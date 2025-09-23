Газета
Рейтинг клининговых компаний Москвы 2025: ТОП-10

Клининг давно перестал быть роскошью и перешел в разряд доступных и привычных услуг. Им пользуются все, от пенсионеров до занятых бизнесменов. Жители Москвы и предприниматели все чаще обращаются к клинерам, чтобы поддерживать чистоту в своих квартирах, домах и офисах. Главное, найти достойного исполнителя, что сделать на фоне множества фирм, наперебой предлагающих свои услуги, непросто. Облегчить задачу поможет наш рейтинг самых надежных клининговых компаний Москвы 2025 года.

ТОП-3 знаменитых клининговых компаний в Москве

На столичном рынке клининговых услуг присутствует более семи сотен компаний. Многие из них уже давно имеют репутацию надежного и добросовестного исполнителя. Однако всегда есть лидеры, которым доверяет огромное количество москвичей, оставляя в интернете хорошие отзывы и слова искренней благодарности.

Компании CleanOn, Колибри Клининг и Клининг24 набирают наивысший балл на всех возможных площадках благодаря своей безупречной репутации и опытности работающих в них клинеров. Заказчики ценят их за отличное качество уборки, хороший ассортимент услуг и безотказность.

Эти фирмы на слуху и лидируют по количеству положительных откликов на платформах вроде Яндекса и 2GIS, где клиенты отмечают ответственность и добросовестность сотрудников, а также по-настоящему хороший результат.

Как составлялся рейтинг

Чтобы наш рейтинг был объективным, при его составлении мы брали в расчет основные параметры, которые необходимо учитывать при выборе любой клининговой компании.

В первую очередь мы изучили сайты компаний и постарались объективно оценить удобство интерфейса, наличие всей нужной для клиента информации об услугах и возможность онлайн-заказа. Также мы сравнили стоимость основных видов работ, наиболее востребованных у населения и бизнеса.

И, естественно, не оставили без внимания отзывы на таких популярных площадках, как Яндекс.Картах и 2GIS. При этом мы не только учитывали средний балл, но и изучили содержание комментариев, чтобы определить все плюсы и минусы лидеров.

Рейтинг клининговых компаний Москвы

В наш топ вошли десять передовых клининговых фирм столицы.

1. CleanOn

Сайт: cleanon.ru

За время своего более чем 10-летнего существования молодая команда энтузиастов превратилась в большую, уверенно стоящую на ногах клининговую компанию. Сегодня КлинОн предлагает населению и бизнесу обширный набор услуг из всех имеющихся на рынке клининга.

Клиенты могут заказать не только привычную ежедневную уборку, но и наведение порядка перед рождением ребенка, после переезда, перед сдачей жилплощади в аренду и многое другое. Компания работает как с юридическими, так и частными лицами, руководствуясь девизом «Все ради клиента».

Заказчик перед оформлением заявки может получить развернутую, а главное, бесплатную консультацию менеджера, составить индивидуальный план работ и рассчитать стоимость заказа, которая всегда остается неизменной после выполнения всех работ.

Клиенты отмечают, что бригада, оснащенная современным оборудованием высококлассных европейских брендов, приезжает вовремя, и всегда, в случае необходимости, предоставляет фото или видеоотчет. Также компания предлагает заказчикам услуги мобильных бригад, базирующихся у всех станций метро столицы и готовых выехать на заказ в любое время суток.

●      Услуги: поддерживающая уборка, генеральная, после ремонта, химчистка мебели и ковров, мытье окон, чистка фасадов, уборка территории.

●      Стоимость уборки: поддерживающая — от 5000 руб. за квартиру до 40 м², генеральная — от 8000 руб., после ремонта — от 10000 руб. (цены зависят от площади и наличия или отсутствия дополнительных услуг).

●      Гарантии: материальная ответственность за имущество по договору, исправление недочетов за свой счет.

●      Скидки постоянным покупателям/Наличие бонусных программ: до 20% для постоянных клиентов, 15% — на первый заказ.

●      Служба поддержки: круглосуточно по телефону и в мессенджерах.

●      Возможность заказа через сайт: да, есть форма заявки с калькулятором.

●      Наличие приложений: нет.

Преимущества:

●      Опытные специалисты со стажем от 2 лет, прошедшие обучение.

●      Работа по договору и без предоплаты.

●      Использование качественной сертифицированной химии.

