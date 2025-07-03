Моделинг и нейросети: как технологии меняют профессию изнутри
Визуальная мода стремительно цифровизируется. Где раньше работали визажист, фотограф и ассистент света, сегодня всё чаще появляется алгоритм. Международная фотомодель Дарья Черненко делится наблюдениями о том, как AI*, AR* и машинное зрение трансформируют повседневную работу моделей.
AI в кадре: как нейросети меняют работу фотомодели — опыт из первых рук
Каждый кадр — это не просто движение тела, а язык, понятный камере. Недавно я получила приглашение на участие в digital-проекте*, где предполагалась работа моего цифрового двойника. Это стало поводом задуматься: насколько я сама как фотомодель готова к работе в условиях цифровой съёмки и алгоритмического подхода? Именно поэтому я решила изучить вопрос глубже — чтобы быть готовой к будущему профессии. Ещё недавно я общалась с объективом через свет, макияж и настроение команды. Теперь этот язык частично переписан — его диктуют алгоритмы и IT-инфраструктура* съёмочного процесса. Мы живём в эпоху, когда фотомодель работает не только с фотографом, но и с машинным зрением, цифровыми средами и скриптами. От того, насколько мы умеем понимать эту новую визуальную грамматику, зависит наша востребованность.
Ретушь без человека: магия AI
То, что раньше корректировалось вручную — кожа, свет, фактура — теперь обрабатывается за секунды. Алгоритмы, обученные на тысячах снимков, распознают и «улучшают» изображение по своим стандартам. Программы Retouch4me* (автоматическая ретушь кожи), Luminar Neo* (AI-коррекция света и композиции) и Fotor AI* (онлайн-редактор с функциями улучшения лица и фона 18+) уже стали привычным инструментом студий. Но чем точнее алгоритм, тем выше требования к фотомодели: нужно уметь позировать так, чтобы нейросеть не испортила задуманный образ.
Согласно последнему докладу McKinsey & Company «The State of Fashion 2025»*, до 75% модных брендов в этом году делают ставку на ИИ-решения для прогнозирования спроса, оптимизации запасов и сокращения издержек, а 45% видят в AI-маркетинге основной источник роста. Генеративный искусственный интеллект становится связующим элементом между потребителем и брендом: 82% клиентов ожидают, что ИИ поможет им сократить время на поиск, а 50% руководителей индустрии считают персонализированный AI-контент ключом к удержанию аудитории. Это значит, что фотомодели должны учитывать не только позу и свет, но и работу ИИ-инструментов, которые будут обрабатывать результат.
Digital-съёмки: без фотографа, но с командой из кода
Современные digital*-съёмки всё чаще происходят без участия привычной съёмочной группы. Алгоритмы AR и генеративные технологии позволяют создавать визуальные сцены автоматически, используя преднастройки и трекинг. Камера с автоматическим светом, движок визуализации в реальном времени и набор параметров — вот из чего сегодня может состоять съёмка. Это не исключение, а новое направление, в котором работают бренды и разработчики.
Как отмечает издание Vogue Business*, использование цифровых моделей и CGI* становится всё более массовым. Компании вроде H&M, Levi’s и Mango* уже представили виртуальные кампании, в которых не участвуют реальные модели. Это свидетельствует о стремительном внедрении технологий в креативные процессы.
Кто конкурирует с фотомоделью: другие модели или аватары?
Сегодня всё чаще на съёмку приглашают не саму фотомодель, а её цифрового двойника — созданного на основе её изображений. Генеративные нейросети уже могут воссоздать черты лица, но не эмоции и не живую реакцию. Конкуренция теперь выходит за рамки привычного: модели соперничают не только друг с другом, но и с алгоритмами. Это особенно чувствуется, когда осознаёшь: цифровую копию можно моментально адаптировать под любые задачи, тогда как реальная съёмка требует усилий, внимания и человеческого присутствия.
Digital не отменяет красоту, но переформатирует её. Нейросеть может воссоздать симметрию лица, но не оттенок переживания. Фотомодель остаётся проводником смысла. Если мы откажемся от настоящего — мы потеряем доверие к визуальному образу. А значит — и к профессии. Технологии не отрицают человека, но требуют от него новой роли — партнёра, который знает, как работает digital-контент изнутри.
Фотомодель будущего должна понимать логику цифровой среды: как считывается свет, как работает трекинг движений, какие настройки считывает камера. Это развитие профессии. Модель становится и консультантом, и координатором визуального замысла, работающим в связке с дизайнером интерфейса, data*-инженером и motion*-разработчиком.
Новые разработки и прогнозы
Adobe, NVIDIA и Snap* активно внедряют AI-функции в свои инструменты. В 2024 Adobe Firefly* научился трансформировать фон, свет, одежду — без съёмки. По данным Accenture*, к 2028 году 35% взаимодействия с fashion*-контентом будет происходить в цифровой среде с AI-участием. Эти данные означают, что каждый, кто работает с визуальной модой, неизбежно становится частью IT-экосистемы.
Наша профессия уже не про позу — она про интеграцию в цифровую систему, где соединяются дизайн, код и человек.
Вывод
Моделинг меняется, и это шанс для новых возможностей. Мы не теряем профессию, мы её обновляем. И если ты фотомодель, сегодня важно не только выглядеть, но и понимать, как ты отображаешься в логике цифрового процессинга и машинного зрения.
* AI (от англ. Artificial Intelligence) – искусственный интеллект
* AR (от англ. Augmented Reality) – дополненная реальность
* Digital – цифровой
* IT (от англ. Information Technology) – информационные технологии
* Retouch4me – «РетушФоМи»
* Luminar Neo – «Люминар Нео»
* Fotor AI – «Фотор Эй Ай»
* McKinsey & Company «The State of Fashion 2025» – МакКинси энд Компани «Зе Стейт оф Фешн 2025»
* Vogue Business – Вог Бизнес
* CGI – СиДжиАй
*H&M, Levi’s и Mango – Эйч-энд-Эм, Ливайс и Манго
*data – данные
*motion – движение
* Adobe, NVIDIA и Snap – Адобэ, Энвидиа, Снэп
* Adobe Firefly – Адобэ Фаерфлай
*fashion – мода
*Accenture – Аксенчер
Автор: Дарья Черненко
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