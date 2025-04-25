Новости Минстроя России на уличных экранах увидели 11 миллионов человек
Главные новости Министерства строительства России и национального проекта «Инфраструктура для жизни» теперь можно узнавать прямо на улицах крупнейших мегаполисов страны – от Москвы и Санкт-Петербурга до Хабаровска и Владивостока. Информационную кампанию Минстрой запустил совместно с медиахолдингом МАЕР.
Новости размещены на медиафасадах и цифровых уличных экранах в топовых локациях с большими автомобильным и пешеходным трафиком. Информация подается в коротком и емком формате: насколько выросло число городов с благоприятной для проживания средой, сколько тысяч коммунальных объектов модернизировано за последние 5 лет, как застройщики помогают участникам СВО. С больших уличных экранов граждане могут узнать о восстановлении новых регионов, онлайн-голосовании за объекты благоустройства, конкурсах и интересной статистике.
«Приоритет нашей работы – улучшение качества жизни граждан, формирование условий для развития. В рамках нацпроекта “Инфраструктура для жизни” министерство занимается широким спектром задач, о которых важно рассказывать, доносить сколько всего уже сделано, а что еще только предстоит сделать, об изменениях в законодательстве, которые касаются каждого из нас. На этой неделе стартовало Всероссийское онлайн-голосование за объекты благоустройства, которое продлится до 12 июня. Каждый житель страны может выбрать территории, которые будут благоустроены в следующем году. И уже за первые дни проголосовало более 3 миллионов человек! Это в том числе результат информационной поддержки. Такие масштабные медиапроекты являются эффективным инструментом коммуникации, они помогают получать обратную связь, что и где необходимо улучшить», – отметил Министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин.
Партнером проекта выступил медиахолдинг МАЕР. Новости Минстроя запущены на более чем полусотне экранов по всей стране.
«Мы – за позитивную повестку. А Министерство строительства предлагает позитивные новости! Как бы сейчас сказали “произошел мэтч”. Поэтому мы, во-первых, с большим удовольствием занялись этим проектом, а во-вторых – надеемся, что и Минстрой, и другие министерства и ведомства оценят все преимущества нашего уличного медиа. Это очень эффективный способ информирования населения. Всего за месяц нам удастся охватить 11 миллионов человек», – подчеркнул основатель и владелец медиахолдинга МАЕР Константин Майор.
Проголосовать за общественные территории для благоустройства можно на платформе zagorodsreda.gosuslugi.ru.
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