●      Вежливый и аккуратный персонал.

Недостатки:

●      Цены чуть выше среднего при заказе срочных выездов.

2. Колибри Клининг

Сайт: colibri-cleaning.ru

Фирма работает с 2010-х и делает упор на персональный подход к клиенту: перед выездом уточняют все, даже самые мелкие детали, включая наличие аллергии на средства и особые пожелания заказчика. Нужно отметить, что компания готова составить индивидуальный пакет услуг под конкретные нужды каждого клиента.

В Колибри Клининг трудятся опытные клинеры, отлично разбирающиеся в особенностях очистки любых, даже самых деликатных поверхностей. Заказчик может рассчитывать на то, что сумма в чеке останется неизменной по окончании всех работ.

●      Услуги: уборка ежедневная, генеральная, после ремонта, химчистка, мойка окон, дезинфекция.

●      Стоимость уборки: поддерживающая — от 3500 руб., генеральная — от 6500 руб., после ремонта — от 7000 руб.

●      Гарантии: работа по договору, материальная ответственность.

●      Скидки постоянным покупателям/Наличие бонусных программ: 10% на первый заказ, 20% на химчистку в комбинации с генеральной уборкой, бонусы для постоянных.

●      Служба поддержки: 24/7 через сайт и мессенджеры.

●      Возможность заказа через сайт: да, с онлайн-калькулятором.

●      Наличие приложений: нет.

Преимущества:

●      Быстрый выезд бригады.

●      Тестирование поверхностей перед чисткой.

●      Вежливый персонал.

●      Разнообразие услуг, включая уборку территорий.

●      Цены ниже рыночных.

Недостатки:

●      Иногда, клинеры приезжают с опозданием, но обычно это приходится на пиковые часы.

3. Клининг24

Сайт: klining24.ru

Компания вышла на рынок в 2015-м и всего за несколько лет стала конкурентноспособным игроком в сфере профессиональной уборки в Москве. Сегодня это не просто клининговый сервис, которых в столице немало, а действительно надежный исполнитель, которому можно доверить любую уборку. Клининг24 оказывает услуги как частным клиентам, так и бизнесу, предлагая огромный набор услуг от уборки квартир и домов до комплексного обслуживания офисов, торговых площадей и промышленных объектов.

Но главное достоинство Клининг24 — оказание услуг в режиме 24/7. Клиенты могут заказать уборку в любое время суток, в выходные и праздники. Сегодня фирма заслуженно входит в число известных клининговых компаний Москвы, занимая ведущие позиции во всех возможных топах и рейтингах.

●      Услуги: все виды уборки жилых и нежилых помещений, химчистка, мойка окон и витрин, уход за территорией.

●      Стоимость уборки: поддерживающая — от 2900 руб., генеральная — от 6000 руб., после ремонта — от 7000 руб.

●      Гарантии: работа по договору со взятием на себя полной материальной ответственности.

●      Скидки постоянным покупателям/Наличие бонусных программ: регулярно обновляющиеся акции, скидка 10% для новых клиентов.

●      Служба поддержки: круглосуточно.

●      Возможность заказа через сайт: да.

●      Наличие приложений: нет.

Преимущества:

●      Круглосуточная работа, выезд в любой район.

●      Экологичная химия и инновационное оборудование.

●      Опытные клинеры, прошедшие проверку службой безопасности компании.

●      Низкие цены.

Недостатки:

●      Минимальная стоимость заказа — 3500 руб.

4. Домовенок

Сайт: domovenok.ru

Одна из старейших клининговых компаний Москвы, работающая с 2006 года. Специализируется на обслуживании частных клиентов и бизнеса и предлагает действительно качественный сервис по поддержанию чистоты. В своей работе клинеры используют безопасные сертифицированные средства и хорошее оборудование от ведущих брендов.

Компания одной из первых начала использовать мобильное приложение, благодаря которому можно не только оформить заказ, но и выбрать по своим предпочтениям конкретного клинера, а также контролировать процесс уборки.

●      Услуги: поддерживающая уборка, генеральная, после ремонта, мойка окон, химчистка мебели и текстиля.

●      Стоимость уборки: поддерживающая — от 3500 руб., генеральная — от 14000 руб., после ремонта — от 11700 руб.

●      Гарантии: есть.

●      Скидки постоянным покупателям/Наличие бонусных программ: 15% скидка на регулярные заказы, бонусы за отзывы, сезонные акции.

