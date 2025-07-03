Герои СВО в мирной жизни становятся фермерами и открывают свой бизнес

«Мы информационно поддерживаем Фонд «Защитники Отечества» с самого его создания и рассказываем как о самом фонде, так и о героизме участников СВО и их возвращении к мирной жизни. В регионах журналисты медиахолдинга МАЕР находят истории ветеранов СВО. Кто-то из них построил коровью ферму, кто-то занялся рыбным промыслом. Мы рассказываем об их опыте устройства в мирной жизни на страницах своих изданий. А с сегодняшнего дня запускаем информационную кампанию на медиафасадах и уличных экранах по всей стране, чтобы миллионы россиян узнали Героев СВО, увидели на их опыте, что существуют механизмы поддержки вернувшихся с фронта ребят, что есть примеры их успешного возвращения в мирную жизнь», – отметил Константин Майор.