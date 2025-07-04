Ночной запуск грузового корабля «Прогресс МС-31» покажут днем жителям России
Запуск грузового корабля «Прогресс МС-31» ракетой-носителем «Союз-2.1а» состоялся 3 июля в 22:32:40 по московскому времени с космодрома Байконур. Днем 4 июля кадры старта начали транслировать на уличных медиаэкранах по всей России, за три дня их увидят свыше 30 млн раз.
«Выведение “Прогресса МС-31” на заданную орбиту, его отделение от третьей ступени ракеты, раскрытие антенн и панелей солнечных батарей корабля прошли в штатном режиме. Стыковка “Прогресса МС-31” к малому исследовательскому модулю “Поиск” российского сегмента Международной космической станции планируется 6 июля в 00:28 мск», – сообщили в пресс-службе Роскосмоса.
На Международной космической станции «Прогресс МС-31» ждут участники 73-й длительной экспедиции – космонавты Роскосмоса Сергей Рыжиков, Алексей Зубрицкий и Кирилл Песков.
«Этот экипаж 73-й экспедиции мы провожали 8 апреля. Грузовой корабль доставит им научное оборудование, космонавты Роскосмоса проведут 50 экспериментов. Их возвращение на Землю запланировано на 9 декабря 2025 года. Для нас важно рассказывать о космических миссиях, чтобы жители страны, наше молодое поколение гордилось достижениями космической отрасли. Запуск “Прогресса МС-31” на МКС увидят 3,5 млн человек», – отметил владелец и генеральный директор медиахолдинга МАЕР Константин Майор.
Как сообщили в госкорпорации Роскосмос, «Прогресс МС-31» доставит 2625 кг грузов на Международную космическую станцию, в том числе 1205 кг сухих грузов для экипажа 73-й длительной экспедиции, 950 кг топлива для дозаправки станции, 420 кг питьевой воды для космонавтов и 50 кг азота для пополнения атмосферы МКС.
Также корабль везет на станцию оборудование для научных экспериментов «Виртуал», «Биодеградация», «Фуллерен», «Биополимер», «Импульс» и «Мираж».
На ракету нанесено изображение, посвященное 50-летию советско-американской миссии «Союз-Аполлон». 15 июля 1975 года стартовал первый в истории человечества совместный космический полет представителей разных стран. С космодрома Байконур стартовал корабль «Союз-19» с космонавтами Алексеем Леоновым и Валерием Кубасовым. Через семь с половиной часов с мыса Канаверал взлетел американский «Аполлон», в состав экипажа которого вошли американские астронавты Томас Стаффорд, Дональд Слейтон и Вэнс Бранд.
17 июля корабли состыковались, став прообразом будущей Международной космической станции. Во время полета было проведено четыре перехода членов экипажей между обоими кораблями. 19 июля 1975 года корабли расстыковались.