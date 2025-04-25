Новости Минстроя России на уличных экранах увидели 11 миллионов человек

«Приоритет нашей работы – улучшение качества жизни граждан, формирование условий для развития. В рамках нацпроекта “Инфраструктура для жизни” министерство занимается широким спектром задач, о которых важно рассказывать, доносить сколько всего уже сделано, а что еще только предстоит сделать, об изменениях в законодательстве, которые касаются каждого из нас. На этой неделе стартовало Всероссийское онлайн-голосование за объекты благоустройства, которое продлится до 12 июня. Каждый житель страны может выбрать территории, которые будут благоустроены в следующем году. И уже за первые дни проголосовало более 3 миллионов человек! Это в том числе результат информационной поддержки. Такие масштабные медиапроекты являются эффективным инструментом коммуникации, они помогают получать обратную связь, что и где необходимо улучшить», – отметил Министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин.