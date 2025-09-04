Юбилейный Восточный экономический форум стартовал с торжественной высадки деревьев ко Дню окончания Второй мировой войны

«В июне мы заложили Аллею Памяти на ПМЭФ в Санкт-Петербурге. Накануне высадили деревья на набережной здесь, во Владивостоке. И сегодня мы продолжаем эту традицию здесь, на острове Русский, на главной площадке ВЭФ. Высадка деревьев на старте таких мероприятий – это наш способ отдать дань памяти прошлому и заложить основу для будущего. Высаженные сегодня деревья будут расти столетиями, напоминая о бессмертном подвиге и о том, что мир, завоеванный такой ценой, должен быть сохранен», – заявил председатель фонда «Живое наследие», владелец и генеральный директор медиахолдинга МАЕР Константин Майор.