Рейтинг клининговых компаний Москвы 2025: ТОП-10
Клининг давно перестал быть роскошью и перешел в разряд доступных и привычных услуг. Им пользуются все, от пенсионеров до занятых бизнесменов. Жители Москвы и предприниматели все чаще обращаются к клинерам, чтобы поддерживать чистоту в своих квартирах, домах и офисах. Главное, найти достойного исполнителя, что сделать на фоне множества фирм, наперебой предлагающих свои услуги, непросто. Облегчить задачу поможет наш рейтинг самых надежных клининговых компаний Москвы 2025 года.
ТОП-3 знаменитых клининговых компаний в Москве
На столичном рынке клининговых услуг присутствует более семи сотен компаний. Многие из них уже давно имеют репутацию надежного и добросовестного исполнителя. Однако всегда есть лидеры, которым доверяет огромное количество москвичей, оставляя в интернете хорошие отзывы и слова искренней благодарности.
Компании CleanOn, Колибри Клининг и Клининг24 набирают наивысший балл на всех возможных площадках благодаря своей безупречной репутации и опытности работающих в них клинеров. Заказчики ценят их за отличное качество уборки, хороший ассортимент услуг и безотказность.
Эти фирмы на слуху и лидируют по количеству положительных откликов на платформах вроде Яндекса и 2GIS, где клиенты отмечают ответственность и добросовестность сотрудников, а также по-настоящему хороший результат.
Как составлялся рейтинг
Чтобы наш рейтинг был объективным, при его составлении мы брали в расчет основные параметры, которые необходимо учитывать при выборе любой клининговой компании.
В первую очередь мы изучили сайты компаний и постарались объективно оценить удобство интерфейса, наличие всей нужной для клиента информации об услугах и возможность онлайн-заказа. Также мы сравнили стоимость основных видов работ, наиболее востребованных у населения и бизнеса.
И, естественно, не оставили без внимания отзывы на таких популярных площадках, как Яндекс.Картах и 2GIS. При этом мы не только учитывали средний балл, но и изучили содержание комментариев, чтобы определить все плюсы и минусы лидеров.
Рейтинг клининговых компаний Москвы
В наш топ вошли десять передовых клининговых фирм столицы.
1. CleanOn
Сайт: cleanon.ru
За время своего более чем 10-летнего существования молодая команда энтузиастов превратилась в большую, уверенно стоящую на ногах клининговую компанию. Сегодня КлинОн предлагает населению и бизнесу обширный набор услуг из всех имеющихся на рынке клининга.
Клиенты могут заказать не только привычную ежедневную уборку, но и наведение порядка перед рождением ребенка, после переезда, перед сдачей жилплощади в аренду и многое другое. Компания работает как с юридическими, так и частными лицами, руководствуясь девизом «Все ради клиента».
Заказчик перед оформлением заявки может получить развернутую, а главное, бесплатную консультацию менеджера, составить индивидуальный план работ и рассчитать стоимость заказа, которая всегда остается неизменной после выполнения всех работ.
Клиенты отмечают, что бригада, оснащенная современным оборудованием высококлассных европейских брендов, приезжает вовремя, и всегда, в случае необходимости, предоставляет фото или видеоотчет. Также компания предлагает заказчикам услуги мобильных бригад, базирующихся у всех станций метро столицы и готовых выехать на заказ в любое время суток.
● Услуги: поддерживающая уборка, генеральная, после ремонта, химчистка мебели и ковров, мытье окон, чистка фасадов, уборка территории.
● Стоимость уборки: поддерживающая — от 5000 руб. за квартиру до 40 м², генеральная — от 8000 руб., после ремонта — от 10000 руб. (цены зависят от площади и наличия или отсутствия дополнительных услуг).
● Гарантии: материальная ответственность за имущество по договору, исправление недочетов за свой счет.
● Скидки постоянным покупателям/Наличие бонусных программ: до 20% для постоянных клиентов, 15% — на первый заказ.
● Служба поддержки: круглосуточно по телефону и в мессенджерах.
● Возможность заказа через сайт: да, есть форма заявки с калькулятором.
● Наличие приложений: нет.
Преимущества:
● Опытные специалисты со стажем от 2 лет, прошедшие обучение.
● Работа по договору и без предоплаты.
● Использование качественной сертифицированной химии.
● Вежливый и аккуратный персонал.
Недостатки:
● Цены чуть выше среднего при заказе срочных выездов.
2. Колибри Клининг
Сайт: colibri-cleaning.ru
Фирма работает с 2010-х и делает упор на персональный подход к клиенту: перед выездом уточняют все, даже самые мелкие детали, включая наличие аллергии на средства и особые пожелания заказчика. Нужно отметить, что компания готова составить индивидуальный пакет услуг под конкретные нужды каждого клиента.
В Колибри Клининг трудятся опытные клинеры, отлично разбирающиеся в особенностях очистки любых, даже самых деликатных поверхностей. Заказчик может рассчитывать на то, что сумма в чеке останется неизменной по окончании всех работ.
● Услуги: уборка ежедневная, генеральная, после ремонта, химчистка, мойка окон, дезинфекция.
● Стоимость уборки: поддерживающая — от 3500 руб., генеральная — от 6500 руб., после ремонта — от 7000 руб.
● Гарантии: работа по договору, материальная ответственность.
● Скидки постоянным покупателям/Наличие бонусных программ: 10% на первый заказ, 20% на химчистку в комбинации с генеральной уборкой, бонусы для постоянных.
● Служба поддержки: 24/7 через сайт и мессенджеры.
● Возможность заказа через сайт: да, с онлайн-калькулятором.
● Наличие приложений: нет.
Преимущества:
● Быстрый выезд бригады.
● Тестирование поверхностей перед чисткой.
● Вежливый персонал.
● Разнообразие услуг, включая уборку территорий.
● Цены ниже рыночных.
Недостатки:
● Иногда, клинеры приезжают с опозданием, но обычно это приходится на пиковые часы.
3. Клининг24
Сайт: klining24.ru
Компания вышла на рынок в 2015-м и всего за несколько лет стала конкурентноспособным игроком в сфере профессиональной уборки в Москве. Сегодня это не просто клининговый сервис, которых в столице немало, а действительно надежный исполнитель, которому можно доверить любую уборку. Клининг24 оказывает услуги как частным клиентам, так и бизнесу, предлагая огромный набор услуг от уборки квартир и домов до комплексного обслуживания офисов, торговых площадей и промышленных объектов.
Но главное достоинство Клининг24 — оказание услуг в режиме 24/7. Клиенты могут заказать уборку в любое время суток, в выходные и праздники. Сегодня фирма заслуженно входит в число известных клининговых компаний Москвы, занимая ведущие позиции во всех возможных топах и рейтингах.
● Услуги: все виды уборки жилых и нежилых помещений, химчистка, мойка окон и витрин, уход за территорией.
● Стоимость уборки: поддерживающая — от 2900 руб., генеральная — от 6000 руб., после ремонта — от 7000 руб.
● Гарантии: работа по договору со взятием на себя полной материальной ответственности.
● Скидки постоянным покупателям/Наличие бонусных программ: регулярно обновляющиеся акции, скидка 10% для новых клиентов.
● Служба поддержки: круглосуточно.
● Возможность заказа через сайт: да.
● Наличие приложений: нет.
Преимущества:
● Круглосуточная работа, выезд в любой район.
● Экологичная химия и инновационное оборудование.
● Опытные клинеры, прошедшие проверку службой безопасности компании.
● Низкие цены.
Недостатки:
● Минимальная стоимость заказа — 3500 руб.
4. Домовенок
Сайт: domovenok.ru
Одна из старейших клининговых компаний Москвы, работающая с 2006 года. Специализируется на обслуживании частных клиентов и бизнеса и предлагает действительно качественный сервис по поддержанию чистоты. В своей работе клинеры используют безопасные сертифицированные средства и хорошее оборудование от ведущих брендов.
Компания одной из первых начала использовать мобильное приложение, благодаря которому можно не только оформить заказ, но и выбрать по своим предпочтениям конкретного клинера, а также контролировать процесс уборки.
