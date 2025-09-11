В Петропавловске-Камчатском при поддержке «Предпринимателей Патриотов» появился бюст адмирала Ушакова
В Петропавловске-Камчатском на территории Морского собора 21 августа 2025 года прошла церемония открытия бюста Федора Ушакова – прославленного адмирала и флотоводца, причисленного РПЦ к лику святых. Мероприятие было приурочено к 280-летию со дня его рождения.
Проект реализован усилиями Фонда поддержки строительства храма святого праведного воина Федора Ушакова и сообщества «Предприниматели Патриоты», где особую роль в инициативе сыграли руководители Варяников Вячеслав и Дегай Сергей.
Организация объединяет деловых людей, которые активно участвуют в общественной жизни страны. Так, «Предприниматели Патриоты» регулярно поддерживают подобные начинания в рамках своей работы по продвижению патриотизма, популяризации истории России, ее культуры, героев и полководцев. Цель сообщества — объединить активных и амбициозных предпринимателей, спортсменов, деятелей культуры, науки, политики и экономики, общественных деятелей и прочих неравнодушных людей, которые искренне преданы своей стране и стремятся к ее развитию и процветанию. Открытие бюста Ушакова стало очередным достижением и важным шагом в воспитании чувства гордости за страну у молодого поколения.
В сообществе уверены – поддержкой культурных, образовательных и патриотических инициатив можно внести свой конструктивный вклад в будущее России. При этом активно работу вела и городская администрация: заммэра Владислав Масло занимался организационными мероприятиями и поддерживал проект на каждом из его этапов.
Для Петропавловска-Камчатского, который является Городом воинской славы и форпостом России на Дальнем Востоке, появление бюста несет особый символизм. Основанный военными моряками, он испокон веков служит базой для Тихоокеанского флота, и увековечивание памяти величайшего флотоводца подчеркивает эту непрерывную связь с ВМФ.
Губернатор Камчатского края Владимир Солодов по случаю открытия бюста Ушакову отметил, что это стало знаменательным событием не только для города, но и для региона в целом. Он указал на уникальную роль Федора Ушакова в истории России, который прославился как легендарный и не знавший поражений флотоводец, объединивший силу оружия с духовным началом.
При этом бюст стал и своеобразным подарком на 285-ю годовщину Петропавловска-Камчатского, которая празднуется в 2025-м году. Эта инициатива объединила представителей власти, общества и бизнеса, наглядно показав, как общая цель по сохранению исторической памяти консолидирует разные силы для достижения конкретного результата.
ИНН 9704253131
18+