмитрий Баканов.
Предстоящая экспедиция продлится 245 суток, в течение которых экипаж проведет 50 научных экспериментов, включая два новых исследования. Российские космонавты также совершат два выхода в открытый космос. Возвращение на Землю запланировано на 9 декабря 2025 года.
В преддверии запуска МАЕР несколько дней показывал на уличных экранах уникальные кадры тренировочного процесса в Центре подготовки космонавтов. За несколько минут до запуска анонсирующие ролики сменились кадрами с космодрома Байконур, которые в режиме реального времени на медиафасады МАЕР передавал Роскосмос . Масштабную трансляцию исторического события увидели более 2,5 млн зрителей по всей России. В общей сложности с учетом анонсов и повторов о старте узнает порядка 20 млн человек. Запуск транслировался на 250 цифровых площадках, включая уличные медиафасады в Москве, Санкт-Петербурге, Владивостоке, Казани, Новосибирске и других городах.
«Сегодня исторический момент – стартовала “Ракета Победы”. И мы транслируем это на всех крупнейших медиафасадах и медиаэкранах от Калининграда до Владивостока. Мы делаем космос ближе и доступнее для каждого. Сегодня миллионы людей по всей России узнали о космонавтах, увидели этот запуск в прямом эфире. За такими большими событиями стоит труд тысячи специалистов. Наши российские технологии позволяют транслировать видеосигнал, перенося его на улицы крупнейших городов России. Мы разрабатывали новые технологии, патентовали их. И сегодня я с уверенностью могу сказать, что улицы российских городов увидели запуск ракеты. Показывая запуски, мы вдохновляем новое поколение. Мы гордимся нашим добрым сотрудничеством, дружбой с Роскосмосом. Будем и дальше делать в рамках нашего социального информационного проекта космос доступнее для каждого», – отметил основатель и генеральный директор медиахолдинга МАЕР Константин Майор.
Он следил за запуском «Союз МС-27» прямо с космодрома Байконур и пообщался с космонавтами перед стартом. Константин Майор поинтересовался, как они относятся к трансляциям на больших уличных экранах и как будут праздновать День Победы.
Командир экипажа Герой России летчик-космонавт Сергей Рыжиков отметил, что уличные трансляции – воодушевляющий фактор для многих людей, которые поддерживают космонавтов, особенно для их родственников.
«Мы и по опыту знаем, как они волнуются. И потом, после старта они делились своими впечатлениями. А что касается Дня Победы, то даже в названии нашего корабля и ракеты-носителя отражен весь смысл нашей миссии, поскольку этот день невозможно ни забыть, ни вычеркнуть из памяти. Это отмечено уже не раз: работать нужно вместе, как одна команда. Практика нашей совместной работы, нашей международной дружбы показывает, что мы на Международной космической станции не имеем границ и национальных различий», – отметил Сергей Рыжиков. Для него этот полет в космос стал третьим в карьере, тогда как Алексей Зубрицкий и Джонни Ким полетели на МКС впервые.
Космонавты сменят на борту МКС экипаж прежней миссии. На Землю вернутся российские космонавты Алексей Овчинин и Иван Вагнер, а также астронавт NASA Дональд Петтит. Они прилетели на станцию на корабле «Союз МС-26» в сентябре 2024 года и покинут ее на нем же 20 апреля 2025-го, в день 70-летия Петтита, который является старейшим действующим астронавтом NASA. Вместе с ними вернется и флаг медиахолдинга МАЕР, который отправился туда в рамках сотрудничества с Роскосмосом и находится на борту МКС уже свыше 200 дней.