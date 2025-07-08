Народный фронт объединил россиян под девизом «Все для Победы!»
Владимир Путин высоко оценил труд волонтеров и их искреннее служение Отечеству. Об этом Президент России заявил 6 июля на форуме Народного фронта «Все для Победы!» (16+), который посвящен добровольцам, работающим на нужды СВО. Более тысячи человек собрались в Национальном центре «Россия».
«Здесь собрались люди решительные, твердые в своих убеждениях, настоящие патриоты из всех регионов нашей огромной страны. Благодарю вас за труд, за искреннее, преданное служение Отечеству. Спасибо вам большое. Миссия Народного фронта – объединять неравнодушных, деятельных людей – таких, как вы и как миллионы наших с вами товарищей и соратников», – заявил Владимир Путин.
Он отметил, что под девизом «Все для Победы!» Народный фронт объединил людей по всей стране.
«В общей сложности было собрано, как сейчас рассказали, 54,5 миллиарда рублей народных средств, именно народных, на поддержку специальной военной операции. В том числе свыше 45 миллиардов – по конкретным заявкам наших военнослужащих, боевых подразделений. Это позволило дополнительно поставить на фронт необходимое оборудование, технику – квадрокоптеры, аптечки, более 14 тысяч автомашин, иных транспортных средств и многое, многое другое», – добавил Президент.
Участники форума единогласно отметили: такая всенародная поддержка помогает нашим бойцам почувствовать – за ними вся Россия. Под девизом «Все для Победы!» Народный фронт работает третий год. Рассказать об этом от Москвы до Владивостока помог медиахолдинг МАЕР. На крупнейших медиафасадах и цифровых экранах показали ролики о работе добровольцев.
«Для медиахолдинга МАЕР и меня лично большая честь рассказывать о проекте “Все для Победы!” миллионам людей. В Национальном центре наградили волонтеров, которые доставляют помощь бойцам. Например, Елена Головань, мать семерых детей, специальный корреспондент “Аргументов недели” (18+) в зоне проведения СВО. Она совершила более 100 поездок с гуманитарной помощью. Сформировала и отвезла более 120 тонн гуманитарных грузов. Еще один яркий пример – игуменья Екатерина, настоятельница Кресто-Воздвиженского Иерусалимского женского монастыря. Третий год настоятельница с монахинями помогают фронту. Пекут куличи солдатам, помогают монастырям на линии боевого соприкосновения. Об этих людях должна знать вся Россия, они пример нашему молодому поколению», – подчеркнул владелец и генеральный директор медиахолдинга МАЕР Константин Майор.
Формирование позитивного отношения к Защитникам Родины и их помощникам – одна из задач работы медиахолдинга, добавил он. Информацию о проекте «Все для Победы!» жители России увидели более 18 миллионов раз.
Среди волонтеров, получивших награды на сцене Национального центра «Россия» – доброволец Всероссийского студенческого корпуса спасателей (ВСКС) Александр Ручкин.
«С 19 февраля 2022 года я пришел работать в ВСКС для помощи жителям Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и доставлял гуманитарную помощь постоянно на эти территории. До сих пор работаю, получается, вместе с Народным фронтом, постоянно возим гуманитарную помощь нашим воинам, мирным жителям, помогаем в разборе завалов после обстрелов ВСУ. Больше десяти КАМАЗов за это время у нас поломалось, потому что мы с 22-го года работали 24 на 7, и до сих пор работаем так же. Мы, конечно, все восстанавливаем и снова едем – с гуманитарной помощью», – рассказал Александр Ручкин.
Еще один волонтер, отмеченный на форуме – Андрей Ракушин старший преподаватель Пензенского университета архитектуры и строительства. Сам участник СВО, получил контузию, комиссован, вернулся в Пензу, влился в команду Народного фронта. Участвовал в гуманитарных миссиях Молодежного крыла. Более 10 раз принимал участие в конвоях гуманитарной помощи на освобожденные территории. Под его руководством собрано и отправлено на фронт более 100 тонн груза. Активно занимается патриотической работой, лектор фонда «Знание».
«Самое главное – это, конечно, слова наших парней, которые присылают нам не просто благодарности, а передают, например, бронежилеты, в которых застряли осколки и которые спасли чьи-то жизни. Параллельно растет количество людей, которые нам помогают, которые постоянно участвуют в сборах Народного фронта. И это, конечно, самое дорогое, что у нас есть. Очень хочется передать слова благодарности от бойцов именно им. Спасибо всем тем миллионам людей, которые продолжают помогать нашим парням», – сказал руководитель Исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов.
Рассказывать истории героев, которые приближают Победу на передовой и в тылу – одна из задач медиахолдинга МАЕР. Сегодня общая аудитория холдинга – 57 миллионов человек. Это мощный ресурс, уникальная коммуникационная площадка. Журналисты медиахолдинга МАЕР рассказывают жителям регионов о бойцах и героях Специальной военной операции, о ветеранах, вернувшихся домой и начавших свое дело, открывших свой бизнес. А их портреты украсили медиафасады и цифровые экраны в родных городах.