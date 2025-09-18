Нижний Новгород встретил автопробег «Москва – Самара» цифровым приветствием

«Наша задача – заинтересовать нашу аудиторию, подарить эмоции. Именно поэтому мы выбрали мультиканальный подход: от прямых трансляций и масштабной кампании на медиафасадах, на цифровых экранах в сети Бургер Кинг и пунктах СДЭК до информационных волн в наших СМИ и социальных медиа. А технологии позволяют контент персонализировать. Например, в Нижнем Новгороде, мы лично поприветствовали участников. Это создает эффект присутствия и показывает всей стране, что каждому региону на пути этого автопробега уделяется особое внимание», – рассказал владелец и генеральный директор медиахолдинга МАЕР Константин Майор.