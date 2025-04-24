Военная драма «Группа крови» о подвиге и трагедии детей в годы войны

«В настоящее время нацизм и фашизм вновь стали предметом озабоченности международного сообщества, и нашей стране приходится бороться с этими деструктивными явлениями. Именно поэтому фильмы, подобные “Группе крови”, как никогда актуальны – они обнажают подлую нечеловеческую сущность нацистской идеологии. Мы должны рассказывать о тех трагедиях и испытаниях, через которые прошли наши великие предки, чтобы предупредить повторение истории. Кино сегодня – это тот инструмент, который стоит на защите исторической правды, культурной памяти нашего народа. Наш Холдинг, имея совокупную аудиторию порядка 135 миллионов человек на всех наших ресурсах, осознает свою ответственность за тот контент, который мы создаем, распространяем или поддерживаем. И именно поэтому мы приняли решение принять участие в создании картины “Группа крови”. Эта картина о мужестве и смелости. Это картина о нашем культурном коде», – подчеркнул генеральный директор АО «Газпром-Медиа Холдинг» Александр Жаров.