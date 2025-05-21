Фонд «Защитники Отечества» и медиахолдинг МАЕР расскажут о героизме участников СВО и их возвращении к мирной жизни

Нижегородский портал newsnn.ru (18+) приводит слова еще одного участника операции, а сегодня – руководителя метрологической компании Александра Марунченко: «Чтобы не пойти на СВО, можно придумать тысячу отговорок: ребенок, старенькая мама, бизнес. Но сердцу не прикажешь. Мой сын — кадет, и когда-то он меня спросит: «А ты что сделал?» Конечно, я мог бы сказать, что возил гуманитарную помощь в Донецк и Луганск, но мне хотелось быть не только волонтером. Конечно, после Porsche Cayenne идти в окопы страшно и тяжело. Но я не мог не поехать. Нужно было что-то сделать для страны».