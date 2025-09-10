На «Киевской» откроется гастробаня «Огниво», еще один банный проект от создателей «Жар-Птицы»

«Огниво» будет пять парных, каждая — со своей концепцией. На первом этаже расположены «Быль» и «Сказка» — просторные парные для групповых ритуалов. В «Были» гостей ждут традиционные спа-программы под звуки поющих чаш и шаманских бубнов, а в «Сказке» — иммерсивные театральные шоу. Также предусмотрена индивидуальная парная. После процедур гости могут охладиться в снежной комнате или ледяной купели.