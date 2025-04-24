Военная драма «Группа крови» о подвиге и трагедии детей в годы войны
Презентация военной драмы «Группа крови» состоялась в пресс-центре ТАСС. Кинокартина выходит в прокат при поддержке Фонда кино, «Газпром-Медиа Холдинга», Российского военно-исторического общества и Движения Первых. Коммуникационным партнёром выступил медиахолдинг МАЕР.
Фильм основан на реальных событиях и рассказывает о преступлениях нацистов против детей в годы Великой Отечественной войны. В центре сюжета – история детского донорского концлагеря в Ленинградской области, где у малолетних узников выкачивали кровь для нужд фашистских захватчиков. Это одна из самых страшных и долгое время замалчиваемых страниц военной истории, которая теперь получит широкое освещение благодаря кинокартине.
«Никогда ранее тема геноцида советского народа у нас не поднималась. После решений Нюрнбергского трибунала, казалось бы, нет смысла к этим зверствам возвращаться. Однако цифры говорят, что потери мирного населения от бомбежек, голода, сознательного истребления и уничтожения оккупантами, существенно превышали военные потери Советского Союза. И эти цифры не окончательные», – отметил помощник Президента Российской Федерации, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский.
Фильм создан в рамках федерального проекта «Без срока давности», направленного на сохранение исторической памяти о жертвах нацистского геноцида. В основу сценария легли архивные документы, свидетельства выживших и материалы судебных процессов.
«В настоящее время нацизм и фашизм вновь стали предметом озабоченности международного сообщества, и нашей стране приходится бороться с этими деструктивными явлениями. Именно поэтому фильмы, подобные “Группе крови”, как никогда актуальны – они обнажают подлую нечеловеческую сущность нацистской идеологии. Мы должны рассказывать о тех трагедиях и испытаниях, через которые прошли наши великие предки, чтобы предупредить повторение истории. Кино сегодня – это тот инструмент, который стоит на защите исторической правды, культурной памяти нашего народа. Наш Холдинг, имея совокупную аудиторию порядка 135 миллионов человек на всех наших ресурсах, осознает свою ответственность за тот контент, который мы создаем, распространяем или поддерживаем. И именно поэтому мы приняли решение принять участие в создании картины “Группа крови”. Эта картина о мужестве и смелости. Это картина о нашем культурном коде», – подчеркнул генеральный директор АО «Газпром-Медиа Холдинг» Александр Жаров.
Медиахолдинг МАЕР выступил коммуникационным партнером фильма. С медиафасадов и цифровых уличных экранов о кинокартине за три недели узнают более 10 миллионов россиян.
«Фильм "Группа крови" раскрывает одну из самых страшных страниц войны – преступления нацистов против детей. Эти факты долгое время оставались в тени, но сегодня мы обязаны рассказать о них всей стране. Наш медиахолдинг с особой ответственностью взялся за продвижение фильма "Группа крови". Это не просто кино – это наш долг перед памятью невинных жертв и предупреждение будущим поколениям. Мы сделали всё, чтобы эту правду услышали миллионы», – отметил основатель и генеральный директор медиахолдинга МАЕР Константин Майор.
Генеральные продюсеры кинокомпании «Триикс Медиа» Инесса Ющенко и Сергей Щеглов поделились уникальным опытом работы над проектом. В картине снялись более 300 детей, которые не просто сыграли свои роли, но и глубоко прочувствовали трагедию своих сверстников, переживших войну.
«Работа над этим фильмом была действительно сложной. В съемках приняли участие более 350 детей в возрасте от 3 до 14 лет. Все они проявили удивительную самоотдачу, поэтому кастинг оказался невероятно трудным – каждый ребёнок буквально проживал свою роль. Русские дети – особенные. В них есть генетический код доброты, справедливости и мужества, который помог нам создать пронзительную правду на экране», – рассказала генеральный продюсер кинокомпании «Триикс Медиа» Инесса Ющенко.
«Создание фильма “Группа крови” стало для нас большим испытанием. Прежде всего это была высокая ответственность. В съемках участвовало более 300 детей. И если посчитать их сопровождающих взрослых, свыше 100 специалистов со съемочной группы, то на съемки в Ленинградскую область выезжало почти 1 тыс. человек. Там было очень холодно, минус 25 градусов, ветер. Но нами были созданы все условия для размещения, питания и обогрева. Несмотря на сложности, ни один родитель, ни один ребенок никогда не усомнился в том, что он делает что-то неправильное или ненужное. Это настолько сильно заряжало нашу группу», – рассказал генеральный продюсер кинокомпании «Триикс Медиа» Сергей Щеглов.
Фильм «Группа крови» выходит в прокат в преддверии Дня Победы, 8 мая.
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