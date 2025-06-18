Газета
Телеграм
На правах рекламы
Реклама / ООО «Маер Групп»Erid:2VfnxvrWjPe
Главная /

Москва масштабно поздравила медицинских работников с профессиональным праздником

Столица провела серию праздничных мероприятий ко Дню медицинского работника. Медиахолдинг МАЕР присоединился к празднованию, запустив специальную акцию на цифровых экранах города.

«Работники московского здравоохранения – настоящие герои нашего города. Врачи, медсестры, санитары, лаборанты, административный персонал – все они ежедневно совершают профессиональный подвиг, обеспечивая работу сложнейшей системы столицы», – рассказала заместитель Мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Особое внимание в этом году было уделено цифровым форматам. Совместно с «Яндексом» стартовал проект «Город поздравляет», позволяющий каждому жителю столицы отправить слова благодарности через Telegram-бот. Эти поздравления транслировались на медиафасадах и цифровых экранах медиахолдинга МАЕР по всей Москве.

«Сегодня мы выражаем благодарность всем врачам и медсестрам, которые каждый день делают невозможное возможным. В ваших руках – самое ценное, что есть у человека, – жизнь и здоровье. Пусть ваша работа приносит радость, а благодарность пациентов согревает сердце. Спасибо вам!», – сказал основатель и генеральный директор медиахолдинга МАЕР Константин Майор.

Видеопоздравления и слова благодарности за один день увидели порядка двух миллионов москвичей. Каждый желающий мог присоединиться к поздравлениям, написав свои пожелания медицинским работникам. Благодаря активной общественной поддержке проект стал настоящим праздником для всех, кто посвятил себя медицине.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных