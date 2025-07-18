Только STUDIO 21. Радиостанция расширяет аудиторию в столице

STUDIO 21 — место встречи с кумирами мировой музыкальной индустрии. В 2025-м гостями студии уже стали Desiigner, Lil Pump и другие топовые артисты. В эксклюзивных интервью они поделились впечатлениями от визита в Россию и ответили на вопросы слушателей. Масштабные шоу артистов, которые прошли при поддержке радиостанции, собрали десятки тысяч поклонников хип-хопа со всей страны. Так, 21 февраля автор суперхита Panda Desiigner стал хедлайнером яркого клаб-шоу AVG. 31 мая Tyga, за плечами у которого известные по всей планете треки Taste, Rack City и Loyal, устроил шоу на 360° сцене «ЦСКА Арены» с мощными битами, энергией и атмосферой настоящей калифорнийской вечеринки. Вместе с ним зажигали спецгости вечера — Big Baby Tape, Macan, Jakone и AY YOLA. А 14 июня в МТС Live Hall состоялся концерт Lil Pump и SmokePurrp. На разогреве у артистов выступили российские диджеи, а также американский хип-хоп исполнитель Richie Wess.