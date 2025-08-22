Газета
В Москве 11 сентября пройдет конференция Mobile 2025. Reboot

11 сентября в ивент-пространстве Лофт #8 пройдет ежегодная конференция по мобильному маркетингу, организатором которой является агентство Go Mobile. На конференции соберутся представители брендов, агентств и рекламных площадок для обмена опытом и формирования новых стандартов индустрии.

В этом году концепция конференции Go Mobile ‒ перезагрузка: участники обсудят интеграцию различных инструментов в единую экосистему и отказ от традиционного восприятия мобильного маркетинга исключительно как канала установки приложений.

Среди спикеров Mobile 2025. Reboot ‒ директор по продукту RuStore Олег Афанасьев, руководитель перформанс-маркетинга Burger King Алексей Фомин, руководитель отдела привлечения пользователей «Циан» Иван Акимов, региональный руководитель RU&CIS Appnext Иван Симбирцев, диджитал-директор Metro Станислав Дюков, независимый эксперт Юлия Лазарева, автор бестселлеров «Пиши, сокращай», «Ясно, понятно» Максим Ильяхов, руководитель перформанс-маркетинга ЦУМ Зинаида Кленова, руководитель группы по работе с мобильными агентствами в «Яндекс» Кристина Ростовцева, руководитель отдела привлечения селлеров «Авито» Дмитрий Карманов, операционный директор KODE Юлия Мицкевич, руководитель ASO-направления Why SEO Serious Виолетта Давидович, директор по продукту Hybe Александр Сазанов, руководитель брендформанс-направления Oтелло Алексей Мерзликин, генеральный директор Go Mobile Елена Никитина, руководитель департамента по работе с клиентами Mediascope Ирина Суанова, лидер команды мобильного приложения «Вкусно и точка» Сергей Беззубцев и другие эксперты отрасли.

Центральными темами конференции станут вопросы изменения источников трафика за последний год и реакции рынка на дефицит рекламного инвентаря, а также рассмотрение новых технологий и тем, перезапускающих мобильный маркетинг.

Участники обсудят результаты тестирования различных гипотез : что оказалось неэффективным, а что ,вопреки ожиданиям, показало высокие результаты. Особое внимание уделят влиянию продуктовых решений на маркетинг приложений и специфике взаимодействия с аудиторией в условиях эпохи метаиронии, развития искусственного интеллекта и распространения баннерной слепоты.

Будет рассмотрена роль индустриальных конференций в маркетинге и задача, которую рынок пытается решить с их помощью. Также на площадке конференции поговорят о внутреннем взаимодействии сотрудников компаний и способах формирования сильной команды специалистов в сфере диджитал-маркетинга.

Среди информационных партнеров Mobile 2025. Reboot ‒ «Ведомости», ТАСС, АРИР и Sostav. Индустриальные партнеры конференции «Яндекс Реклама» и AppMetrica, стратегическим партнером выступает Hybe, бизнес-партнёром ‒ Appnext.

Ожидается, что конференция соберёт более 1200 гостей ‒ руководителей брендов и агентств, специалистов по маркетингу. Подробнее можно узнать на сайте конференции.

