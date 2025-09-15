Крупный бизнес возьмет под защиту экосистемы Байкала

«Для медиахолдинга МАЕР важно не только говорить о проблемах, но и активно участвовать в их решении. Этот проект – отличный пример того, как медиа могут стать реальной движущей силой позитивных изменений. Мы используем все наши ресурсы, чтобы рассказать миллионам людей о красоте Байкала и простых шагах, которые каждый может сделать для его сохранения. Наша задача – вдохновить аудиторию и превратить информирование в реальное действие», – отметил владелец и генеральный директор медиахолдинга МАЕР Константин Майор.