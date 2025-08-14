Все новости арктической экспедиции «Ледокол знаний» на больших экранах МАЕР
Международная арктическая экспедиция «Росатома» «Ледокол знаний» стартовала 13 августа из Мурманска. Она приурочена к 80-летию атомной промышленности России и 500-летию начала освоения Россией Северного морского пути, празднование которого в этом году учреждено указом президента РФ Владимира Путина.
Шестая экспедиция пройдет по маршруту Мурманск – Северный полюс – Земля Франца-Иосифа – Мурманск. Коммуникационным партнером «Ледокола знаний» выступил медиахолдинг МАЕР: старт Международной арктической экспедиции показали в режиме реального времени на больших цифровых экранах сразу в 12-ти российских городах. В своем обращении к участникам церемонии отправления арктической экспедиции руководитель Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь) и эксперт экспедиции Григорий Гуров подчеркнул, что побывать на Северном полюсе – мечта многих людей, которая сопоставима с полетом в космос.
«Попасть на атомный ледокол и принять участие в международной арктической экспедиции «Росатома» – это действительно уникальная возможность. Те, кто оказался здесь, заслужили эту поездку большим трудом, доказав, что они – лучшие из лучших. В этом году конкурс составил 1400 человек на место, что стало рекордом. Для некоторых проект стал первой большой победой, которая показала, что всё реально, если мечтать. Благодаря решениям Президента России, для молодых созданы все условия, чтобы каждый смог реализовать свой потенциал, смелую идею и мечту, объединив возможности в нацпроекте «Молодёжь и дети»», – сказал Григорий Гуров.
К Северному полюсу отправились 66 школьников из 21 страны. Многие зарубежные участники станут первыми представителями своих стран, побывавшими на вершине планеты. В экспедиции также примут участие российские и зарубежные ученые, инженеры, специалисты атомной и космической отраслей, известные блогеры и популяризаторы науки, а также корреспондент медиахолдинга МАЕР. В течение всей арктической экспедиции медиахолдинг будет транслировать новости с борта атомохода на больших уличных экранах. Всего информацию об экспедиции увидят свыше 8,5 миллиона человек.
«Дорогие участники экспедиции “Ледокол знаний”, я поздравляю каждого из вас с началом большого и по-настоящему вдохновляющего путешествия за горизонт привычного. К новым открытиям и важным вопросам о будущем нашей планеты, о будущем технологий и самого человека. Именно вы поколение, которое будет определять вектор научного и технологического развития. МАЕР умеет усиливать важное. Мы рады быть частью этой экспедиции, чтобы показать стране и миру, что будущее уже здесь. Оно уже в руках думающих, светлых и дерзких ребят. Именно таких, как вы. Пусть каждый день этой экспедиции станет для вас открытием», – отметил владелец и генеральный директор медиахолдинга МАЕР Константин Майор.
Достичь Северного полюса экспедиция планирует 17 августа, а возвращение в порт Мурманска состоится 22 августа, в день Государственного флага Российской Федерации. Во время рейса участники познакомятся с устройством и работой атомного ледокола, увидят неповторимую природу Арктики, совершат самое быстрое в мире кругосветное путешествие – обойдут вокруг точку, где сходятся все земные меридианы, а также впервые в истории в условиях Северного полюса испытают отечественные роверы-планетоходы.
«В этом году исполняется 500 лет с начала освоения Россией Северного морского пути — уникального маршрута от Европы до Дальнего Востока. Мы не перестаем гордиться подвигом наших первооткрывателей, которые бесстрашно, шаг за шагом преодолевали непростой путь к невероятным открытиям. Россия – это сегодня единственная в мире страна, у которой есть атомный ледокольный флот, и я уверен, что в рейсе “Ледокола знаний” школьники вдохновятся просторами Арктики, и в будущем станут новыми первооткрывателями, создателями прорывных технологий, которыми мы также будем гордиться», – отметил генеральный директор ФГУП «Атомфлот» (предприятие «Росатома») Яков Антонов, подчеркивая значение международной арктической экспедиции «Росатома».
В шестом сезоне проекта «Ледокол знаний» за шанс присоединиться к экспедиции боролись более 67 тысяч школьников со всего мира — имена победителей были определены по итогам многоступенчатого отбора, а также по результатам конкурса «Большая перемена», образовательных программ «Сириуса», чемпионата России по интеллектуальным играм «Знание. Игра». Информацию школьники могли видеть прямо на улицах своих городов. Победителями стали учащиеся из 34 городов России, среди которых Москва, Санкт-Петербург, Волгоград, Воронеж, Сургут и другие. Большинство участников увлекаются математикой, физикой и инженерными технологиями.
«Это символический момент – на церемонии награждения я дала себе обещание, что если выиграю, я не прекращу мечтать. Даже на самые странные авантюры, которые кажутся нереальными, буду соглашаться и буду верить. Я участвую во многих конкурсах, и когда спустя столько усилий приходит победа – это большое воодушевление, мандраж, шок», – поделилась участница из Амурска Ярослава Лобанова.
Международные участники на Северном полюсе развернут флаги своих стран и совершат самое короткое кругосветное путешествие вокруг макушки планеты.
«Когда я узнал, что буду единственным представителем Турецкой Республики в экспедиции на Северный полюс, то почувствовал всплеск неиссякаемой энергии. Я уверен, что достижение вершины мира будет успешным, и меня ждут новые интересные знакомства с единомышленниками. Для меня важно обсудить с командой ребят из разных стран мира глобальные вопросы, включая достижение целей устойчивого развития. Всем участникам «Ледокола знаний» желаю успеха!» – рассказал участник из Турции Дениз Арда.
Сегодня вопрос изучения и освоения Арктики особенно актуален. Важность подобных открытий и преимущества научной карьеры в своем обращении к участникам экспедиции отметил доктор физико-математических наук, океанолог, лауреат премии Президента РФ в области науки и инноваций для молодых ученых Александр Осадчиев, эксперт экспедиции «Ледокол знаний 2025».
«Для человечества наземные и морские исследования Арктики стали не просто научным интересом, а необходимостью, продиктованной временем и меняющимися климатическими условиями. Здесь, на краю Земли, формируются ответы на важнейшие вызовы современности, и я рад, что столько увлеченных молодых людей сегодня идут в науку и интересуются задачами развития Арктики», – отметил Александр Осадчиев.