● Услуги: поддерживающая уборка, генеральная, после ремонта, мойка окон, химчистка мебели и текстиля.
● Стоимость уборки: поддерживающая — от 3500 руб., генеральная — от 14000 руб., после ремонта — от 11700 руб.
● Гарантии: есть.
● Скидки постоянным покупателям/Наличие бонусных программ: 15% скидка на регулярные заказы, бонусы за отзывы, сезонные акции.
● Служба поддержки: с 8:00 до 22:00 по телефону, WhatsApp и Telegram.
● Возможность заказа через сайт: да, с формой заказа и калькулятором стоимости.
● Наличие приложений: есть, для iOS и Android.
Преимущества:
● Более 17 лет опыта.
● Возможность срочного выезда в течение 2–3 часов.
● Удобное приложение для управления заказами.
Недостатки:
● При больших объемах иногда страдает качество.
● Высокая стоимость услуг.
5. Qlean
Сайт: qlean.ru
Qlean — современная компания, делающая акцент на цифровые технологии и экологичность. Работает как с жилой, так и коммерческой недвижимостью с 2016 года. Все клинеры проходят тщательную проверку и обязательное обучение, что гарантирует клиенту качество и безопасность выполняемых работ. Компания выгодно выделяется на рынке за счет необычной ценовой политики — клиент платит не за метраж, а за количество убираемых комнат. Еще одна фишка фирмы — предоставление заказчику возможности выбора понравившегося клинера.
● Услуги: генеральная уборка, поддерживающая, после ремонта, мойка окон, химчистка мебели, помощь при переезде.
● Стоимость уборки: поддерживающая — от 3000 руб., генеральная — от 6000 руб., после ремонта — от 8000 руб.
● Гарантии: компенсация ущерба или ремонт в случае повреждения поверхности.
● Скидки постоянным покупателям/Наличие бонусных программ: до 25% скидки при предоставлении клининговых услуг на постоянной основе, 15% на первый заказ.
● Служба поддержки: круглосуточно через телефон, чат и мессенджеры.
● Возможность заказа через сайт: да, с калькулятором и системой бронирования.
● Наличие приложений: есть для iOS и Android.
Преимущества:
● Удобный интерфейс сайта и наличие приложения для быстрого заказа.
● Качественная обратная связь.
● Хорошо обученные клинеры.
● Фиксированная стоимость услуг.
Недостатки:
● Цены на генеральную уборку выше среднего.
● Встречаются жалобы на опоздания клинеров на объект.
6. Аннушка
Сайт: annushka.su
Компания работает на рынке с 2003 года, обслуживая квартиры, коттеджи и офисы. Доброжелательны сотрудницы, а в Аннушке трудятся преимущественно женщины, быстро наведут порядок в помещении любых размеров и степени загрязненности. Одной из отличительных особенностей фирмы является наличие мобильных бригад, в связи с чем жители столицы могут быстро оформить заказ, причем круглосуточно.
● Услуги: генеральная, повседневная и уборка после ремонта, мытье окон, химчистка мебели и ковровых покрытий.
● Стоимость уборки: поддерживающая — от 2999 руб., генеральная — от 4999 руб., после ремонта — от 4999 руб.
● Гарантии: договор на выполнение работ и ответственности за сохранность имущества, устранение недочетов в течение суток.
● Скидки постоянным покупателям/Наличие бонусных программ: 10% скидка для постоянных клиентов, сезонные акции.
● Служба поддержки: по телефону, через мессенджеры, личный кабинет на сайте.
● Возможность заказа через сайт: да, с формой обратной связи и калькулятором.
● Наличие приложений: нет.
Преимущества:
● Более 20 лет опыта.
● Наличие услуги экспресс-уборки.
● Мобильность клинеров.
● Круглосуточный режим работы.
● Доступная стоимость.
Недостатки:
● Небольшой ассортимент услуг.
7. Чистюля
Сайт: chistyulya.com
Компания обслуживает как частных, так и корпоративных клиентов, и осуществляет клининг помещений любого размера. Руководство заботится о репутации своей фирмы, а потому с особой тщательностью подходит к выбору и подготовке сотрудников. Все клинеры перед приемом на работу проходят проверку, без которой их никогда не допустят на объект.
