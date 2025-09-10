На «Киевской» откроется гастробаня «Огниво», еще один банный проект от создателей «Жар-Птицы»
Команда «Огниво» ломает привычные стереотипы об общественной бане и создает пространство, в котором классические парения соединятся с необычной подачей блюд, яркими шоу и диджей-сетами по выходным.
Концепция комплекса родилась из сюжетов старинной сказки Ганса Христиана Андерсена – большую часть площади занимает мужской зал на 150 человек и три концептуальные комнаты: «Медь», «Серебро» и «Золото». Для семей и смешанных компаний предусмотрены отдельные апартаменты с просторными гостиными и приватным входом, выполненные в стиле датского шале.
«Огниво» будет пять парных, каждая — со своей концепцией. На первом этаже расположены «Быль» и «Сказка» — просторные парные для групповых ритуалов. В «Были» гостей ждут традиционные спа-программы под звуки поющих чаш и шаманских бубнов, а в «Сказке» — иммерсивные театральные шоу. Также предусмотрена индивидуальная парная. После процедур гости могут охладиться в снежной комнате или ледяной купели.
За сервис будут отвечать персональные батлеры в костюмах сказочных солдат, они помогут подобрать веник, составить индивидуальную программу парения, а также могут взять на себя функции премиум-консьержа: вызвать такси, заказать доставку и не только.
Гастрономическое направление возглавляет бренд-шеф Alba Group Сергей Отдельнов. Он разработал авторское меню, в котором традиционные блюда русской кухни получили современное прочтение. У бани будет собственный цех вяления и коптильня. Из закусок в меню появятся копченые креветки, телячья бастурма, янтарная юкола из форели. Мясо повара готовят на аргентинском гриле, а все пельмени и вареники в меню лепят вручную.
«Огниво» — не только гастробаня, но и шоу-баня. На собственной сцене в общем разряде еженедельно будут выступать музыканты, кавер-группы и диджеи столицы. Незабываемые шоу начнутся на сцене, а продолжатся в парных, где актеры погрузят гостей в настоящую атмосферу сказки.