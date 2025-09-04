Юбилейный Восточный экономический форум стартовал с торжественной высадки деревьев ко Дню окончания Второй мировой войны
X Восточный экономический форум начался с высадки деревьев в День воинской славы. Сегодня в России отмечается День Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны. В рамках проекта «Живое наследие» медиахолдинга МАЕР участники церемонии, которая стала неформальным открытием ВЭФ, посадили 80 деревьев.
Символичная акция «Аллея Памяти» состоялась утром на территории кампуса Дальневосточного федерального университета – главной площадки ВЭФ. Медиахолдинг МАЕР также традиционно выступил коммуникационным партнером форума.
«В июне мы заложили Аллею Памяти на ПМЭФ в Санкт-Петербурге. Накануне высадили деревья на набережной здесь, во Владивостоке. И сегодня мы продолжаем эту традицию здесь, на острове Русский, на главной площадке ВЭФ. Высадка деревьев на старте таких мероприятий – это наш способ отдать дань памяти прошлому и заложить основу для будущего. Высаженные сегодня деревья будут расти столетиями, напоминая о бессмертном подвиге и о том, что мир, завоеванный такой ценой, должен быть сохранен», – заявил председатель фонда «Живое наследие», владелец и генеральный директор медиахолдинга МАЕР Константин Майор.
В акции приняли участие руководители крупнейших отечественных компаний, политические и общественные деятели, представители спортивного и журналистского сообществ, артисты и блогеры.
«Это очень патриотичное мероприятие. Приятно оставить такой след на прекрасном острове Русский. Будем еще сажать деревья!» – сказала заместитель генерального директора по маркетингу Олимпийского комитета России Анастасия Рыхтикова.
«Мне нравится, что мы сегодня много говорили о вкладе креативных индустрий в социальную экономику. И мне кажется, это очень достойно, когда ты показываешь, как своими руками можешь сделать пусть и небольшой, но вклад. А медиа дает возможность об инициативе узнать широкому кругу лиц, делает ее понятной, доступной, а главное, узнаваемой», – отметила президент Ассоциации блогеров и агентств Юлия Долгова.
«Здесь каждый вносит вклад в общество своей деятельностью: благотворительной, идеологической, донесением до масс правильных мыслей, правильных идей, традиционных ценностей. Когда рядом единомышленники, это очень ценно», – сказал певец Ираклий Пирцхалава.
Накануне, 2 сентября, в рамках проекта «Живое наследие» еще одна аллея была открыта в центре Владивостока на городской набережной.
«Несколько дней назад мы торжественно открыли обновленную часть набережной для отдыха и прогулок горожан. Сегодня у нас появилась уникальная возможность продолжить преображение этого пространства, сделав его еще уютнее. Такое озеленение наполнит открытую площадку глубокими смыслами, которые будут интересны многим жителям и гостям города. Эти деревья будут расти здесь долгие годы, напоминая юному поколению о подвиге наших предков», – отметил мэр Владивостока Константин Шестаков.
После завершения сегодняшней церемонии ее участники отправились в павильоны ВЭФ – уже в 10 утра стартовала деловая программа форума. Ее главным событием станет пленарное заседание, в котором примут участие Президент РФ Владимир Путин, премьер-министр Лаоса Сонсай Сипхандон, премьер-министр Монголии Гомбожавын Занданшатар и заместитель Председателя Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Хунчжун. Оно состоится 5 сентября.
МАЕР традиционно выступает коммуникационным партнером ВЭФ. В этом году журналисты приморского сетевого издания «Восток-Медиа», входящего в медиахолдинг, будут рассказывать о событиях Восточного экономического форума не только в интернете, но и по всей сети медиафасадов в крупнейших городах России.
Основные события ВЭФ МАЕР также осветит на цифровых экранах вместе с крупнейшим российским информационным агентством ТАСС и мультимедийным холдингом РБК.
Таким образом, медиахолдинг охватит информацией о форуме порядка 15 млн человек.
18+