●      Служба поддержки: с 8:00 до 22:00 по телефону, WhatsApp и Telegram.

●      Возможность заказа через сайт: да, с формой заказа и калькулятором стоимости.

●      Наличие приложений: есть, для iOS и Android.

Преимущества:

●      Более 17 лет опыта.

●      Возможность срочного выезда в течение 2–3 часов.

●      Удобное приложение для управления заказами.

Недостатки:

●      При больших объемах иногда страдает качество.

●      Высокая стоимость услуг.

5. Qlean

Сайт: qlean.ru

Qlean — современная компания, делающая акцент на цифровые технологии и экологичность. Работает как с жилой, так и коммерческой недвижимостью с 2016 года. Все клинеры проходят тщательную проверку и обязательное обучение, что гарантирует клиенту качество и безопасность выполняемых работ. Компания выгодно выделяется на рынке за счет необычной ценовой политики — клиент платит не за метраж, а за количество убираемых комнат. Еще одна фишка фирмы — предоставление заказчику возможности выбора понравившегося клинера.

●      Услуги: генеральная уборка, поддерживающая, после ремонта, мойка окон, химчистка мебели, помощь при переезде.

●      Стоимость уборки: поддерживающая — от 3000 руб., генеральная — от 6000 руб., после ремонта — от 8000 руб.

●      Гарантии: компенсация ущерба или ремонт в случае повреждения поверхности.

●      Скидки постоянным покупателям/Наличие бонусных программ: до 25% скидки при предоставлении клининговых услуг на постоянной основе, 15% на первый заказ.

●      Служба поддержки: круглосуточно через телефон, чат и мессенджеры.

●      Возможность заказа через сайт: да, с калькулятором и системой бронирования.

●      Наличие приложений: есть для iOS и Android.

Преимущества:

●      Удобный интерфейс сайта и наличие приложения для быстрого заказа.

●      Качественная обратная связь.

●      Хорошо обученные клинеры.

●      Фиксированная стоимость услуг.

Недостатки:

●      Цены на генеральную уборку выше среднего.

●      Встречаются жалобы на опоздания клинеров на объект.

6. Аннушка

Сайт: annushka.su

Компания работает на рынке с 2003 года, обслуживая квартиры, коттеджи и офисы. Доброжелательны сотрудницы, а в Аннушке трудятся преимущественно женщины, быстро наведут порядок в помещении любых размеров и степени загрязненности. Одной из отличительных особенностей фирмы является наличие мобильных бригад, в связи с чем жители столицы могут быстро оформить заказ, причем круглосуточно.

●      Услуги: генеральная, повседневная и уборка после ремонта, мытье окон, химчистка мебели и ковровых покрытий.

●      Стоимость уборки: поддерживающая — от 2999 руб., генеральная — от 4999 руб., после ремонта — от 4999 руб.

●      Гарантии: договор на выполнение работ и ответственности за сохранность имущества, устранение недочетов в течение суток.

●      Скидки постоянным покупателям/Наличие бонусных программ: 10% скидка для постоянных клиентов, сезонные акции.

●      Служба поддержки: по телефону, через мессенджеры, личный кабинет на сайте.

●      Возможность заказа через сайт: да, с формой обратной связи и калькулятором.

●      Наличие приложений: нет.

Преимущества:

●      Более 20 лет опыта.

●      Наличие услуги экспресс-уборки.

●      Мобильность клинеров.

●      Круглосуточный режим работы.

●      Доступная стоимость.

Недостатки:

●      Небольшой ассортимент услуг.

7. Чистюля

Сайт: chistyulya.com

Компания обслуживает как частных, так и корпоративных клиентов, и осуществляет клининг помещений любого размера. Руководство заботится о репутации своей фирмы, а потому с особой тщательностью подходит к выбору и подготовке сотрудников. Все клинеры перед приемом на работу проходят проверку, без которой их никогда не допустят на объект.

Кроме традиционных клининговых услуг, компания также предлагает населению и бизнесу работы по дезинфекции помещений и антибактериальной обработке поверхностей. Отдельным предметом гордости считается услуга предоставление услуги домработницы на ежедневной основе, суть которой заключается не только в уборке дома, но и приготовлении еды и ведении домашнего хозяйства заказчика.

●      Услуги: поддерживающая уборка, генеральная, после ремонта, мойка окон и фасадов, химчистка ковров.

