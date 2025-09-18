Нижний Новгород встретил автопробег «Москва – Самара» цифровым приветствием
Первый в России экспертный автопробег «Москва – Самара» прибыл в Нижний Новгород. Автоколонна стартовала из столицы 15 сентября. Медиахолдинг МАЕР выступает генеральным информационным партнером пробега.
Более 1700 км дорог, 8 регионов, 15 экипажей и более 40 участников – экспертов, представителей федеральных органов власти, автопутешественников и блогеров – будут исследовать маршруты и инфраструктуру для автомобилистов.
«Цель автопробега многогранна: показать красоту России её жителям через рассказы блогеров и экспертов, продемонстрировать возможности нашего автопрома – всей линейки автомобилей «АвтоВАЗа», а также провести всестороннюю оценку транспортной инфраструктуры. Особенно важным партнером в этом проекте стал медиахолдинг МАЕР, который благодаря своим технологиям ведет практически онлайн-трансляцию проезда автоколонны на медиафасады и электронные носители по всему маршруту. Это уникальная возможность для всей страны следить за ходом автопробега в режиме реального времени», – отметил генеральный директор фонда «Центр стратегических разработок» Павел Смелов.
«АвтоВАЗ» предоставил участникам 10 автомобилей и планирует оценить, насколько автомобили «АвтоВАЗа» соответствуют требованиям и ожиданиям самых взыскательных автотуристов.
«Главный результат автопробега – это не только системный анализ инфраструктуры и выявление точечных проблем, но и удовольствие участников, возможность каждый день открывать для себя новое и делиться этим опытом с широкой аудиторией», – поделился вице-президент по внешним связям и взаимодействию с акционерами «АвтоВАЗа» Сергей Громак.
Медиахолдинг МАЕР обеспечивает всестороннее информационное сопровождение события. Еще до начала автопробега на экранах МАЕР запустил анонс с обратным отсчетом до старта. На медиафасадах и экранах холдинга в режиме реального времени также отображается статистика автопробега: пройденное расстояние, основные точки маршрута и фотоотчеты путешественников.
В Нижнем Новгороде участников встретил крупнейший медиафасад города с ярким приветствием. Это стало символичным началом серии городских встреч, которые будут сопровождать автопробег на всём маршруте.
«Наша задача – заинтересовать нашу аудиторию, подарить эмоции. Именно поэтому мы выбрали мультиканальный подход: от прямых трансляций и масштабной кампании на медиафасадах, на цифровых экранах в сети Бургер Кинг и пунктах СДЭК до информационных волн в наших СМИ и социальных медиа. А технологии позволяют контент персонализировать. Например, в Нижнем Новгороде, мы лично поприветствовали участников. Это создает эффект присутствия и показывает всей стране, что каждому региону на пути этого автопробега уделяется особое внимание», – рассказал владелец и генеральный директор медиахолдинга МАЕР Константин Майор.
В общей сложности за 10 дней информацию об автопробеге с цифровых экранов медиахолдинга МАЕР по всей сети увидят порядка 40 миллионов раз.
«В пути находимся уже второй день. Мы проехали более 450 километров: на экране МАЕР отметка – 452 километра 700 метров. И у нас впереди еще большой путь. Мы оцениваем туристические маршруты. Эксперты фиксируют каждую деталь маршрута: качество покрытия, наличие дорожной разметки, освещения, удобство парковок и заправок. Всё это потом ляжет в основу предложений по развитию автотуризма», – рассказала участница автопробега Ирина Чемерчева.
Автотуризм становится одной из ключевых точек роста внутреннего туризма в России: по прогнозам Минэкономразвития, уже в 2025 году доля автопутешественников составит 43% в общем объеме туристических поездок. Результаты автопробега «Москва – Самара» зададут эталонные требования к маршрутам и инфраструктуре, а миллионы путешественников смогут комфортно открывать для себя Россию.
