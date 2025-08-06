«Добро пожаловать домой!» Москва встречает героев чемпионата мира по водным видам спорта

«Безграничная радость! Сразу же чувствовалась эта аура поддержки и то, что нас действительно ждали. Ждали не просто как обычных спортсменов, а как героев, которые вернулись и доказали, что мы не просто сидели сложа руки все эти годы, а готовились. Огромная благодарность у меня, как у спортсмена, к нашей федерации, ко всем причастным, которые все это организовали для нас и дали нам такую возможность наконец-то выступить на международном старте. Это очень ценно!» – заявил чемпион мира по плаванию в мужской комбинированной эстафете Иван Кожакин.