Кроме традиционных клининговых услуг, компания также предлагает населению и бизнесу работы по дезинфекции помещений и антибактериальной обработке поверхностей. Отдельным предметом гордости считается услуга предоставление услуги домработницы на ежедневной основе, суть которой заключается не только в уборке дома, но и приготовлении еды и ведении домашнего хозяйства заказчика.
● Услуги: поддерживающая уборка, генеральная, после ремонта, мойка окон и фасадов, химчистка ковров.
● Стоимость уборки: поддерживающая — от 3300 руб., генеральная — от 5800 руб., после ремонта — от 6900 руб.
● Гарантии: компенсация ущерба по договору.
● Скидки постоянным покупателям/Наличие бонусных программ: 15% скидка на еженедельную уборку, акции для новых клиентов.
● Служба поддержки: ежедневно с 10:00 до 20:00 по телефону и email.
● Возможность заказа через сайт: да.
● Наличие приложений: отсутствует.
Преимущества:
● Хорошее качество оказываемых услуг.
● Использование сертифицированных составов.
● Доступные цены на регулярный клининг.
● Быстрая обработка заявок.
● Подробный калькулятор, помогающий клиенту самостоятельно составить пакет необходимых работ.
Недостатки:
● Отсутствие мобильного приложения.
8. Clean You
Сайт: cleanyou.ru
Компания Clean You присутствует на рынке уже одиннадцатый год. Несмотря на то, что набор услуг, предлагаемый клинингом, намного меньше, чем у наших лидеров, фирма востребована и пользуется заслуженной популярностью у москвичей. Компанию выделяет в первую очередь упор на экологичность и использование безопасных, но при этом дезинфицирующих средств. Также заказчики хвалят клинеров за особое отношение к работе: они знают все и даже больше об обработке деликатных поверхностей.
● Услуги: регулярная и генеральная уборка квартир, домов и офисов, наведение порядка после ремонта, мойка окон, химчистка.
● Стоимость уборки: поддерживающая — от 2480 руб., генеральная – от 4500 руб., после ремонта — от 6800 руб.
● Гарантии: есть.
● Скидки постоянным покупателям/Наличие бонусных программ: скидки до 20% для постоянных клиентов, акции на первый заказ.
● Служба поддержки: с 9:00 до 21:00 по телефону.
● Возможность заказа через сайт: есть.
● Наличие приложений: нет.
Преимущества:
● Проверенные клинеры.
● Оплата по факту.
● Быстрый выезд в любой район Москвы и области.
● Невысокая стоимость услуг.
Недостатки:
● Нет круглосуточной поддержки.
● Ограниченный выбор дополнительных услуг.
9. Cleaning Moscow
Сайт: cleaning-moscow.ru
Cleaning Moscow специализируется на уборке жилых и коммерческих помещений, предлагая широкий спектр услуг, в том числе и уборку в случае возникновения форсмажорных ситуаций — пожара, потопа. Работающие в компании клинеры использует современное оборудование и сертифицированные моющие составы, благодаря чему могут отмыть любое, даже самое сложное загрязнение. Компания укомплектовала несколько мобильных бригад, благодаря чему заказчик может получить услугу непосредственно в день обращения.
● Услуги: регулярная и генеральная уборка, после ремонта, мойка окон, химчистка, уборка офисов.
● Стоимость уборки: поддерживающая — от 2700 руб., генеральная — от 5200 руб., после ремонта — от 7200 руб.
● Гарантии: договор на выполнение услуг.
● Скидки постоянным покупателям/Наличие бонусных программ: 10% скидка на регулярные заказы, 7% на первый заказ.
● Служба поддержки: С 8:00 до 22:00, без выходных.
● Возможность заказа через сайт: да, с формой обратной связи.
● Наличие приложений: нет.
Преимущества:
● Бесплатная оценка стоимости работ непосредственно на объекте.
● Наличие мобильных бригад и возможность срочного вызова.
● Современное оборудование.
● Работа в выходные и праздники.
Недостатки:
● Небольшой набор услуг по сравнению с конкурентами.
