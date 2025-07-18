Только STUDIO 21. Радиостанция расширяет аудиторию в столице
STUDIO 21 продолжает стремительно набирать популярность среди молодой и активной столичной аудитории согласно актуальным данным исследований Mediascope*. Радиостанция показывает рекордные результаты на высококонкурентном московском рынке: ежедневный охват аудитории в возрасте от 20 до 34 лет вырос на 74% по сравнению с аналогичным периодом 2024-го и достиг самой высокой динамики в индустрии. В свою очередь, по доле рынка STUDIO 21 поднялась в рейтинге на 14 позиций, попав в тройку лидеров по росту. А увеличившаяся на 38% продолжительность прослушивания обеспечила радиостанции место в топ-10 по Москве.
STUDIO 21 — это тщательно отобранный плейлист, состоящий из мировых хитов артистов, формировавших жанр на протяжении десятилетий: Drake, Snoop Dogg, A$AP Rocky, Eminem, Travis Scott, The Weeknd и других, а также эфирные рубрики: в Hot Friday Артем Постнов ставит главные новинки недели и вместе со слушателями выбирает лучший трек, а ON FIRE заряжает аудиторию настроением пятничной вечеринки. Большую роль в развитии станции играют диджитал-ресурсы. На Telegram-канал STUDIO 21 подписано свыше 50 000 пользователей, что делает его одним из самых популярных на площадке среди всех российских радиостанций, а всего за 2025 год контент STUDIO 21 в социальных сетях посмотрели более 30 миллионов раз.
STUDIO 21 — место встречи с кумирами мировой музыкальной индустрии. В 2025-м гостями студии уже стали Desiigner, Lil Pump и другие топовые артисты. В эксклюзивных интервью они поделились впечатлениями от визита в Россию и ответили на вопросы слушателей. Масштабные шоу артистов, которые прошли при поддержке радиостанции, собрали десятки тысяч поклонников хип-хопа со всей страны. Так, 21 февраля автор суперхита Panda Desiigner стал хедлайнером яркого клаб-шоу AVG. 31 мая Tyga, за плечами у которого известные по всей планете треки Taste, Rack City и Loyal, устроил шоу на 360° сцене «ЦСКА Арены» с мощными битами, энергией и атмосферой настоящей калифорнийской вечеринки. Вместе с ним зажигали спецгости вечера — Big Baby Tape, Macan, Jakone и AY YOLA. А 14 июня в МТС Live Hall состоялся концерт Lil Pump и SmokePurrp. На разогреве у артистов выступили российские диджеи, а также американский хип-хоп исполнитель Richie Wess.
Программный директор STUDIO 21 Василий Совков: «Мы рады, что уникальный музыкальный формат радиостанции и её неповторимый вайб — свободный, открытый, позитивный — привлекают всё больше слушателей. Философия бренда отразилась в новом слогане “NO POP. NO ROCK. NO DANCE. JUST STUDIO 21”, который лёг в основу масштабной рекламной кампании, развернувшейся на улицах Москвы».
*Mediascope, Radio Index — МОСКВА, АПРЕЛЬ-ИЮНЬ 2025 г. VS АПРЕЛЬ-ИЮНЬ 2024 г., Daily Reach, AQH Share, TSL Daily, ПН-ПТ, 06-24ч, население 20-34.
Подробности — в эфире STUDIO 21, на studio21.ru и страницах станции в социальных сетях.
STUDIO 21 входит в состав «Европейской медиагруппы» (ЕМГ) — лидера российского радиовещания**, в портфеле которого также национальные радиовещательные сети «Европа Плюс», «Дорожное радио», «Ретро FM», «Радио 7 на семи холмах», «Новое Радио», «Калина Красная», радиостанция «Эльдорадио» в Санкт-Петербурге, деловой журнал «Профиль» и сетевое издание profile.ru.
Страницы STUDIO 21 в социальных сетях: ВКонтакте.
Мобильные приложения для iOS и Android.
**Mediascope, Radio Index — РОССИЯ 100К+, ОКТЯБРЬ 2024 г. — МАРТ 2025 г., Daily Reach, Weekly Reach, AQH Share. 12+