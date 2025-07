Только STUDIO 21. Радиостанция расширяет аудиторию в столице

Программный директор STUDIO 21 Василий Совков: «Мы рады, что уникальный музыкальный формат радиостанции и её неповторимый вайб — свободный, открытый, позитивный — привлекают всё больше слушателей. Философия бренда отразилась в новом слогане “NO POP. NO ROCK. NO DANCE. JUST STUDIO 21”, который лёг в основу масштабной рекламной кампании, развернувшейся на улицах Москвы».