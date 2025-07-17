НОВАЯ ОЛИМПИЙСКАЯ ЭРА
МАЕР и Олимпийский комитет России подписали соглашение о сотрудничестве
Медиахолдинг МАЕР стал новым партнером Олимпийского комитета России. Соглашение о сотрудничестве подписали министр спорта, президент Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев и владелец, генеральный директор медиахолдинга МАЕР Константин Майор. МАЕР взял на себя обязательство продвигать в российском обществе олимпийское ценности и здоровый образ жизни.
«Олимпийский комитет России хочет, чтобы наши спортсмены, олимпийцы, чемпионы становились более популярными и превращались в путеводных звезд для подрастающего поколения. Для этого их голоса, биографии, рекорды должны звучать отовсюду – с каждого медиафасада. В условиях тотальной борьбы за внимание партнерство с крупными медиаигроками имеет для нас большое значение», – сказал министр спорта России и глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев.
Тем не менее, Президент ОКР подчеркнул, что в этом вопросе Олимпийский комитет весьма разборчив.
«Недавно ОКР прекратил все прошлые партнерские программы, и сейчас мы открываем новую страницу, новую эпоху партнерства. И здесь мы весьма разборчивы. Начинаем с информационного сотрудничества с медиахолдингом МАЕР, который возглавляет Константин Майор. Мы знакомы много лет, и я вижу, насколько эффективен его бизнес», – заявил во время церемонии подписания Михаил Дегтярев.
В медиахолдинге отметили, что шли к подписанию соглашения с ОКР более пяти лет, транслируя на улицах российских городов видеопроекты в поддержку олимпийцев. Они были посвящены как их достижениям, так и олимпийским ценностям.
МАЕР – первая компания, которая ввела традицию чествовать олимпийскую сборную России по возвращении с Игр, сопровождая спортсменов уличными приветствиями от столичных аэропортов до места торжественной встречи. Произошло это в 2020 году, когда Олимпийская сборная России вернулась в Москву из Токио. Кроме этого, в портфолио медиахолдинга сотни проектов, главным смыслом которых стали спортивное вдохновение и мотивация.
«Я верю: какими бы трудными и политизированными не были времена, Россия выдержит удар и останется спортивной мировой державой. А медиахолдинг МАЕР с огромной аудиторией – в 57 миллионов человек – использует все свои возможности, чтобы страна объединялась вокруг своих чемпионов, героев и вокруг ценностей, которые делают нас сильными и едиными! И я бы хотел прежде всего сказать слова огромной благодарности министру спорта России, президенту Олимпийского комитета Михаилу Владимировичу Дегтяреву. Спасибо огромное за чуткость, за терпение, за настойчивость, с которой Вы начали свою работу», – сказал владелец и генеральный директор медиахолдинга МАЕР Константин Майор.
Константин Майор добавил, что в этом году медиахолдинг расширил свои возможности, получив возможность разговаривать с аудиторией внутри кафе и ресторанов, в пунктах логистики. К холдингу присоединилась сеть из 26 федеральных и региональных онлайн-СМИ, 200 каналов и пабликов в социальных медиа.
«Сегодня МАЕР это 350 городов в 85 регионах. И всё это медиахолдинг намерен использовать для продвижения российского спорта и повестки Олимпийского комитета России», – заявил Константин Майор. Он добавил, что холдинг поддерживает как действующих олимпийцев, так и тех, кто уже завершил профессиональную карьеру.
Олимпийский чемпион и вице-президент Федерации гимнастики России Никита Нагорный подчеркнул роль медиахолдинга МАЕР в создании эмоционального резонанса вокруг значимых спортивных событий.
«Такой поддержки, которую оказывает медиахолдинг МАЕР, я не встречал нигде. Благодаря медиафасадам медиафасадам истории и рекорды таких спортсменов, как Камила Валиева или Александр Овечкин, становятся достоянием всей страны. МАЕР создает эмоциональное поле вокруг спорта», – рассказал Никита Нагорный.
Серебряный призер Олимпийских игр, лыжник Александр Панжинский назвал медиахолдинг МАЕР ключевым партнером в развитии массового спорта.
«МАЕР поддерживает и мои спортивные достижения, и мое стремление развивать массовый любительский, детский и семейный спорт. Медиахолдинг помогает мне в популяризации моих стартов TopSki Family по всей стране. Год от года мы растем по количеству участников во многом благодаря МАЕР», – подчеркнул Александр Панжинский.
Для биатлониста Николая Круглова ключевая ценность партнерства заключается в усилении роли атлетов как примеров для подражания.
«Нашу страну представляют лучшие спортсмены, настоящие кумиры для молодежи. Они, во-первых, популяризируют спорт и здоровый образ жизни. Во-вторых, они своим примером доказывают, что в жизни нет практически ничего невозможного. Здорово, что партнерство с МАЕР помогает миллионам людей узнавать наших героев», – отметил серебряный призер Олимпийских игр Николай Круглов.
Олимпийский чемпион, президент Федерации гребного спорта России Алексей Свирин отметил, что медиахолдинг МАЕР играет ключевую роль в повышении узнаваемости российского спорта и его героев.
«После возвращения из Токио с двумя серебряными медалями, первыми за 17 лет, экраны медиахолдинга встречали наших чемпионов. Благодаря оперативной поддержке МАЕР миллионы россиян узнали о триумфе наших гребцов. Холдинг создает настоящих спортивных героев», – подчеркнул Алексей Свирин.