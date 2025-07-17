НОВАЯ ОЛИМПИЙСКАЯ ЭРА

«Я верю: какими бы трудными и политизированными не были времена, Россия выдержит удар и останется спортивной мировой державой. А медиахолдинг МАЕР с огромной аудиторией – в 57 миллионов человек – использует все свои возможности, чтобы страна объединялась вокруг своих чемпионов, героев и вокруг ценностей, которые делают нас сильными и едиными! И я бы хотел прежде всего сказать слова огромной благодарности министру спорта России, президенту Олимпийского комитета Михаилу Владимировичу Дегтяреву. Спасибо огромное за чуткость, за терпение, за настойчивость, с которой Вы начали свою работу», – сказал владелец и генеральный директор медиахолдинга МАЕР Константин Майор.