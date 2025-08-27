Блогеры, эксперты и чиновники протестируют туристические автомаршруты России
Россия – идеальная страна для автотуризма и самостоятельные путешествия на автомобиле побьют все рекорды по росту в ближайшее десятилетие. Об этом 26 августа заявили участники пресс-конференции в ТАСС, посвященной развитию автомобильного туризма в стране и презентации карты и логотипа туристических автомаршрутов.
Взлет автотуризма произойдет благодаря бизнесу и господдержке. Как отметил заместитель министра экономического развития России Дмитрий Вахруков, Президент и Правительство ведут системную работу по развитию автомобильного туризма, утверждена соответствующая концепция.
«В прошлом году мы превысили цифру 90 миллионов туристических поездок в год. И по различным оценкам, автотуристов из них 38%. В этом году ожидаем, что доля поездок на автомобиле увеличится. Это отчасти связано с определенными ограничениями в авиации, в железнодорожном транспорте есть большие инфраструктурные ограничения. Поэтому по 2025 году уже ждем, что доля автотуристов составит 43%. У нас сегодня уже разработан и на портале “Путешествуем.РФ” размещен 101 автомобильный туристический маршрут. Общая протяженность этих маршрутов 35 тысяч километров. Из них половина по федеральным дорогам, половина по региональным и муниципальным», – подчеркнул заместитель министра экономического развития России Дмитрий Вахруков.
15 сентября в России стартует автопробег «Москва – Самара», призванный популяризировать удобные и безопасные туристические автомаршруты. Регуляторы, эксперты и бизнес объединились для участия в автопробеге, чтобы оценить работу регионов по развитию автотуризма, строительству объектов и качество инфраструктуры. За пять суток предстоит преодолеть 1700 км дорог, побывать в восьми субъектах России, посетить десятки достопримечательностей. Среди них Владимиро-Суздальский музей-заповедник, Лысая гора в Гороховце, Пустынский заказник в Нижегородской области, остров-град Свияжск в Татарстане, парковый комплекс истории техники им. Сахарова и музей АвтоВаза в Тольятти, бункер Сталина в Самаре. Список объектов полностью не раскрывается и завернуть участники автопробега могут на любом указателе.
«Цель этого проекта – показать широкой публике, насколько интересны и разнообразны наши маршруты, а также представить новый, привлекательный бренд, который станет символом всего автотуристического движения в России. Наша задача – рассмотреть турмаршрут как комплексный продукт с точки зрения туриста и выработать конкретные стандарты, на которые будут ориентироваться регионы и профильные ведомства. Только таким образом можно обеспечить развитие автотуризма на качественно новом уровне и тиражировать этот опыт на все регионы страны. Мы проведём все встречи не в кабинетах, а на реальных маршрутах, чтобы увидеть и обсудить ситуацию на местах», – рассказал генеральный директор Центра стратегических разработок Павел Смелов.
Благодаря своим просторам и невероятному разнообразию ландшафтов и культур Россия – это безусловно идеальная страна для автотуризма. Самостоятельные путешествия на автомобиле в России будут бить рекорды по росту на протяжении ближайшего десятилетия.
В рамках пресс-конференции состоялось подписание соглашения об информационном сотрудничестве и популяризации автотуризма в России, подписи под документом поставили генеральный директор Центра стратегических разработок Павел Смелов и владелец и генеральный директор медиахолдинга МАЕР Константин Майор. МАЕР станет коммуникационным партнером автопробега «Москва – Самара».
«Мы будем не просто анонсировать автопробег, а за 2 дня до старта запустим обратный отсчет. После старта и по мере передвижения автоколонны в режиме реального времени на больших уличных экранах будем приветствовать участников. А по всей России через нашу систему ЛАЙТ (0+) запустим новости, будем приветствовать участников в городах следования не только на улицах, но и в сети ресторанов, в пунктах выдачи товаров СДЭК. Также – параллельно мы можем показывать достопримечательности задействованных в маршруте городов. А после автопробега – дать оценку маршруту от блогеров, от участников заезда. На креативах можно демонстрировать самые красивые места пройденных городов с количеством поставленных звёзд и знаком качества. К примеру, “самая вкусная еда – в Казани”, “самый комфортный отель – в Нижнем Новгороде”, “самый красивый заповедник/ красивая природа – в Самаре” и т.д.», – отметил владелец и генеральный директор медиахолдинга МАЕР Константин Майор.
Константин Майор подчеркнул, что при успешной реализации проекта, за две недели можно вовлечь в информационную кампанию свыше 9 млн человек и обеспечить порядка 200 млн просмотров визуального контента.
Для популяризации автотурмаршрутов России Центр стратегических разработок создал логотип, который поможет объединить участников многомиллионного движения автопутешественников. Дизайн включает в себя изображение автомобиля, который динамично движется по извивающейся дороге с элементами национального туристического бренда Discover Russia. По мнению экспертов это символизирует свободу передвижения и приключения для тех, кто познает Россию на автомобиле.
Задача автотура – не развлекательная – ее цель поговорить с бизнесом и путешественниками о стандартах придорожной инфраструктуры, о безопасности, страховании, СТО и топливе во время автопутешествий. Посмотреть, что создано и что строится для туристов, конечно послушать региональные власти о том, что будет сделано в ближайшие годы и как у них прошел летний сезон. Диалог будет не в кабинетах, а на трассах по маршруту автопробега.
«Самарская область с гордостью принимает финальный этап автопробега, ведь мы являемся родиной автомобильной промышленности и домом для крупного градообразующего предприятия — АвтоВАЗа. Для нас большая честь и важное событие показать гостям как промышленное сердце Тольятти с его уникальным парком-музеем Сахарова, так и культурную Самару с ее историческим центром, бункером Сталина и живописными набережными Волги. Автопробег даст возможность не только познакомится с достопримечательностями, но и получить обратную связь от участников для дальнейшего развития автотуризма в регионе», – отметил Министр туризма Самарской области Екатерина Матвеева.
В автопробеге примут участие 15 экипажей, более 40 человек, за 5 дней участниками будет протестировано участки 12 автомаршрутов. 10 автомобилей для пробега предоставит «АВТОВАЗ».
«У нас есть машины на любой вкус – бизнес-седан Lada Aura, практичная и комфортная Vesta SW Cross с увеличенным клиренсом и объемным багажником, и яркая, динамичная Lada Iskra. Автомобили LAda пользуются популярность среди автотуристов. Многие проезжают на них тысячи километров, а это подтверждает их надежность. Автотуризм – это новая степень свободы. Поэтому выбирайте автотуризм, выбирайте свободу и будьте капитанами своих поездок», – отметил вице-президент по внешним связям и взаимодействию с акционерами «АВТОВАЗ» Сергей Громак.