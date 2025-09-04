15 лет лидерства. «Европейская медиагруппа» — №1 в российской радиоиндустрии
«Европейская медиагруппа» — флагман российского радиовещания на протяжении 15 лет. Исследования Mediascope Radio Index подтверждают незыблемые позиции холдинга в индустрии по охвату аудитории и доле рынка c 2010 года*.
Согласно опубликованным в августе данным рейтингов за первое полугодие 2025-го, ЕМГ успешно держит лидерство по всем ключевым показателям. Каждый день станции «Европейской медиагруппы» выбирают 17,4 млн слушателей. Еженедельная аудитория радиохолдинга — 34,8 млн человек, что составляет свыше половины населения крупных городов страны старше 12 лет. Доля рынка по аудитории, которую занимает «Европейская медиагруппа» — 23,4%**. «Европа Плюс», «Дорожное радио» и «Ретро FM» традиционно входят в топ-5 отечественных радиостанций по основным медиапоказателям.
«Европа Плюс» является самой узнаваемой станцией страны и держит национальное первенство по ежедневной аудитории и доле рынка**. Уникальное шоу «Живой Завтрак с Бригадой У» каждый год будит десятки тысяч зрителей в самом большом ночном клубе страны и всю страну — в национальном эфире. Уже в сентябре проект вновь соберёт поклонников самой актуальной музыки со всей России.
«Дорожное радио» лидирует в стране по еженедельной аудитории** и является самой популярной радиостанцией Санкт-Петербурга***. «Дорожное радио» — единственная федеральная музыкальная станция, на которой программы в каждом регионе адаптированы под локальный формат. Так, сотни тысяч жителей города на Неве встречают день вместе с любимым шоу «С утра пораньше» с ведущим Игорем Бихом. А грандиозная церемония вручения Народной премии «Звёзды Дорожного радио» стала неотъемлемой частью культурной жизни Северной столицы. 7 декабря масштабный музыкальный праздник состоится в Петербурге в тринадцатый раз.
«Ретро FM» с 2024 года — №1 по доле рынка по аудитории в Москве среди музыкальных радиостанций****. Ежедневно на «Ретро FM» звучат лучшие песни нескольких десятилетий. А благодаря международному фестивалю «Легенды Ретро FM» поклонники мировых хитов каждый год отправляются в незабываемое музыкальное путешествие в компании иностранных и российских суперзвёзд. В 2025-м «Легендам Ретро FM» исполняется 20 лет.
Неизменной любовью радиослушателей пользуется и станция с самой богатой коллекцией лучших песен мировой музыки. «Радио 7» поддерживает масштабные события культурной жизни страны, такие как инновационный форум-фестиваль «Москва 2030. Территория будущего» в Гостином дворе, международный The Art Film Festival, всероссийские премьеры работ мастеров зарубежного кино и многое другое.
«Новое Радио» — мультиформатный проект, объединяющий эксклюзивные технологии, FM-диапазон и цифровую сферу. Слушателей «Нового Радио» каждый день в эфире ждут суперхиты, суперновинки и яркие шоу. Радиостанция постоянно реализует масштабные проекты, которые находят признание аудитории и экспертного сообщества. Среди них самая добрая музыкальная премия «Новое Радио AWARDS», фестиваль «Новое Радио ДВИЖ», конкурс «Музыкастинг» и другие события.
STUDIO 21 продолжает стремительно набирать популярность на высококонкурентном столичном рынке. Ежедневный охват аудитории станции в возрасте от 20 до 34 лет за год вырос на 74% и достиг самой высокой динамики в индустрии*****. Гостями эфира STUDIO 21 становятся звёзды мирового хип-хопа, среди них в 2025-м — Desiigner и Lil Pump.
«Калина Красная» активно расширяет национальную сеть вещания. Радиостанция уделяет особое внимание патриотическим общественным инициативам и просветительским проектам по всей России, успешно работает над возвращением музыки русской души в культурный мейнстрим страны и поддерживает творческую активность талантливых молодых авторов-исполнителей.
В свою очередь, станция с исконно петербургским стилем — «Эльдорадио» — стабильно входит в топ-5 рейтинга города на Неве по всем ключевым аудиторным показателям***.
Ведущий радиохолдинг России не прекращает экспансию в цифровом пространстве. Охваты контента форматов ЕМГ в социальных сетях за год показали значительный рост и достигли 650 млн. Абсолютный лидер — «Новое Радио». Telegram-канал станции суперхитов и суперновинок является самым популярным в России и Европе, на него подписано 250 000 человек. Развитие Telegram-ресурсов — важная цель для digital-направления «Европейской медиагруппы». Так, в июле запустился Mini App «РадиоХаб» — радиоплеер, призванный установить новый стандарт взаимодействия с аудиторией площадки.
Генеральный директор «Европейской медиагруппы» Роман Емельянов: «Достичь вершины индустрии нелегко. Но ещё сложнее быть “царём горы” на протяжении 15 лет, это серьёзная веха для всей команды ЕМГ. Мы продолжаем верить в магию голоса, в силу живого общения. Не боимся экспериментов, ведь лидер обязан задавать индустрии ориентиры. Важно создавать вокруг радиостанций сплочённое комьюнити и постоянно расширять вселенную каждого бренда во всех измерениях — эфире, диджитале и офлайн-среде. Радио — живой организм, сложный, постоянно меняющийся, требующий искать неординарные подходы. Впереди — новые вызовы!»
