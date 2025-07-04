Ночной запуск грузового корабля «Прогресс МС-31» покажут днем жителям России

На ракету нанесено изображение, посвященное 50-летию советско-американской миссии «Союз-Аполлон». 15 июля 1975 года стартовал первый в истории человечества совместный космический полет представителей разных стран. С космодрома Байконур стартовал корабль «Союз-19» с космонавтами Алексеем Леоновым и Валерием Кубасовым. Через семь с половиной часов с мыса Канаверал взлетел американский «Аполлон», в состав экипажа которого вошли американские астронавты Томас Стаффорд, Дональд Слейтон и Вэнс Бранд.