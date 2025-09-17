В помощь городу и бизнесу

Подать заявку на участие можно до 18 сентября 2025 года. Для решения задач требуется сформировать команду (от 2 до 5 человек). Хакатон проходит полностью в онлайн-формате, что позволяет командам участвовать из любой точки мира. Победитель хакатона получит 1 млн руб, награда за второе и третье места — соответственно, 600 тыс. и 400 тыс. руб. Всего же в финал попадут 200 лучших команд, из которых будет выбрано 60 призеров, — все они получат денежное поощрение. Вторая, не менее важная часть награды — возможность реализовать свое решение на практике. Проект курирует АНО «Развитие человеческого капитала», подведомственная Департаменту предпринимательства и инновационного развития города Москвы.