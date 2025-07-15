РЫНОК БЛАГОУСТРОЙСТВА ТЕРРИТОРИЙ ПОДНИМАЕТ ВОПРОС ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ. Как достичь высокой эффективности при использовании садово-парковой техники?

Сегодня срок службы техники заметно сократился. К примеру, часто бензокосы потребительского класса до первого выхода из строя работают десятки часов, у профессиональных это время может составлять сотни часов. И это в лучшем случае. Нам важно было предоставить продукт, ресурс которого составляет 2000 моточасов – это бензокосы серии CAIMAN WX. Газонокосильная машина Comodo4WD* имеет ресурс 3000 моточасов. Таким образом люди избегают простоев, не тратят время и деньги на ремонт, у них нет необходимости иметь большой запас оборудования. Надежность очень важна, ведь если из строя выходят ключевые узлы, то стоимость их замены составляет существенную долю от цены всего изделия.