●      Стоимость уборки: поддерживающая — от 3300 руб., генеральная — от 5800 руб., после ремонта — от 6900 руб.

●      Гарантии: компенсация ущерба по договору.

●      Скидки постоянным покупателям/Наличие бонусных программ: 15% скидка на еженедельную уборку, акции для новых клиентов.

●      Служба поддержки: ежедневно с 10:00 до 20:00 по телефону и email.

●      Возможность заказа через сайт: да.

●      Наличие приложений: отсутствует.

Преимущества:

●      Хорошее качество оказываемых услуг.

●      Использование сертифицированных составов.

●      Доступные цены на регулярный клининг.

●      Быстрая обработка заявок.

●      Подробный калькулятор, помогающий клиенту самостоятельно составить пакет необходимых работ.

Недостатки:

●      Отсутствие мобильного приложения.

8. Clean You

Сайт: cleanyou.ru

Компания Clean You присутствует на рынке уже одиннадцатый год. Несмотря на то, что набор услуг, предлагаемый клинингом, намного меньше, чем у наших лидеров, фирма востребована и пользуется заслуженной популярностью у москвичей. Компанию выделяет в первую очередь упор на экологичность и использование безопасных, но при этом дезинфицирующих средств. Также заказчики хвалят клинеров за особое отношение к работе: они знают все и даже больше об обработке деликатных поверхностей.

●      Услуги: регулярная и генеральная уборка квартир, домов и офисов, наведение порядка после ремонта, мойка окон, химчистка.

●      Стоимость уборки: поддерживающая — от 2480 руб., генеральная – от 4500 руб., после ремонта — от 6800 руб.

●      Гарантии: есть.

●      Скидки постоянным покупателям/Наличие бонусных программ: скидки до 20% для постоянных клиентов, акции на первый заказ.

●      Служба поддержки: с 9:00 до 21:00 по телефону.

●      Возможность заказа через сайт: есть.

●      Наличие приложений: нет.

Преимущества:

●      Проверенные клинеры.

●      Оплата по факту.

●      Быстрый выезд в любой район Москвы и области.

●      Невысокая стоимость услуг.

Недостатки:

●      Нет круглосуточной поддержки.

●      Ограниченный выбор дополнительных услуг.

9. Cleaning Moscow

Сайт: cleaning-moscow.ru

Cleaning Moscow специализируется на уборке жилых и коммерческих помещений, предлагая широкий спектр услуг, в том числе и уборку в случае возникновения форсмажорных ситуаций — пожара, потопа. Работающие в компании клинеры использует современное оборудование и сертифицированные моющие составы, благодаря чему могут отмыть любое, даже самое сложное загрязнение. Компания укомплектовала несколько мобильных бригад, благодаря чему заказчик может получить услугу непосредственно в день обращения.

●      Услуги: регулярная и генеральная уборка, после ремонта, мойка окон, химчистка, уборка офисов.

●      Стоимость уборки: поддерживающая — от 2700 руб., генеральная — от 5200 руб., после ремонта — от 7200 руб.

●      Гарантии: договор на выполнение услуг.

●      Скидки постоянным покупателям/Наличие бонусных программ: 10% скидка на регулярные заказы, 7% на первый заказ.

●      Служба поддержки: С 8:00 до 22:00, без выходных.

●      Возможность заказа через сайт: да, с формой обратной связи.

●      Наличие приложений: нет.

Преимущества:

●      Бесплатная оценка стоимости работ непосредственно на объекте.

●      Наличие мобильных бригад и возможность срочного вызова.

●      Современное оборудование.

●      Работа в выходные и праздники.

Недостатки:

●      Небольшой набор услуг по сравнению с конкурентами.

10. Чистый Терем

Сайт: cleanterem.ru

Чистый Терем — компания, заслужившая за 15 лет своего существования репутацию надежного исполнителя. Обслуживает как частных, так и юридических лиц, предлагая уборку любых помещений, в том числе и офисов. Своим клиентам клинер предлагает возможность самостоятельно составлять пакет необходимых услуг, используя при этом своеобразную ценовую политику: чем больше площадь убираемого помещения, тем на меньшую сумму в чеке может рассчитывать клиент.

Персонал в работе использует новейшее оборудование и не причиняющую вреда экологически чистую бытовую химию. Все трудящиеся в компании работники имеют за плечами немалый опыт и готовы выехать на заказ практически сразу после вызова.

