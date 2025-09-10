Артем Бондарь: «Безопасность полетов всегда остается на высоком уровне»

- Тяга к точным наукам у меня появилась еще в детстве: в школе мне нравились математика, физика, химия. И когда пришло время выбирать профессию, я решил, что хочу связать свою жизнь с техникой. Плюс мне всегда нравилась романтика, связанная с самолетами. Поэтому в 2002 г., сразу после школы, я поступил в Московский государственный технический университет гражданской авиации, учился по специальности «Техническая эксплуатация летательных аппаратов и авиационных двигателей». На первых курсах мы изучали теорию, нам преподавали аэродинамику, авиационную механику, сопротивление материалов, термодинамику. С третьего курса началась практика. Сперва она проходила в авиационном учебном центре в Шереметьево: работали с самолетами Ил-86, Ту-154, Ту-22М. На четвертом курсе отрабатывали практику на авиационном заводе «Салют» в цехах ремонта жаровых труб, камер сгорания двигателей.