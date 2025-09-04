15 лет лидерства. «Европейская медиагруппа» — №1 в российской радиоиндустрии

«Дорожное радио» лидирует в стране по еженедельной аудитории** и является самой популярной радиостанцией Санкт-Петербурга***. «Дорожное радио» — единственная федеральная музыкальная станция, на которой программы в каждом регионе адаптированы под локальный формат. Так, сотни тысяч жителей города на Неве встречают день вместе с любимым шоу «С утра пораньше» с ведущим Игорем Бихом. А грандиозная церемония вручения Народной премии «Звёзды Дорожного радио» стала неотъемлемой частью культурной жизни Северной столицы. 7 декабря масштабный музыкальный праздник состоится в Петербурге в тринадцатый раз.