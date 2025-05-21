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Фонд «Защитники Отечества» и медиахолдинг МАЕР расскажут о героизме участников СВО и их возвращении к мирной жизни

Статс-секретарь, заместитель Министра обороны РФ, председатель Государственного фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева и генеральный директор медиахолдинга MAEР Константин Майор провели рабочую встречу, на которой договорились о совместной деятельности. Важно сохранить память о героизме и мужестве участников специальной военной операции и рассказать об их возвращении к мирной жизни: ветераны продолжают служить стране и приносить пользу обществу.

«Вместе с нашим партнером, медиахолдингом МАЕР, мы по всей стране информационно поддерживаем ветеранов специальной военной операции. Это значимая работа, ведь мы рассказываем о том, как защитники адаптируются к мирной жизни, когда возвращаются домой, радуемся их успехам и достижениям. Важно, чтобы герои, защищающие страну, могли реализовывать себя во всех сферах. Взаимодействие с медиахолдингом будет развиваться не только в сфере наружной рекламы, но и в новом направлении его деятельности – СМИ», – отметила статс-секретарь – заместитель Министра обороны РФ, председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева.

«Когда в марте Президент России Владимир Владимирович Путин поручил проработать меры поддержки ветеранов СВО, которые хотят заняться бизнесом, мы заявили, что готовы взять на себя информационное сопровождение этой инициативы. Входящие в медиахолдинг МАЕР средства массовой информации уже рассказали о героях СВО, которые ведут свой бизнес в Белгородской, Нижегородской, Свердловской областях, в Башкирии и в других регионах России», – заявил основатель и генеральный директор медиахолдинга МАЕР Константин Майор.

Ростовское издание RostovGazeta (18+) представило историю ветерана СВО Никиты Кушнарева, который создал свой бизнес с нуля. В 2022–2023 годах он добровольцем нес службу в ДНР и ЛНР. Был награжден медалью «За храбрость». После завершения службы получил финансовую поддержку на развитие бизнеса от фонда «Защитники Отечества» и открыл фотокопировальный центр.

Уроженец Башкирии Илдар Мамадрахимов тоже был добровольцем СВО, получил тяжелое ранение, в результате которого лишился ноги. Портал mkset.ru (18+) рассказал, что после возвращения домой герой СВО осуществил мечту: открыл бизнес в сфере сельского хозяйства. Помогло государство: Илдар получил грант в рамках федеральной программы «Агростартап» национального проекта «Малое и среднее предпринимательство».

Нижегородский портал newsnn.ru (18+) приводит слова еще одного участника операции, а сегодня – руководителя метрологической компании Александра Марунченко: «Чтобы не пойти на СВО, можно придумать тысячу отговорок: ребенок, старенькая мама, бизнес. Но сердцу не прикажешь. Мой сын — кадет, и когда-то он меня спросит: «А ты что сделал?» Конечно, я мог бы сказать, что возил гуманитарную помощь в Донецк и Луганск, но мне хотелось быть не только волонтером. Конечно, после Porsche Cayenne идти в окопы страшно и тяжело. Но я не мог не поехать. Нужно было что-то сделать для страны».

Фонд «Защитники Отечества» и медиахолдинг МАЕР подписали соглашение о сотрудничестве в феврале 2024 года. Документ предусматривает долгосрочную работу по реализации совместных проектов, организации и проведении рекламно-информационных мероприятий, направленных на информирование ветеранов СВО и членов семей погибших бойцов о деятельности фонда и доступных им мерах поддержки.

По итогам 2024 года эту информацию на цифровых экранах увидели 27 миллионов человек. Совокупная аудитория онлайн-ресурсов МАЕР, которые были использованы в 2025 году для поддержки предпринимателей из числа ветеранов СВО, составляет 19 млн уникальных посетителей в месяц. В холдинг МАЕР входит 26 онлайн-СМИ и 179 пабликов и каналов в социальных медиа от Южно-Сахалинска до Владикавказа.

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