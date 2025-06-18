Москва масштабно поздравила медицинских работников с профессиональным праздником

«Сегодня мы выражаем благодарность всем врачам и медсестрам, которые каждый день делают невозможное возможным. В ваших руках – самое ценное, что есть у человека, – жизнь и здоровье. Пусть ваша работа приносит радость, а благодарность пациентов согревает сердце. Спасибо вам!», – сказал основатель и генеральный директор медиахолдинга МАЕР Константин Майор.