В Москве 11 сентября пройдет конференция Mobile 2025. Reboot

Среди спикеров Mobile 2025. Reboot ‒ директор по продукту RuStore Олег Афанасьев, руководитель перформанс-маркетинга Burger King Алексей Фомин, руководитель отдела привлечения пользователей «Циан» Иван Акимов, региональный руководитель RU&CIS Appnext Иван Симбирцев, диджитал-директор Metro Станислав Дюков, независимый эксперт Юлия Лазарева, автор бестселлеров «Пиши, сокращай», «Ясно, понятно» Максим Ильяхов, руководитель перформанс-маркетинга ЦУМ Зинаида Кленова, руководитель группы по работе с мобильными агентствами в «Яндекс» Кристина Ростовцева, руководитель отдела привлечения селлеров «Авито» Дмитрий Карманов, операционный директор KODE Юлия Мицкевич, руководитель ASO-направления Why SEO Serious Виолетта Давидович, директор по продукту Hybe Александр Сазанов, руководитель брендформанс-направления Oтелло Алексей Мерзликин, генеральный директор Go Mobile Елена Никитина, руководитель департамента по работе с клиентами Mediascope Ирина Суанова, лидер команды мобильного приложения «Вкусно и точка» Сергей Беззубцев и другие эксперты отрасли.