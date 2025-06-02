Почему готовые элитные проекты выигрывают на фоне новостроек?
На рынке элитного жилья в Москве стремительно меняются акценты. Если раньше самыми привлекательными считались квартиры на начальной стадии строительства, то теперь всё чаще в центре внимания готовые объекты. И причины этого явления довольно объективны. Во-первых, объёмы нового строительства в элитном сегменте резко сокращаются: по данным аналитиков «Метриум», в 2025 году в Москве выйдет на 44,2% меньше корпусов, чем два года назад (всего 29 против 52 в 2023-м). Это закономерно влияет на на ценовую политику и ведет к дефициту качественного предложения жилья в премиум сегменте.
Уже сейчас рынок демонстрирует рост стоимости: средневзвешенная цена за 1 квадратный метр на первичном рынке элитного жилья выросла на 21% и по итогам 2024 года достигла своего исторического максимума — 1 950 тыс. рублей по данным NF Group. При этом средняя стоимость квадратного метра в объектах, срок сдачи которых запланирован на 2025 год, составляет 2,5 млн рублей. Это создает ощутимую разницу в цене между готовыми и еще строящимися объектами.
В этой ситуации приобретение готового жилья в элитном сегменте может стать удобным способом минимизировать риски, связанные с возможными изменениями сроков строительства и колебаниями цен. Кроме того, это позволяет зафиксировать текущую стоимость и получить ликвидный объект в одном из престижных районов столицы.
Преимущества готовой элитной недвижимости
В условиях стремительного роста цен на рынке элитной недвижимости, покупка квартиры в полностью завершенном проекте является особенно выгодным решением. Так, например, средняя цена за квадратный метр в готовом клубном доме TURGENEV составляет 2,3 млн рублей — в то время как строящиеся объекты со сроком ввода в 2026-2027 годах зачастую превышают эти значения, при этом срок сдачи и уровень отделки могут быть уточнены в процессе реализации. Учитывая дальнейший рост цен, зафиксировать стоимость в готовом проекте — рациональный шаг как для жизни, так и для инвестиций.
Клубный дом TURGENEV предлагает продуманные планировки с зонированием приватных и общих зон, включая кухни-столовые-гостиные, средняя площадь которых составляет 50–60 кв. м. Просторные помещения с панорамным остеклением обеспечат хорошую освещенность и визуально увеличат пространство, а также обеспечат хорошую циркуляцию воздуха. Они также позволяют качественно зонировать пространство и сделать его комфортной и гармоничной средой для каждого резидента.
На рынке появляется все меньше квартир с готовой отделкой. Это связано с увеличением стоимости материалов и нежеланием застройщиков брать на себя риски, связанные с поставками. Логистические издержки остаются высокими, несмотря на частичное восстановление глобальных цепочек поставок. Только за 2024 год цена на отделочные материалы выросла почти на 13%, сообщил Коммерсант со ссылкой на аналитиков Infoline.
Одной из особенностей TURGENEV является его полная готовность: квартиры сдаются с дизайнерской финишной отделкой, выполненной с использованием высококлассных натуральных материалов — австрийского паркета Austriawood, итальянского мрамора Wooden White и греческого Pirgon. В интерьерах удачно сочетаются элементы классики и минимализма, создавая спокойное и благородное пространство, в котором каждый сможет реализовать собственную концепцию уюта. Дополнительно предложена опция меблировки от итальянского бренда LEMA, позволяющая заселиться в полностью обустроенное пространство без лишних хлопот.
Полностью готовая к заселению квартира позволяет собственникам сохранить драгоценное время и не тратить его на самостоятельный ремонт. Использование высококачественных натуральных материалов гарантирует долговечность и экологичность интерьера, создавая здоровую и комфортную атмосферу. Завершенная отделка обеспечивает и тишину в доме — готовый ремонт позволяет заселиться в квартиру без проведения дополнительных шумных работ в доме на протяжении ближайших 4-7 лет.
Важно учитывать и расположение при выборе жилья: районы с исторической значимостью и развитой инфраструктурой по-прежнему характеризуются ограниченным предложением. Например, на район Сретенки приходится лишь 4% от общего числа сделок по данным NF Group. На Сретенке также практически нет доступных пентхаусов — новые элитные проекты редки и быстро раскупаются. В TURGENEV же с лотами площадью от 144 до 292 кв. м можно выбрать действительно просторную квартиру в этой части столицы.
TURGENEV находится в тихом центре столицы — между Садовым и Бульварным кольцом. Это одна из самых интересных и насыщенных культурной жизнью локаций города. В шаговой доступности — Музей современного искусства, театры Владимира Маяковского, Олега Табакова, «Современник», Et Cetera. Рядом также располагаются такие рестораны, как Maurizio, La Veranda, перуанский Olluco и концептуальный Coperto с форматом «ресторан-кинотеатр».
Комфорт проживания дополняется закрытым камерным форматом, круглосуточной охраной и многоуровневой системой безопасности. В доме внедрены современные инженерные решения, позволяющие резидентам легко управлять бытовыми задачами и получать премиальный уровень сервиса.
Для повседневной жизни предусмотрена богатая внутренняя инфраструктура: собственный ресторан, винная и сигарная комнаты, переговорная для деловых встреч, кинотеатр, СПА-зона с бассейном и фитнес. Всё это формирует идеальную среду для тех, кто ценит приватность, эстетику и высокий уровень комфорта. Инфраструктура будет доступна для резидентов клубного дома в IV квартале 2025 года.
Сейчас в продаже осталось менее трети от общего числа квартир. Кроме того, в 2025 г. прогнозируется рост цен на 20% ввиду готовности проекта.