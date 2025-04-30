Графический дизайн, программирование и гостеприимство. Столичные власти назвали популярные профессии у абитуриентов в колледжах
В этом году количество бюджетных мест в колледжах увеличили до 37 тысяч. Это означает, что каждый успешно сдавший ОГЭ девятиклассник сможет гарантированно поступить в колледж и получить профессию. МАЕР провел кампанию в поддержку профессионального образования
В преддверии приближающейся приемной кампании Департамент образования и науки Москвы назвал одни из самых популярных профессий в колледжах у абитуриентов. В этот перечень вошли графический дизайн, информационные системы и программирование, архитектура, сестринское дело, туризм и гостеприимство, техобслуживание авиадвигателей, банковское дело, строительство, эксплуатация беспилотных авиационных систем.
«За последние годы мы видим значительный рост интереса школьников и родителей к среднему профессиональному образованию. И это вполне закономерно. Московские колледжи становятся современными высокотехнологичными центрами подготовки кадров. С каждым годом все больше ребят получают среднее профессиональное образование. В 2024 году в московские колледжи поступили 27 тысяч столичных школьников. А в 2025 году количество бюджетных мест увеличено до 37 тысяч», – отметила Ирина Швец, заместитель руководителя Департамента образования и науки города Москвы.
Учитывая широкий выбор специальностей, город гарантирует бюджетное место каждому столичному девятикласснику. Но на самые популярные у абитуриентов направления прием будет осуществляться на конкурсной основе – по первичным баллам ОГЭ по русскому языку и математике. Чем выше средний балл, тем больше шансов поступить на желаемую профессию.
О колледжах Москвы школьникам и их родителям теперь рассказывают с крупнейших медиафасадов и цифровых экранов медиахолдинга МАЕР. Информационная кампания под лозунгом «Место, где встречаются лидеры», появилась в уличном медиа с началом весны.
«Многие до сих пор недооценивают колледжи. А зря! Это творческие, педагогические, медицинские, IT-направления и многое другое. Самое главное, что работодатели уже сейчас охотятся за такими специалистами – рынок испытывает большую нехватку кадров. Среднее профессиональное образование сегодня – это реальный шанс быстро войти в востребованную профессию и построить успешную карьеру. Нам в МАЕР тоже нужны свежие кадры!» – заметил основатель и владелец медиахолдинга МАЕР Константин Майор.
Подобная кампания проводится не в первый раз. В прошлом году на экранах медиахолдинга появились ролики, рассказывающие о профессиях, которые можно получить в колледже. Тогда информацию о таких специальностях, как аналитик данных, графический дизайнер, бизнес-аналитик, интернет-маркетолог, дизайнер, бариста, машинист поезда и других, за два месяца на цифровых экранах увидели свыше 9 миллионов человек. Причем на одном из угловых медиафасадов транслировался ролик в 3D.
В мэрии отмечают, что Москва системно развивает среднее профессиональное образование, расширяя возможности обучения и выбора карьерного трека для каждого школьника.
«Задача кампании – показать, что учиться в колледже интересно и престижно. Столичные колледжи превращаются в современные образовательные пространства с новыми лабораториями и полигонами, максимально приближенными к производству, большим выбором профессий и специальностей. С помощью кампании мы хотим донести до подростков и их родителей, что колледж – это шаг в новую жизнь, финансовую независимость и успешное будущее, возможность стать востребованным в столице специалистом. Надеемся, что наша кампания поможет школьникам, оканчивающим девятый класс, сделать свой собственный выбор», – отметили в пресс-службе Департамента образования и науки города Москвы.