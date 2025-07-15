РЫНОК БЛАГОУСТРОЙСТВА ТЕРРИТОРИЙ ПОДНИМАЕТ ВОПРОС ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ. Как достичь высокой эффективности при использовании садово-парковой техники?
Интервью. Александр Маркин, основатель бренда CAIMAN, генеральный директор Unisaw Group*
— Думаю, причина многогранна. Во-первых, отсутствует устойчивый опыт достижения высокой эффективности, а также знания о том, как именно её повысить. Во-вторых, существует дефицит современных технологий. Значительную роль также играют психологические аспекты: если система работает стабильно, зачем кардинально её менять? Многие считают, что повышение производительности неизбежно связано с большими инвестициями. Важнейшую роль играет кадровое обеспечение — это серьёзная, многоуровневая проблема. Однако достигшие высокой производительности совершают качественный скачок вперёд и получают значительную экономическую выгоду.
Наша компания активно работает на рынке профессиональной садово-парковой техники, предлагая решения для ухода за зелёными территориями городов, спортивными объектами, зонами отдыха, фермерскими угодиями и частными участками. Мы наблюдаем, насколько стремительно растут затраты на ручной труд: увеличиваются заработные платы операторам оборудования и специалистам по озеленению, повышается общая стоимость работ на земле. Кадры становятся дороже, квалифицированных сотрудников найти все сложнее. В итоге руководители организаций несут повышенные издержки.
Я хочу подчеркнуть важность вопроса для нашей отрасли и сказать прямо: решение есть. Если ваша цель — высокая производительность, выбирайте исключительно профессиональное оборудование, компромисс здесь недопустим.
Поднимем тему эффективности. Она нам близка, так как изначально наша задача заключалась в привлечении ведущих мировых технологий на российский рынок. Инновации находятся в центре внимания компании: это касается выбора материалов, разработки ключевых компонентов, улучшения конструкции, эргономики и соблюдения экологических норм. Всё направлено на облегчение человеческого труда и увеличение интенсивности процесса: выполнение большего объема работы за меньшее время с минимальными усилиями. Именно эта миссия лежит в основе бренда CAIMAN*, отражаясь в слогане «Эффективность X100».
Часто представители бизнеса и государственные структуры применяют технику, предназначенную для бытового использования. Хотя такие устройства стоят дешевле, итоговая эксплуатация оказывается значительно дороже профессиональных решений. Почему так происходит? Профессиональное оборудование разрабатывается для интенсивной работы, оно решает сложные задачи максимально быстро, экономично и гарантирует ожидаемый результат. Такая техника способна справляться с задачами, которые не по силам другим устройствам. Для её производства применяются особые технологии и конструктивные решения, используются уникальные материалы, на нее устанавливаются профессиональные двигатели. Итог — гораздо большая надёжность и значительный эксплуатационный ресурс. Примером тому может служить история нашего бренда: создание CAIMAN стало возможным благодаря запуску специализированных двигателей Subaru для садовой техники. Каждый ключевой узел должен иметь особые характеристики, что пока остаётся редкостью на российском рынке.
Для понимания приведу три важных параметра: срок службы, уровень производительности и интенсивность работы.
Сегодня срок службы техники заметно сократился. К примеру, часто бензокосы потребительского класса до первого выхода из строя работают десятки часов, у профессиональных это время может составлять сотни часов. И это в лучшем случае. Нам важно было предоставить продукт, ресурс которого составляет 2000 моточасов – это бензокосы серии CAIMAN WX. Газонокосильная машина Comodo4WD* имеет ресурс 3000 моточасов. Таким образом люди избегают простоев, не тратят время и деньги на ремонт, у них нет необходимости иметь большой запас оборудования. Надежность очень важна, ведь если из строя выходят ключевые узлы, то стоимость их замены составляет существенную долю от цены всего изделия.
Возможно, некоторые возразят, что качественная профессиональная техника стоит дорого. Действительно, долговечность зависит от материала и конструкции главных элементов — двигателя, трансмиссии, корпуса. И если двигатель профессионального класса можно приобрести с ресурсом порядка 2500–5000 моточасов, то аналогичную трансмиссию и прочный корпус найти на рынке крайне сложно. Важен уровень исполнения каждой части. Так, передняя подвеска на наших садовых тракторах изготовлена из чугуна, обеспечивающего максимальную жёсткость. Этот элемент служит в сотни раз дольше обычной штамповки, повреждающейся при столкновении с бордюрами и прочими преградами.
Два года назад мы приняли стратегическое решение – предложить корпоративным заказчикам не просто оборудование, а оптимальные комплексные решения. Для этого были проведены исследования, сравнивающие различные подходы к уходу за зелеными зонами. Полученные данные показывают: используя разные виды техники на одинаковых работах, можно добиться значительных различий в показателях эффективности, что позволяет заранее рассчитать наиболее экономически оправданную стратегию на ближайшие годы. Скажем, одна профессиональная газонокосильная машина CAIMAN Zero* обрабатывает луга с той же производительностью, с какой это делает целая бригада с 15 бензокосами CAIMAN WX50*. Подобные расчеты наглядно демонстрируют существенный экономический эффект.
