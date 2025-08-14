Все новости арктической экспедиции «Ледокол знаний» на больших экранах МАЕР

«Дорогие участники экспедиции “Ледокол знаний”, я поздравляю каждого из вас с началом большого и по-настоящему вдохновляющего путешествия за горизонт привычного. К новым открытиям и важным вопросам о будущем нашей планеты, о будущем технологий и самого человека. Именно вы поколение, которое будет определять вектор научного и технологического развития. МАЕР умеет усиливать важное. Мы рады быть частью этой экспедиции, чтобы показать стране и миру, что будущее уже здесь. Оно уже в руках думающих, светлых и дерзких ребят. Именно таких, как вы. Пусть каждый день этой экспедиции станет для вас открытием», – отметил владелец и генеральный директор медиахолдинга МАЕР Константин Майор.