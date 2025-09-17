В помощь городу и бизнесу
Осень в Москве обещает быть плодотворной для представителей цифровых специальностей, которые хотят попробовать себя в решении актуальных задач, стоящих перед городскими структурами и крупным бизнесом. Уже в конце сентября в столице стартует цифровой хакатон, где участникам предложат на выбор разработать одно из 20 решений, призванных упростить реальные городские и бизнес-процессы. Среди заказчиков новых технологий — Газпромбанк.Тех, VK Tech, Kaspersky, АФЛТ-Системс (Группа «Аэрофлот»), Союзмультфильм, Авито, Итэлма, ОЭЗ «Алабуга», X5, а также городские департаменты, которые, следуя девизу Москвы быть первыми во всем, активно цифровизируются.
Природа, город, путешествия во времени
Так, Главархив Москвы предлагает участникам хакатона следующую задачу: разработать веб-сервис на базе искусственного интеллекта, который сможет искать, обрабатывать и оцифровывать сведения из отсканированных рукописных и машинописных документов. Это существенно упростит работу архивистов — сейчас фиксируется нехватка специалистов, способных быстро и точно расшифровывать дореволюционные рукописи. Есть и количественный критерий — не менее 95% точности в результатах распознавания текста. Кроме того, сервис должен включать инструментарий проверки и коррекции сведений, а также возможность выгрузки информации по заданным критериям. Существенное требование к разработке — автономность, она должна работать без доступа к внешним ресурсам, чтобы исключить утечки данных.
Для Главного контрольного управления города Москвы участникам хакатона предстоит разработать интерактивный электронный журнал строительного контроля. Система должна автоматически проверять геолокацию для подтверждения присутствия специалистов на объекте. Ключевая задача — обеспечить достоверность данных: вносить информацию можно только при подтвержденном присутствии на площадке или через альтернативные механизмы верификации, если нет устойчивой связи.
В числе интересных вызовов — задача от Государственной инспекции по контролю за использованием объектов недвижимости Москвы. Речь о разработке интеллектуальной системы, способной с высокой точностью определять расположение объектов по фотографии, автоматически сопоставляя визуальные сведения с данными спутниковых снимков, картографических сервисов, GPS-координат и других доступных источников. Предполагается, что пользователи смогут получить исчерпывающие сведения об объекте, включая его точные координаты, сразу после загрузки фотографии в приложение.
Задача столичного Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы связана с оценкой состояния зеленых насаждений города. Сейчас эта оценка дается после личного осмотра каждого дерева или куста специалистом-дендрологом. С учетом роста городских территорий «ручной» подход требует больших трудозатрат для должного уровня проверки. Поэтому перед разработчиками поставлена задача создать программное обеспечение, которое будет анализировать фото зеленых насаждений, диагностируя состояние с помощью компьютерного зрения и ИИ. Требуется обеспечить детальный уровень анализа — не только профессиональных, но и любительских фото, сделанных на смартфоны. Особое внимание в департаменте рекомендуют уделить выявлению аварийных и сухостойных деревьев.
Технологии будущего, хранение данных, развитие человека
Попробовать себя в разработке решений для беспилотной коммунальной техники предлагают компании «Лаборатория Касперского» и «Автономика». В фокусе — создание системы автопилота для городского робота-уборщика. Основные требования следующие: физическая надежность и устойчивость ко взломам и атакам. Также система должна работать в полностью автономном режиме за счет превентивных мер конструктивной безопасности.
Амбициозную задачу по оптимизации работы современных систем хранения данных предлагает решить команда VK Tech. Здесь речь о создании умной системы на основе языковых моделей, которая будет анализировать работу хранилища данных, предлагая практические рекомендации по налаживанию процессов. Цель такой оптимизации — ускорение обработки данных и наиболее эффективное использование вычислительных ресурсов.
Задача для участников хакатона от Авито – создать инструмент, который позволит изменять интерфейс мобильного приложения «на лету» без необходимости публикации новых версий в магазинах приложений. Это снизит нагрузку на разработчиков, ускорит внедрение новых функций и улучшит пользовательский опыт.
В рамках хакатона также есть возможность поработать с задачей, поставленной самой эффективной особой экономической зоной России — ОЭЗ «Алабуга». Компания ищет формат долгосрочной геймифицированной мотивационной программы, которая будет работать как для внешних кандидатов (участники форумов, студенты, подписчики, потенциальные сотрудники), так и для внутренних сотрудников (участие во внутренних челленджах, наставничество, продвижение ценностей компании). Главная цель программы — создание воронки развития, чтобы человек оставался вовлеченным и двигался к новым целям, будь то трудоустройство или карьерный рост внутри компании.
Подать заявку на участие можно до 18 сентября 2025 года. Для решения задач требуется сформировать команду (от 2 до 5 человек). Хакатон проходит полностью в онлайн-формате, что позволяет командам участвовать из любой точки мира. Победитель хакатона получит 1 млн руб, награда за второе и третье места — соответственно, 600 тыс. и 400 тыс. руб. Всего же в финал попадут 200 лучших команд, из которых будет выбрано 60 призеров, — все они получат денежное поощрение. Вторая, не менее важная часть награды — возможность реализовать свое решение на практике. Проект курирует АНО «Развитие человеческого капитала», подведомственная Департаменту предпринимательства и инновационного развития города Москвы.