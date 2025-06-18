Москва масштабно поздравила медицинских работников с профессиональным праздником
Столица провела серию праздничных мероприятий ко Дню медицинского работника. Медиахолдинг МАЕР присоединился к празднованию, запустив специальную акцию на цифровых экранах города.
«Работники московского здравоохранения – настоящие герои нашего города. Врачи, медсестры, санитары, лаборанты, административный персонал – все они ежедневно совершают профессиональный подвиг, обеспечивая работу сложнейшей системы столицы», – рассказала заместитель Мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Особое внимание в этом году было уделено цифровым форматам. Совместно с «Яндексом» стартовал проект «Город поздравляет», позволяющий каждому жителю столицы отправить слова благодарности через Telegram-бот. Эти поздравления транслировались на медиафасадах и цифровых экранах медиахолдинга МАЕР по всей Москве.
«Сегодня мы выражаем благодарность всем врачам и медсестрам, которые каждый день делают невозможное возможным. В ваших руках – самое ценное, что есть у человека, – жизнь и здоровье. Пусть ваша работа приносит радость, а благодарность пациентов согревает сердце. Спасибо вам!», – сказал основатель и генеральный директор медиахолдинга МАЕР Константин Майор.
Видеопоздравления и слова благодарности за один день увидели порядка двух миллионов москвичей. Каждый желающий мог присоединиться к поздравлениям, написав свои пожелания медицинским работникам. Благодаря активной общественной поддержке проект стал настоящим праздником для всех, кто посвятил себя медицине.