Как платить меньше работным сайтам и увеличить количество качественных наймов. История OPEN GROUP

OPEN GROUP поставила амбициозную задачу: не просто сократить бюджет на найм, но и увеличить приток мотивированных сотрудников, чтобы гарантировать нашим партнерам бесперебойное качество услуг. Решением стала глубокая автоматизация и перезапуск реферальной программы, что позволило на практике добиться парадоксального на первый взгляд результата: доля закрытых вакансий через HH.RU сократилась на 30%, при этом общее количество наймов выросло, а их скорость и качество — улучшились.