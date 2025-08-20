Смена бренда без смены удобства: как проходит трансформация аптек «Будь здоров»
В столичном регионе аптеки под брендом «Будь здоров» постепенно меняют свой облик, становясь «Здравсити Аптека». В центре таких изменений — маркетплейс здоровья «Здравсити», который объединяет онлайн- и офлайн-форматы для создания удобного, гибкого, современного аптечного сервиса.
Что именно меняется?
Изменения начинаются с названия, фирменного стиля, интерьера; но на этом процесс не заканчивается.
Главное — переосмысленный подход к взаимодействию с покупателем:
● розничные аптечные пункты становятся точками выдачи предзаказов с платформы;
● упрощена навигация, доступ к нужным категориям товаров;
● внедрены инструменты цифрового взаимодействия внутри помещений;
● сокращено время обслуживания за счёт подготовки заказа заранее.
Модель предполагает, что покупатель выбирает и бронирует необходимые препараты на сайте, а получает их в ближайшей «Здравсити Аптека». Это исключает необходимость стоять в очереди или искать препарат в нескольких аптечных пунктах.
Как это работает на практике?
Многие из обновлённых точек уже начали работу. В них сохраняется привычный ассортимент, но изменился сам подход к процессу покупки:
● быстрое оформление, выдача заказов;
● цифровые панели с информацией, возможностью навигации по товарам;
● зонирование помещений для сокращения времени ожидания.
«Не нужно объяснять, какой именно препарат я ищу — заказала на сайте, пришла, получила. Удобно», — Елена, 39 лет.
«Сотрудники знают, как работает сервис, помогают, если возникли вопросы с заказом», — Виталий, 47 лет.
«Совсем другой уровень взаимодействия — аптека стала похожа на сервисный пункт», — Надежда, 33 года.
Отзывы показывают, что новый формат воспринимается как шаг к удобству, а не просто косметическое обновление.
Список пунктов «Здравсити Аптека» в вашем районе
Если вы стали замечать знакомые аптеки с новой вывеской и навигацией – скорее всего, они уже прошли процесс ребрендинга.
Такие точки выделяются:
● обновлённым визуальным оформлением;
● наличием цифровых элементов в зале;
● отдельной зоной для выдачи онлайн-заказов.
Список адресов постоянно обновляется по мере трансформации сети:
● г. Ногинск, ул. 3 Интернационала, д. 75 А
● г. Москва, ул. Красная Пресня, д. 23, к. Б, стр.1
● Москва г.,ул. Новочерёмушкинская, д. 53А
● Москва г., ул.Черемушкинская Большая, д.13, стр.1
● Люберцы, ул.Октябрьский проспект, д.339
Следить за изменениями можно через платформу zdravsiti.ru — там же доступна информация о наличии препаратов, возможностях самовывоза, режиме работы конкретной аптеки.
Ребрендинг как развитие, а не подмена
Переход к бренду «Здравсити Аптека» означает не отказ от накопленного опыта, а показатель логичного развития аптечной инфраструктуры.
Новая модель строится на сочетании привычных ценностей с современными решениями:
● удобство предзаказа, отслеживания статуса;
● прозрачная логистика, чёткая система обработки заказов;
● интеграция с маркетплейсом здоровья, расширение ассортимента.
Это особенно актуально для жителей мегаполиса: экономия времени, сокращение очередей, предсказуемость сервиса — всё это становится частью нового аптечного формата.
Трансформация «Будь здоров» в «Здравсити Аптека» проходит без потерь для покупателя — наоборот, она усиливает привычные преимущества, делая их более доступными, технологичными. За сменой названия стоит глубокое обновление — от цифровой платформы и интерфейса до общения с клиентом. В этом смысле «Здравсити Аптека» — это улучшенный аптечный пункт возле дома, в котором привычное стало удобным, а новое — понятным.
