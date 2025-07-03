Герои СВО в мирной жизни становятся фермерами и открывают свой бизнес
На форуме «Сильные идеи для нового времени» (6+), который открылся 2 июля в Национальном центре «Россия», медиахолдинг МАЕР рассказал об опыте поддержки бойцов и ветеранов СВО в их мирной жизни. И запустил информационную кампанию про Героев специальной военной операции по всей России.
Самой масштабной на форуме стала программа Национальная социальная инициатива, участники форума обсудили адаптацию ветеранов СВО, развитие некоммерческих организаций, вопросы семейной политики и укрепления традиционных ценностей, а также развитие малых городов.
На сессии «Победы нового времени: эффективные решения социально-экономической адаптации участников СВО» Константин Майор, сопредседатель комиссии РСПП по медиаиндустрии и предпринимательству в информационной сфере и рекламе, генеральный директор Медиахолдинга МАЕР, предложил оказывать информационную поддержку в регионах ветеранам СВО, открывшим свое дело, начавшим бизнес.
«Мы информационно поддерживаем Фонд «Защитники Отечества» с самого его создания и рассказываем как о самом фонде, так и о героизме участников СВО и их возвращении к мирной жизни. В регионах журналисты медиахолдинга МАЕР находят истории ветеранов СВО. Кто-то из них построил коровью ферму, кто-то занялся рыбным промыслом. Мы рассказываем об их опыте устройства в мирной жизни на страницах своих изданий. А с сегодняшнего дня запускаем информационную кампанию на медиафасадах и уличных экранах по всей стране, чтобы миллионы россиян узнали Героев СВО, увидели на их опыте, что существуют механизмы поддержки вернувшихся с фронта ребят, что есть примеры их успешного возвращения в мирную жизнь», – отметил Константин Майор.
Медиахолдинг МАЕР, коммуникационный партнер форума, прямо в день открытия запустил ролики про Героев СВО. Ролики, анонсирующие сам форум в общей сложности увидели свыше 4 млн человек.
Уникальный формат взаимодействия, предложенный Агентством стратегических инициатив, позволяет аккумулировать предложения граждан со всей страны и сформировать перспективные проекты для развития России.
«Форум «Сильные идеи для нового времени» демонстрирует активную позицию граждан предлагать конструктивные предложения по ключевым направлениям развития страны. Особенно показателен рост числа проектов, направленных на решение социальных задач, возрождение малых городов и сельских территорий, а также создание экологически устойчивой среды. Важно, что форум не просто собирает идеи, но и обеспечивает их системное сопровождение и реальное воплощение через механизмы поддержки на всех уровнях. Именно так рождаются реальные изменения, отвечающие запросам граждан и стратегическим приоритетам развития России», – подчеркнула генеральный директор Агентства социальных инициатив Светлана Чупшева.
Форум продлится 2 дня. Треки деловой программы соответствуют пяти направлениям деятельности АСИ и отбора идей 2025 года: это социальная, предпринимательская, кадровая, технологическая, а также экологическая и климатическая национальные инициативы.