Однако дело не ограничивается лишь оборудованием. Управление газонокосильной машиной осуществляется одним оператором, тогда как для окашивания аналогичных территорий бензокосами потребуется значительное число работников, оплата трудовых часов которых обойдётся куда дороже.
Есть ещё один важный фактор — эргономика. Такие характеристики, как вес инструмента, простота управления, лёгкий старт, низкий уровень шума и вибрации способны снижать усталость оператора и потребность в частых перерывах. Эти свойства многие недооценивают. Наша задача — уменьшить утомляемость сотрудника. Хорошая сбалансированность, вынос батареи аккумуляторной техники за пределы контура инструментов позволяет выполнять работу еще легче. Эффект прост: человек меньше устаёт и мы, соблюдая законодательство, можем увеличить время непрерывной работы. Например, с высокопроизводительными ножницами CAIMAN 239D* человек может работать в течение 50 минут каждый час, в отличие от использования базовых моделей, когда приходится отдыхать 50 минут после десятиминутной работы. Представьте разницу между десятью и пятьюдесятью минутами активной деятельности в каждом часе!
Итак, подведём итоги: сочетание ресурса, производительности, количества задействованных операторов и времени работы без перерыва делает выбор профессиональной техники единственно верным решением для эффективного ведения хозяйства.
Вы абсолютно верно заметили, что каждая организация уникальна и обладает своими особенностями. В нашем секторе индивидуальный подход действительно играет ключевую роль. Территории сильно отличаются по размеру, рельефу, типу растительности и многим другим параметрам. Кроме того, у компаний разные бюджеты и приоритеты.
Возьмем конкретный пример: ассортимент CAIMAN включает более 20 категорий садово-паркового оборудования и свыше 300 единиц профессиональной техники. Среди них представлены инструменты для формирования растений, бензиновые машины, дизельное оборудование и широкий спектр высокопроизводительных аккумуляторных устройств. В зависимости от условий конкретной зоны можно подобрать оптимальный комплект: там, где важны тишина и экология, подойдут роботизированные системы и аккумуляторы, для больших удалённых площадей выгоднее бензиновые агрегаты, а для ситуаций, требующих наивысшей производительности, идеальны дизельные варианты.
Важно понимать, что самое эффективное решение — комплексное. Оно формируется подобно конструктору, исходя из особенностей каждого участка. Такой подход позволяет обеспечить требуемые уровни производительности и минимизировать риски. Индивидуальная настройка применима не только в нашей сфере, но и повсеместно.
По моему мнению, пока далеко не все российские компании следуют этому принципу. Организовать подобные предложения непросто и самим поставщикам. Тем не менее тенденции начинают меняться. К нашему бренду проявили интерес белорусские партнеры. Оказалось, что наши философия и подход совпадают с их пониманием эффективности. Белорусы поделились опытом, рассказывая, что в республике многие предприятия, включая государственные учреждения, предпочитают качественные и производительные решения. Такое отношение уже укоренилось в культуре ведения дел, ухоженный внешний облик территорий стал важным элементом культурной идентичности. Здесь стремятся автоматизировать процессы и ориентированы на качественный результат.
27 мая текущего года на территории ВДНХ прошел международный демосалон профессиональной садово-парковой техники CAIMAN 18+. Мероприятие превратилось не просто в презентацию оборудования, а в площадку для обсуждения будущего городского благоустройства, принципов взаимодействия человека и машин при создании комфортной городской среды. Участники представляли муниципальные службы, коммунальные предприятия, гостиничный бизнес и частные компании из России и Беларуси. Гости салона имели возможность испытать образцы высокопроизводительной техники: аккумуляторные устройства, газонокосилки, кусторезы, бензиновые и дизельные машины, измельчители ветвей, бензокосы и другие новинки.
В России интерес к нашему оборудованию растёт. Сегодня бренд CAIMAN представлен на многих известных объектах, среди которых Александровский сад, Парк Зарядье, Ботанический сад МГУ «Аптекарский огород», мемориал Мамаев курган, музей-заповедник Петергоф, Парк Галицкого в Краснодаре и другие. Техника также работает на спортивных объектах страны.
Термин «стоимость результата» всё чаще входит в повседневную практику. Однако речь идёт не только о технических характеристиках, важную роль играет полный цикл обслуживания. Поставщик обязан обеспечивать качественное сопровождение своего оборудования, поскольку его бесперебойная работа непосредственно влияет на производительность, особенно в сезон. Цена владения техникой CAIMAN остается низкой и составляет менее 10% в год, что соответствует лучшим международным стандартам.
* Unisaw Group – Юнисо Груп
* CAIMAN – КАЙМАН
* CAIMAN Zero – КАЙМАН Зиро
* CAIMAN WX50 – КАЙМАН ВэИкс 50
* CAIMAN 239D – КАЙМАН 239Ди
* Subaru - Субару
* Comodo4WD – Комодо4ВД
Продавец:
ООО «КАЙМАН РУС»
ИНН 5047096152
ОГРН:1085047007484
Адрес:
141402, Московская
обл., Химки г,
Ленинградское шоссе,
владение N° 29 Г