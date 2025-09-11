В Петропавловске-Камчатском при поддержке «Предпринимателей Патриотов» появился бюст адмирала Ушакова

Организация объединяет деловых людей, которые активно участвуют в общественной жизни страны. Так, «Предприниматели Патриоты» регулярно поддерживают подобные начинания в рамках своей работы по продвижению патриотизма, популяризации истории России, ее культуры, героев и полководцев. Цель сообщества — объединить активных и амбициозных предпринимателей, спортсменов, деятелей культуры, науки, политики и экономики, общественных деятелей и прочих неравнодушных людей, которые искренне преданы своей стране и стремятся к ее развитию и процветанию. Открытие бюста Ушакова стало очередным достижением и важным шагом в воспитании чувства гордости за страну у молодого поколения.