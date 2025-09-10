Артем Бондарь: «Безопасность полетов всегда остается на высоком уровне»Авиаинженер S7 Technics о техобслуживании самолетов и правилах допуска сотрудников к работе
Безопасность полетов напрямую зависит от исправности воздушного судна. Над тем, чтобы поддерживать самолеты в исправном состоянии, в компании S7 Technics каждый день трудится целая команда авиаинженеров и техников: они проводят диагностику, выполняют профилактические работы и ремонт самолетов. О том, какие методы технического обслуживания используются специалистами, какое они проходят обучение и как распределяются их обязанности, «Ведомостям» рассказал руководитель Центра по неразрушающему контролю и технической диагностике S7 Technics Артем Бондарь.
«Самолеты проходят ТО ежедневно, это непрерывный процесс»
- Авиатехник – это, можно сказать, «доктор» для самолета. По сути, мы отвечаем за всё «здоровье» воздушного судна: ежедневное техобслуживание, диагностика, ремонты, чтобы каждая система работала идеально. В S7 Technics над этим трудится более трех тысяч специалистов. В нашей деятельности личная ответственность каждого сотрудника очень важна, но при этом именно слаженность команды, где каждый профессионал на своем месте, и создает тот стандарт безопасности, который позволяет нам быть уверенными в каждом полете воздушного судна.
В нашей работе нельзя торопиться. Нужна полная собранность, глубокое понимание техники и строгое соблюдение всех правил. По-другому в авиации нельзя. Именно так – внимательно, по инструкции, с полной отдачей – мы и обеспечиваем безопасность полетов. Это наш основной и самый главный приоритет.
- Тяга к точным наукам у меня появилась еще в детстве: в школе мне нравились математика, физика, химия. И когда пришло время выбирать профессию, я решил, что хочу связать свою жизнь с техникой. Плюс мне всегда нравилась романтика, связанная с самолетами. Поэтому в 2002 г., сразу после школы, я поступил в Московский государственный технический университет гражданской авиации, учился по специальности «Техническая эксплуатация летательных аппаратов и авиационных двигателей». На первых курсах мы изучали теорию, нам преподавали аэродинамику, авиационную механику, сопротивление материалов, термодинамику. С третьего курса началась практика. Сперва она проходила в авиационном учебном центре в Шереметьево: работали с самолетами Ил-86, Ту-154, Ту-22М. На четвертом курсе отрабатывали практику на авиационном заводе «Салют» в цехах ремонта жаровых труб, камер сгорания двигателей.
Примерно в то же время я устроился в ОАО «ОКБ Сухого». Вместе с командой занимался разработкой технической документации для только зарождающегося тогда гражданского лайнера «Сухой Суперджет», даже выпускную дипломную работу по нему писал.
- Меня привел мой одногруппник, который на тот момент уже устроился в ООО «С7 Инжиниринг», предложил сменить бумажную волокиту на реальную работу с техникой. Мне понравилась идея, и осенью 2006 г., сразу после окончания института, я стал сотрудником компании. В следующем году будет уже 20 лет, как я здесь работаю.
Несмотря на то что я имел диплом инженера по технической эксплуатации летательных аппаратов и авиационных двигателей, свою деятельность в компании начал с позиции авиатехника Центра по неразрушающему контролю и технической диагностике. Надо было набраться опыта, поработав авиатехником. Обычно на эту должность приходят ребята после окончания профильных училищ. И при желании у них есть возможность наработать определенные часы, сдать экзамены и стать инженерами.
Авиатехником я работал около двух с половиной лет, затем карьера планомерно развивалась: я был инженером, ведущим инженером, начальником участка неразрушающего контроля, а с 2021 г. возглавляю Центр по неразрушающему контролю и технической диагностике. У нас есть несколько основных участков в разных местах России: база в Домодедово, завод по ремонту авиационных двигателей в Шереметьево, базы в Новосибирске и Минеральных водах. В каждом центре есть свои специалисты и руководители участков, я же контролирую работу всех сотрудников. В моем подчинении находится более 20 человек – это достаточно много, исходя из нашей специфики.
Каждый день самолеты встают на ТО, это непрерывный процесс. Руководители подразделений со всех участков присылают планы, включающие объемы работ и распределение людей под эти задачи. Вместе с коллегами мы их анализируем.
«У каждого метода контроля свои инструменты»
- Неразрушающий контроль в авиации – это комплекс методов и средств, позволяющий оценивать качество и состояние авиационных компонентов, узлов и конструкций без их повреждения или разрушения. В основе наших методов лежат физические законы, которые позволяют нам качественно выполнять работы. Среди основных методов, которые мы используем, можно выделить вихретоковый, ультразвуковой, магнитный, капиллярный, термографический и радиографический (рентген) методы.
Каждый метод неразрушающего контроля имеет свои особенности, и применение его при обслуживании самолета определяется целесообразностью.
Также существует техническая документация, руководство по неразрушающему контролю для соответствующих типов самолетов – Boeing, Airbus, Embraer. Там есть общие процедуры контроля, есть специальные процедуры, которые сформированы на основе сбора опыта производителем авиационной техники о когда-либо ранее обнаруженных дефектах. Каждые несколько месяцев к нам приходит обновленная документация. Наши специалисты внимательно изучают инструкции и уже знают, где и какой метод необходимо применить, через какое время нужно выполнить диагностику и что делать в случае обнаружения повреждений.
- Для каждого метода свое оборудование и настроечные образцы. Например, в ультразвуковом контроле мы используем ультразвуковой дефектоскоп. Внешне он напоминает портативный компьютер с экраном, к которому подключается ультразвуковой датчик. Также у нас есть термографический метод неразрушающего контроля, при котором применяется специальный тепловизор, который регистрирует тепловое излучение. Тепловизор похож на видеокамеру с экраном, на котором мы видим все изменения. Радиографический метод предполагает использование рентгеновского излучения. Это один из самых масштабных, трудоемких и сложных методов, требующий от специалистов больших знаний и умений.
- Все перечисленные методы неразрушающего контроля универсальные и подходят для всех типов воздушных судов. Мы обслуживаем и Boeing 737, и самолеты семейства Airbus A320, и Embraer 170. Нам важно, чтобы все сотрудники могли обслуживать любое средство и, в случае чего, быть взаимозаменяемыми. Поэтому получать допуск на какой-то определенный тип ВС не требуется – требуется получить допуск на выполнение определенного метода.
«Меня привлекает инновационность процессов»
- В компании наше подразделение часто называют «друидами», потому что, действительно, наша область достаточно наукоемкая. Именно вот эта инновационность и высокотехнологичность наших процессов меня и привлекает. Тем более, методы неразрушающего контроля не стоят на месте, они постоянно совершенствуются, и всегда можно изучать что-то новое.
- На позициях авиатехника и инженера я работал по сменному графику – два через два. Сейчас у меня пятидневка, с 08.00 до 17.00. Сперва было тяжело перестроиться, но сейчас уже привык. Главное – грамотное планирование.
Свободное время обычно провожу с близкими, люблю встречаться с друзьями, путешествую, активно занимаюсь спортом. Часто посещаю тренажерный зал, а если собирается компания, можем поиграть в баскетбол, волейбол, другие активные виды спорта. Лет восемь назад я даже занимался американским футболом, но сейчас найти время на регулярные тренировки, сборы, выезды на соревнования с командой не получается. Но с удовольствием бы вернулся в этот спорт.