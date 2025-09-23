Как платить меньше работным сайтам и увеличить количество качественных наймов. История OPEN GROUP
OPEN GROUP ежегодно закрывает тысячи вакансий по всей России. Для бизнеса, чья эффективность напрямую зависит от скорости и качества найма полевого персонала, оптимизация HR-процессов — это не вопрос экономии, а стратегическая необходимость.
Впрочем, сегодня снижение стоимости найма персонала и уменьшение зависимости от дорогостоящих работных сайтов становится ключевой задачей для любых развивающихся компаний.
OPEN GROUP поставила амбициозную задачу: не просто сократить бюджет на найм, но и увеличить приток мотивированных сотрудников, чтобы гарантировать нашим партнерам бесперебойное качество услуг. Решением стала глубокая автоматизация и перезапуск реферальной программы, что позволило на практике добиться парадоксального на первый взгляд результата: доля закрытых вакансий через HH.RU сократилась на 30%, при этом общее количество наймов выросло, а их скорость и качество — улучшились.
Мероприятия по снижению стоимости найма и развитию внутреннего рекрутмента
OPEN GROUP приняла решение сфокусироваться на оптимизации процессов подбора персонала и создании современной, прозрачной и максимально эффективной реферальной программы. За счет внедрения платформы Friend Add (18+) были реализованы ключевые меры по снижению затрат на подбор: обновление механики программы, автоматизация выплат и коммуникаций. Благодаря этому удалось не только ускорить процесс найма (средний срок выхода на работу кандидата-реферала сокращён с 14 до 6 дней), но и в 3,5 раза увеличить долю привлечения сотрудников по реферальной программе.
Результаты внедрения программы
Затраты на hh.ru снизились на 30% в структуре расходов на подбор
Доля закрытия вакансий по реферальной программе увеличилась в 3,5 раза
Конверсия «отклик → выход на работу» достигла 40% против 5% у работных сайтов
Время отклика и трудозатраты HR по обработке кандидатур снизились значительно
Продвинутая автоматизация системы реферального рекрутмента позволила существенно оптимизировать бюджет, сделать воронку найма прозрачнее и эффективнее, а также повысить вовлечённость и лояльность сотрудников.
Опыт OPEN GROUP подтверждает: благодаря Friend Add (18+) реферальный рекрутмент превратился в стратегический инструмент для роста бизнеса, снижения стоимости найма, а также роста качества персонала, уменьшения текучести и долгосрочной устойчивости бизнеса на рынке.