Народный фронт объединил россиян под девизом «Все для Победы!»

«С 19 февраля 2022 года я пришел работать в ВСКС для помощи жителям Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и доставлял гуманитарную помощь постоянно на эти территории. До сих пор работаю, получается, вместе с Народным фронтом, постоянно возим гуманитарную помощь нашим воинам, мирным жителям, помогаем в разборе завалов после обстрелов ВСУ. Больше десяти КАМАЗов за это время у нас поломалось, потому что мы с 22-го года работали 24 на 7, и до сих пор работаем так же. Мы, конечно, все восстанавливаем и снова едем – с гуманитарной помощью», – рассказал Александр Ручкин.