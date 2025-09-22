Go Mobile подвело итоги конференции Mobile 2025. Reboot
11 сентября прошла ежегодная конференция от агентства мобильного маркетинга Go Mobile, на которой участники обсудили вопросы изменения источников трафика за последний год, новые технологии и то, как на это реагирует рынок. Представители брендов, агентств и рекламодателей рассказали о результатах тестирования различных гипотез — что оказалось неэффективным, а что, вопреки ожиданиям, показало высокие результаты. Особое внимание уделили влиянию продуктовых решений на маркетинг приложений и специфике взаимодействия с аудиторией в условиях эпохи метаиронии, развития искусственного интеллекта и распространения баннерной слепоты.
Открытие конференции началось с выступления генерального директора Go Mobile Елены Никитиной, которая рассказала о портрете пользователя мобильного приложения и популярных инструментах привлечения в 2025 г. Ландшафт меняется в сторону увеличения Android-смартфонов: по мировым прогнозам, к 2028 г. Andriod сохранит лидерство среди устройств и увеличит долю до 83% — +10% к 2025 г. Также растет популярность складных устройств, что в будущем даст дополнительную возможность для рекламных форматов и кастомизации мобильных приложений. Елена Никитина отметила, что при этом потребитель в 2025 г. разумно экономит и осознанно выбирает то, в чем видит наибольшую ценность.
Второй блок выступления был посвящен инструментам: по данным ежегодного опроса рекламодателей Go Mobile, 43% на рынке занимает медийная реклама, 57% — перформанс. В этом году в перформанс медиасплитах активно появляются такие источники, как Telegram и Connected TV. Выросла и доля ретаргетинга в рекламных инвестициях: по данным опроса рекламодателей, теперь привлечение новых пользователей занимает 59%, а ревовлечение старых — 41%.
В своем выступлении Елена Никитина также анонсировала новое исследование Go Mobile, посвященное пуш-уведомлениям, и поделилась некоторыми тезисами. 95% респондентов считают пуш-уведомления от приложений полезными, 44% готовы получать более 20 пуш-уведомлений в день, но с условием максимальной персонализации и ценности. Спикер уточнила, что стоит помнить о проработке стратегии взаимодействия с пользователями через этот инструмент, поскольку почти половина пользователей могут удалить приложение из-за пуш-уведомлений.
В завершение своего выступления Елена Никитина отметила, что положение на рынке мобильного маркетинга остается сложным последние два года по причинам изменения поведения пользователей, активного увеличения запроса на персонализацию и отсутствия новых эффективных инструментов, поэтому необходимо находить решения и адаптироваться под рынок. В связи с этим в 2025 г. агентство Go Mobile запускает Mobile LAB — собственное направление исследований и разработок, которое позволит генерировать и проверять различные гипотезы, а также в 2026 г. агентство перестает быть частью группы Go Ahead.
На конференции выступила руководитель группы по работе с мобильными агентствами «Яндекса» Кристина Ростовцева. Спикер рассказала, что главное слово отрасли в 2025 г. — эффективность, однако сейчас под эффективностью подразумевается другое значение. Если раньше CPI было основной метрикой, то сегодня появилось большое количество показателей и каждый бизнес стремится получать конверсии от реальных пользователей. Свое выступление Кристина Ростовцева посвятила базовым принципам работы с трафиком на сегодняшний день.
Главными элементами эффективного размещения спикер выделила следующее: чем больше данных у стратегии, тем эффективнее она работает; работа со всеми сценариями продвижения — привлечение новых пользователей и ревовлечение старых; регулярная работа с креативами: регулярное обновление изображений, использование видео в объявлениях и анализ эффективности креативов в связке с целевой аудиторией; автоматизация процессов, например, использование как инструмента товарных объявлений; использование доступных атрибуций.
На основе принципов работы продукта «Яндекса» Кристина Ростовцева также выделила несколько рекомендаций для специалистов:
● проводить оптимизацию на цели с нижнего этапа воронки;
● использовать офлайн-конверсии;
● добавлять сегменты исключения пользователей с некорректным поведением;
● использовать таргетинг на похожую целевую аудиторию.
На площадке также выступила руководитель департамента по работе с клиентами и аналитике данных Mediascope Ирина Суанова. Она рассказала об особенностях использования смартфонов в России. Согласно данным сервиса Mediascope, число мобильных пользователей — 105 млн человек, что соответствует примерно 86% взрослого населения страны старше 12 лет. Молодые возрастные группы демонстрируют почти стопроцентный охват, причем независимо от размера населенного пункта: среди молодежи в возрасте от 12 до 44 лет мобильные устройства используют порядка 96—98%. Значительно (на 12—18%) за последние три года увеличился охват использования смартфонов возрастной категорией 55—64 и 65+ лет.
120 приложений в среднем установлено у потребителя, однако регулярно используется лишь половина из них. Среди популярных категорий выделяются социальные сети, мессенджеры и видеосервисы, которыми пользуются 7 из 10 пользователей. Далее — приложения для электронной торговли и розничной продажи 5 из 9, игры 3 из 6 и финансовые сервисы вместе с браузерами 3 из 4 пользователей.
Ежедневное экранное время пользователя достигает примерно 4 часов 19 минут без учета системных офлайн-приложений. Самые молодые пользователи 12—17 лет тратят на взаимодействие со смартфоном больше шести часов ежедневно, тогда как пожилые граждане старше 65 лет ограничиваются тремя часами. Пик активности приходится на вечернее время суток — преимущественно с 20:00 до 23:00, особенно ярко выраженный в будние дни, чаще всего в понедельник.
По данным Mediascope, социальные сети занимают 54% всего времени, проведенного в мобильном интернете. Остальное время распределяется между играми — 19%, браузерами — 11% и электронной коммерцией/ритейлом — 10%. Доля социальных сетей в общем времени остается доминирующей, но в последние годы она немного снизилась, в то время как доля электронной коммерции и ритейла выросла.
Всего на конференции было проведено 11 секций, посвященных главным вопросам развития рынка мобильного маркетинга. На площадке выступили более 30 спикеров — генеральные директора, руководители направлений и другие специалисты отрасли. Помимо выступлений гости конференции поучаствовали в мастер-классе по созданию питчей и стали свидетелями битвы креативов. Партнерами мероприятия выступили «Яндекс Реклама», AppMetrica, Hybe, Appnext, Отелло, «Ведомости», ТАСС, Sostav и др.