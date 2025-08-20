Смена бренда без смены удобства: как проходит трансформация аптек «Будь здоров»

Трансформация «Будь здоров» в «Здравсити Аптека» проходит без потерь для покупателя — наоборот, она усиливает привычные преимущества, делая их более доступными, технологичными. За сменой названия стоит глубокое обновление — от цифровой платформы и интерфейса до общения с клиентом. В этом смысле «Здравсити Аптека» — это улучшенный аптечный пункт возле дома, в котором привычное стало удобным, а новое — понятным.