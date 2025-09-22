Go Mobile подвело итоги конференции Mobile 2025. Reboot

Открытие конференции началось с выступления генерального директора Go Mobile Елены Никитиной, которая рассказала о портрете пользователя мобильного приложения и популярных инструментах привлечения в 2025 г. Ландшафт меняется в сторону увеличения Android-смартфонов: по мировым прогнозам, к 2028 г. Andriod сохранит лидерство среди устройств и увеличит долю до 83% — +10% к 2025 г. Также растет популярность складных устройств, что в будущем даст дополнительную возможность для рекламных форматов и кастомизации мобильных приложений. Елена Никитина отметила, что при этом потребитель в 2025 г. разумно экономит и осознанно выбирает то, в чем видит наибольшую ценность.