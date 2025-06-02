Почему готовые элитные проекты выигрывают на фоне новостроек?

На рынке элитного жилья в Москве стремительно меняются акценты. Если раньше самыми привлекательными считались квартиры на начальной стадии строительства, то теперь всё чаще в центре внимания готовые объекты. И причины этого явления довольно объективны. Во-первых, объёмы нового строительства в элитном сегменте резко сокращаются: по данным аналитиков «Метриум», в 2025 году в Москве выйдет на 44,2% меньше корпусов, чем два года назад (всего 29 против 52 в 2023-м). Это закономерно влияет на на ценовую политику и ведет к дефициту качественного предложения жилья в премиум сегменте.