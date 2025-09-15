Крупный бизнес возьмет под защиту экосистемы Байкала
Медиахолдинг МАЕР подписал соглашение с компанией ЮниРусь (бренд «Чистая Линия») и торговой сетью «Пятёрочка» в рамках экологического проекта «Забота о Байкале: сохраним экосистему Чивыркуйского перешейка». Соглашение направлено на усиление совместной работы по сохранению уникальной природы Байкала.
«Партнёрство трёх крупных компаний – большой шаг вперёд для проекта. Вместе мы сможем рассказать людям, почему важно беречь экосистему Чивыркуйского перешейка, где находятся краснокнижные растения, живут редкие птицы и животные», – комментирует генеральный директор ЮниРусь Елена Тябутова.
«Для медиахолдинга МАЕР важно не только говорить о проблемах, но и активно участвовать в их решении. Этот проект – отличный пример того, как медиа могут стать реальной движущей силой позитивных изменений. Мы используем все наши ресурсы, чтобы рассказать миллионам людей о красоте Байкала и простых шагах, которые каждый может сделать для его сохранения. Наша задача – вдохновить аудиторию и превратить информирование в реальное действие», – отметил владелец и генеральный директор медиахолдинга МАЕР Константин Майор.
«Важно, что подобные проекты приносят реальную пользу природе и людям. Экотропа поможет снизить нагрузку на экосистему, сделать природу доступной, но не пострадавшей от человеческого вмешательства», – рассказал директор по взаимодействию с органами государственной власти X5 Борис Огарков.
Проект «Забота о Байкале: сохраним экосистему Чивыркуйского перешейка» инициирован для сохранения биоразнообразия и просвещения посетителей парка о правилах ответственного туризма на территории этой уникальной природной зоны.
Несмотря на статус национального парка, место открыто для посещения туристами и они часто игнорируют охранные знаки, паркуют автомобили и устраивают стоянки в запрещенных зонах «тишины». От этого страдает уязвимая растительность дюнных сообществ, а покой птиц и животных нарушается присутствием человека.