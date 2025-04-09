«Ракета Победы» на орбите: прямая трансляция запуска прошла на улицах городов по всей России

«Мы и по опыту знаем, как они волнуются. И потом, после старта они делились своими впечатлениями. А что касается Дня Победы, то даже в названии нашего корабля и ракеты-носителя отражен весь смысл нашей миссии, поскольку этот день невозможно ни забыть, ни вычеркнуть из памяти. Это отмечено уже не раз: работать нужно вместе, как одна команда. Практика нашей совместной работы, нашей международной дружбы показывает, что мы на Международной космической станции не имеем границ и национальных различий», – отметил Сергей Рыжиков. Для него этот полет в космос стал третьим в карьере, тогда как Алексей Зубрицкий и Джонни Ким полетели на МКС впервые.