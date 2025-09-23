Рейтинг клининговых компаний Москвы 2025: ТОП-10

Компания Clean You присутствует на рынке уже одиннадцатый год. Несмотря на то, что набор услуг, предлагаемый клинингом, намного меньше, чем у наших лидеров, фирма востребована и пользуется заслуженной популярностью у москвичей. Компанию выделяет в первую очередь упор на экологичность и использование безопасных, но при этом дезинфицирующих средств. Также заказчики хвалят клинеров за особое отношение к работе: они знают все и даже больше об обработке деликатных поверхностей.