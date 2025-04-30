Графический дизайн, программирование и гостеприимство. Столичные власти назвали популярные профессии у абитуриентов в колледжах

Подобная кампания проводится не в первый раз. В прошлом году на экранах медиахолдинга появились ролики, рассказывающие о профессиях, которые можно получить в колледже. Тогда информацию о таких специальностях, как аналитик данных, графический дизайнер, бизнес-аналитик, интернет-маркетолог, дизайнер, бариста, машинист поезда и других, за два месяца на цифровых экранах увидели свыше 9 миллионов человек. Причем на одном из угловых медиафасадов транслировался ролик в 3D.