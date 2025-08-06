«Добро пожаловать домой!» Москва встречает героев чемпионата мира по водным видам спорта
«Добро пожаловать домой! Спасибо за характер!» Такими приветствиями на цифровых уличных экранах встретили российскую сборную, триумфально завершившую выступление на чемпионате мира по водным видам спорта в Сингапуре. В нейтральном статусе российские спортсмены завоевали 18 медалей: 6 золотых, 8 серебряных и 4 бронзовые. Приветствия по пути следования спортсменов из аэропорта запустил медиахолдинг МАЕР.
«Безграничная радость! Сразу же чувствовалась эта аура поддержки и то, что нас действительно ждали. Ждали не просто как обычных спортсменов, а как героев, которые вернулись и доказали, что мы не просто сидели сложа руки все эти годы, а готовились. Огромная благодарность у меня, как у спортсмена, к нашей федерации, ко всем причастным, которые все это организовали для нас и дали нам такую возможность наконец-то выступить на международном старте. Это очень ценно!» – заявил чемпион мира по плаванию в мужской комбинированной эстафете Иван Кожакин.
«Безусловно, особенно в наше непростое время, когда мы соревнуемся без официальных символов, именно поддержка дает нам силы, мотивацию двигаться вперед. Мы завоевали эту золотую медаль теми же четырьмя парнями, что в декабре выиграли чемпионат мира на короткой воде с мировым рекордом. И вот мы снова первые, но уже на “длинном” чемпионате мира», – отметил чемпион мира в мужской комбинированной эстафете Андрей Минаков.
Российские атлеты заняли четвертое место в медальном зачете. Синхронисты принесли 7 медалей, в том числе три золота. Все три раза на пьедестал поднимался синхронист Александр Мальцев: дважды – в индивидуальных видах и один раз в технической программе дуэтов с Майей Гурбанбердиевой. Серебро и бронзу завоевали прыгуны в воду.
Пловцы взяли три золотые, четыре серебряных и одну бронзовую награды. Четыре медали наши спортсмены завоевали в финальный день. Мужская сборная стала лучшей в комбинированной эстафете четыре по 100 метров. Это первое золото в этом виде с 1973 года, причем с мировым рекордом. С рекордом ЧМ выиграли российские пловцы и смешанную эстафету 4х100 метров.
«Когда я выходила на эстафету, я понимала, что мы точно будем бороться за призы, и у нас есть шансы выиграть, поэтому я в ребятах не сомневалась, настраивалась на свой этап, выдать максимум, и мы справились. Я даже на чемпионате мира чувствовала поддержку. Столько людей писало, поддерживало, везде об этом были новости, это действительно очень приятно. И то, как нас сейчас встретили, тоже море эмоций, и это тоже приятно», – сказала чемпионка мира Дарья Клепикова.
Всего было российскими атлетами было установлено два рекорда Европы, три рекорда чемпионатов мира и девять рекордов России. Поздравления спортсменам, размещенные на медиафасадах и цифровых экранах по всей столице, вместе с атлетами увидели еще порядка 3 миллионов человек.
«Наши ребята – настоящие герои! Для пловцов этот чемпионат первый с 2021 года. Пусть и в нейтральном статусе, российские спортсмены показали: без нас мировой спорт не просто теряет зрелищность, он теряет главное – принцип соревновательности. Потому что 18 медалей – это показатель нашей силы, нашего характера. Поэтому мы разместили на наших медиафасадах фразу: “Спасибо за характер!” Ведь ребята не просто вернули наши водные виды из изоляции. Они открыли дверь “с ноги”. И она теперь не закроется. А мы об этом расскажем», – отметил владелец и генеральный директор медиахолдинга МАЕР Константин Майор.
Следующий чемпионат мира пройдет в 2027 году в Будапеште.