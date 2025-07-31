Инвестиции в Здоровье – Инвестиции в Будущее

Использование мобильных приложений и портативных устройств, которые превращают мобильный телефон мультиорганную ультразвуковую систему. Их можно поместить внутрь чехла зонда, и их намного легче дезинфицировать после каждого использования, чем более крупную систему. Система представляет собой ультразвуковой датчик, который может взаимодействовать со смартфоном или планшетом врача, использующий специализированное приложение производителя для отображения и манипулирования в режиме реального времени изображениями, полученными с помощью зонда, а дисплей смартфона или планшета можно использовать для измерения соответствующих анатомических маркеров с точностью до пикселей. Технология применима для лечения пациентов в полевых условиях и для обеспечения реанимобилей. https://www.gosfarm.ru/catalog/