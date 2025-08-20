Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Реклама / ООО «ЗДРАВСИТИ» 18+Erid:2VfnxxcjsjN
Главная /

Смена бренда без смены удобства: как проходит трансформация аптек «Будь здоров»

В столичном регионе аптеки под брендом «Будь здоров» постепенно меняют свой облик, становясь «Здравсити Аптека». В центре таких изменений — маркетплейс здоровья «Здравсити», который объединяет онлайн- и офлайн-форматы для создания удобного, гибкого, современного аптечного сервиса.

Что именно меняется?

Изменения начинаются с названия,  фирменного стиля, интерьера; но на этом процесс не заканчивается.

Главное — переосмысленный подход к взаимодействию с покупателем:

●      розничные аптечные пункты становятся точками выдачи предзаказов с платформы;

●      упрощена навигация, доступ к нужным категориям товаров;

●      внедрены инструменты цифрового взаимодействия внутри помещений;

●      сокращено время обслуживания за счёт подготовки заказа заранее.

Модель предполагает, что покупатель выбирает и бронирует необходимые препараты на сайте, а получает их в ближайшей «Здравсити Аптека». Это исключает необходимость стоять в очереди или искать препарат в нескольких аптечных пунктах.

Как это работает на практике?

Многие из обновлённых точек уже начали работу. В них сохраняется привычный ассортимент, но изменился сам подход к процессу покупки:

●      быстрое оформление, выдача заказов;

●      цифровые панели с информацией, возможностью навигации по товарам;

●      зонирование помещений для сокращения времени ожидания.

«Не нужно объяснять, какой именно препарат я ищу — заказала на сайте, пришла, получила. Удобно», — Елена, 39 лет.

«Сотрудники знают, как работает сервис, помогают, если возникли вопросы с заказом», — Виталий, 47 лет.

«Совсем другой уровень взаимодействия — аптека стала похожа на сервисный пункт», — Надежда, 33 года.

Отзывы показывают, что новый формат воспринимается как шаг к удобству, а не просто косметическое обновление.

Список пунктов «Здравсити Аптека» в вашем районе

Если вы стали замечать знакомые аптеки с новой вывеской и навигацией – скорее всего, они уже прошли процесс ребрендинга.

Такие точки выделяются:

●      обновлённым визуальным оформлением;

●      наличием цифровых элементов в зале;

●      отдельной зоной для выдачи онлайн-заказов.

Список адресов постоянно обновляется по мере трансформации сети:

●      г. Ногинск, ул. 3 Интернационала, д. 75 А

●      г. Москва, ул. Красная Пресня, д. 23, к. Б, стр.1

●      Москва г.,ул. Новочерёмушкинская, д. 53А

●      Москва г., ул.Черемушкинская Большая, д.13, стр.1

●      Люберцы, ул.Октябрьский проспект, д.339

Следить за изменениями можно через платформу zdravsiti.ru — там же доступна информация о наличии препаратов, возможностях самовывоза, режиме работы конкретной аптеки.

Ребрендинг как развитие, а не подмена

Переход к бренду «Здравсити Аптека» означает не отказ от накопленного опыта, а показатель логичного развития аптечной инфраструктуры.

Новая модель строится на сочетании привычных ценностей с современными решениями:

●      удобство предзаказа, отслеживания статуса;

●      прозрачная логистика, чёткая система обработки заказов;

●      интеграция с маркетплейсом здоровья, расширение ассортимента.

Это особенно актуально для жителей мегаполиса: экономия времени, сокращение очередей, предсказуемость сервиса — всё это становится частью нового аптечного формата.

Трансформация «Будь здоров» в «Здравсити Аптека» проходит без потерь для покупателя — наоборот, она усиливает привычные преимущества, делая их более доступными, технологичными. За сменой названия стоит глубокое обновление — от цифровой платформы и интерфейса до общения с клиентом. В этом смысле «Здравсити Аптека» — это улучшенный аптечный пункт возле дома, в котором привычное стало удобным, а новое — понятным.

Организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЗДРАВСИТИ» присвоены ИНН 9715402032, ОГРН 1217700264561, ОКПО 49202465.

Адрес места нахождения: 127282, г. Москва, ул. Чермянская, д. 2, стр. 1, этаж 8, помещ. 1, ком. 9

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow, 24smi

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных