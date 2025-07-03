Моделинг и нейросети: как технологии меняют профессию изнутри

Каждый кадр — это не просто движение тела, а язык, понятный камере. Недавно я получила приглашение на участие в digital-проекте*, где предполагалась работа моего цифрового двойника. Это стало поводом задуматься: насколько я сама как фотомодель готова к работе в условиях цифровой съёмки и алгоритмического подхода? Именно поэтому я решила изучить вопрос глубже — чтобы быть готовой к будущему профессии. Ещё недавно я общалась с объективом через свет, макияж и настроение команды. Теперь этот язык частично переписан — его диктуют алгоритмы и IT-инфраструктура* съёмочного процесса. Мы живём в эпоху, когда фотомодель работает не только с фотографом, но и с машинным зрением, цифровыми средами и скриптами. От того, насколько мы умеем понимать эту новую визуальную грамматику, зависит наша востребованность.