Компания TCL провела масштабную презентацию новой и флагманской продукции

«TCL — глобальная компания, которая всегда делает ставку на развитие и инновации, выступая не как последователь, а как первопроходец. В 2024 году TCL заняла второе место по объёму поставок телевизоров в мире стала ведущим брендом в ряде ключевых категорий: №1 по объёму поставок телевизоров с диагональю 85 дюймов и более, №1 по поставкам телевизоров на базе Google TV и №1 по поставкам Mini LED телевизоров. Истинное партнёрство — это путь, который мы проходим вместе. Мы стремимся оправдать ваше доверие шаг за шагом, и наше путешествие только начинается.» – отмечает Лео Лю, генеральный директор TCL.