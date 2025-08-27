Блогеры, эксперты и чиновники протестируют туристические автомаршруты России

«Мы будем не просто анонсировать автопробег, а за 2 дня до старта запустим обратный отсчет. После старта и по мере передвижения автоколонны в режиме реального времени на больших уличных экранах будем приветствовать участников. А по всей России через нашу систему ЛАЙТ (0+) запустим новости, будем приветствовать участников в городах следования не только на улицах, но и в сети ресторанов, в пунктах выдачи товаров СДЭК. Также – параллельно мы можем показывать достопримечательности задействованных в маршруте городов. А после автопробега – дать оценку маршруту от блогеров, от участников заезда. На креативах можно демонстрировать самые красивые места пройденных городов с количеством поставленных звёзд и знаком качества. К примеру, “самая вкусная еда – в Казани”, “самый комфортный отель – в Нижнем Новгороде”, “самый красивый заповедник/ красивая природа – в Самаре” и т.д.», – отметил владелец и генеральный директор медиахолдинга МАЕР Константин Майор.