●      Услуги: поддерживающая уборка, генеральная, после ремонта, мойка окон, химчистка мебели и ковров.

●      Стоимость уборки: поддерживающая — от 2900 руб., генеральная — от 5500 руб., после ремонта — от 7500 руб.

●      Гарантии: есть.

●      Скидки постоянным покупателям/Наличие бонусных программ: 15%

●      скидка для постоянных клиентов, акции на химчистку.

Служба поддержки: с 9:00 до 20:00 через телефон и мессенджеры.

●      Возможность заказа через сайт: да.

●      Наличие приложений: нет.

Преимущества:

●      Долгий опыт работы.

●      Экологичные средства, безопасные для здоровья.

●      Быстрый выезд, включая срочные заказы.

●      Удачная ценовая политика, привлекающая клиентуру.

Недостатки:

●      Отсутствие мобильного приложения.

●      Минимальная стоимость срочного вызова — 13900 руб.

Как выбрать клининговую компанию в Москве

Для того чтобы не ошибиться в выборе, необходимо учесть несколько важных факторов.

Выбор подходящей клининговой компании требует внимания к нескольким аспектам, чтобы получить качественный результат без лишних затрат. Вот рекомендации, которые помогут принять решение:

●      Опыт работы. Чем дольше присутствует компания на рынке, тем качественнее будут услуги. В условиях жесткой конкуренции недобросовестные исполнители уходят в небытие буквально в течение года после создания компании.

●      Функционал сайта. Добросовестная компания никогда не скрывает от клиента важную информацию. Обычно на сайте клинера можно найти все, начиная от перечня оказываемых услуг и заканчивая удобным для работы клиента калькулятором. Наличие у фирмы неинформативного сайта-одностраничника говорит лишь об одном — перед вами недобросовестный исполнитель.

●      Репутация. Отзывы на Яндекс.Картах, 2GIS помогут составить общее представление о компании. Обращайте внимание на средний балл (от 4.5 и выше) и содержание комментариев.

●      Стоимость услуг. Убедитесь, что компания предлагает нужный вид уборки, проверьте, что входит в стандартный набор, уточните полную стоимость.

●      Гарантии. Добросовестные клининговые компании всегда работают по договору и берут на себя ответственность за сохранность доверенного им имущества. Отсутствие этих пунктов свидетельствует лишь об одном — перед вами недобросовестный исполнитель.

●      Скидки. Практически все клинеры предлагают своим клиентам привлекательные скидки и бонусы. Их наличие, безусловно, не является свидетельством надежности и добросовестности фирмы, но оно выгодно вам как заказчику.

Следуя этим простым правилам, вы никогда не ошибетесь в выборе и подберете ответственного исполнителя.

Популярные вопросы и ответы о клининговых компаниях

Какие услуги предоставляют клининговые компании?

Клининговые компании в Москве выполняют поддерживающую, генеральную и постремонтную уборку квартир, домов, офисов, торговых центров и производственных помещений, химчистку. В зависимости от клиентоориентированности компании в прайсе могут наличествовать и дополнительные услуги — дезинфекция, озонирование, обработка мраморных полов и т.д. 

Сколько стоит уборка и какие факторы влияют на стоимость?

Стоимость уборки зависит от площади помещения и типа оказываемых услуг. Средняя стоимость уборки однокомнатной квартиры составляет около 3000 рублей, а окончательная зависит от ценовой политики клининговой компании.  

Как выбрать клининговую компанию с хорошей репутацией?

Сделать это помогут отзывы на популярных площадках и непосредственно на сайтах самого клинера. Многие фирмы размещают не только текст отзывов от клиентов, но и фотографии в формате до и после.

Какие типы уборки существуют и как выбрать подходящий?

К традиционным относится разовая, регулярная и генеральная уборка. Также практически все компании предлагают уборку после ремонта. У многих фирм есть и дополнительные виды уборки: после пожара, потопа, смерти, перед сдачей квартиры в аренду и т.д. Выбор необходимо делать в зависимости от своих потребностей. Тем, кто затрудняется в выборе, рекомендуется проконсультироваться с менеджером в момент оформления заявки.  

Что входит в стандартную уборку?

Этот вид услуги включает удаление пыли со всех поверхностей и ковров, мытье полов, плинтусов, зеркал, сантехники, уборка кухни (рабочие поверхности) и вынос мусора. 

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её