10. Чистый Терем
Сайт: cleanterem.ru
Чистый Терем — компания, заслужившая за 15 лет своего существования репутацию надежного исполнителя. Обслуживает как частных, так и юридических лиц, предлагая уборку любых помещений, в том числе и офисов. Своим клиентам клинер предлагает возможность самостоятельно составлять пакет необходимых услуг, используя при этом своеобразную ценовую политику: чем больше площадь убираемого помещения, тем на меньшую сумму в чеке может рассчитывать клиент.
Персонал в работе использует новейшее оборудование и не причиняющую вреда экологически чистую бытовую химию. Все трудящиеся в компании работники имеют за плечами немалый опыт и готовы выехать на заказ практически сразу после вызова.
● Услуги: поддерживающая уборка, генеральная, после ремонта, мойка окон, химчистка мебели и ковров.
● Стоимость уборки: поддерживающая — от 2900 руб., генеральная — от 5500 руб., после ремонта — от 7500 руб.
● Гарантии: есть.
● Скидки постоянным покупателям/Наличие бонусных программ: 15%
● скидка для постоянных клиентов, акции на химчистку.
Служба поддержки: с 9:00 до 20:00 через телефон и мессенджеры.
● Возможность заказа через сайт: да.
● Наличие приложений: нет.
Преимущества:
● Долгий опыт работы.
● Экологичные средства, безопасные для здоровья.
● Быстрый выезд, включая срочные заказы.
● Удачная ценовая политика, привлекающая клиентуру.
Недостатки:
● Отсутствие мобильного приложения.
● Минимальная стоимость срочного вызова — 13900 руб.
Как выбрать клининговую компанию в Москве
Для того чтобы не ошибиться в выборе, необходимо учесть несколько важных факторов.
Выбор подходящей клининговой компании требует внимания к нескольким аспектам, чтобы получить качественный результат без лишних затрат. Вот рекомендации, которые помогут принять решение:
● Опыт работы. Чем дольше присутствует компания на рынке, тем качественнее будут услуги. В условиях жесткой конкуренции недобросовестные исполнители уходят в небытие буквально в течение года после создания компании.
● Функционал сайта. Добросовестная компания никогда не скрывает от клиента важную информацию. Обычно на сайте клинера можно найти все, начиная от перечня оказываемых услуг и заканчивая удобным для работы клиента калькулятором. Наличие у фирмы неинформативного сайта-одностраничника говорит лишь об одном — перед вами недобросовестный исполнитель.
● Репутация. Отзывы на Яндекс.Картах, 2GIS помогут составить общее представление о компании. Обращайте внимание на средний балл (от 4.5 и выше) и содержание комментариев.
● Стоимость услуг. Убедитесь, что компания предлагает нужный вид уборки, проверьте, что входит в стандартный набор, уточните полную стоимость.
● Гарантии. Добросовестные клининговые компании всегда работают по договору и берут на себя ответственность за сохранность доверенного им имущества. Отсутствие этих пунктов свидетельствует лишь об одном — перед вами недобросовестный исполнитель.
● Скидки. Практически все клинеры предлагают своим клиентам привлекательные скидки и бонусы. Их наличие, безусловно, не является свидетельством надежности и добросовестности фирмы, но оно выгодно вам как заказчику.
Следуя этим простым правилам, вы никогда не ошибетесь в выборе и подберете ответственного исполнителя.
Популярные вопросы и ответы о клининговых компаниях
Какие услуги предоставляют клининговые компании?
Клининговые компании в Москве выполняют поддерживающую, генеральную и постремонтную уборку квартир, домов, офисов, торговых центров и производственных помещений, химчистку. В зависимости от клиентоориентированности компании в прайсе могут наличествовать и дополнительные услуги — дезинфекция, озонирование, обработка мраморных полов и т.д.
Сколько стоит уборка и какие факторы влияют на стоимость?
Стоимость уборки зависит от площади помещения и типа оказываемых услуг. Средняя стоимость уборки однокомнатной квартиры составляет около 3000 рублей, а окончательная зависит от ценовой политики клининговой компании.
Как выбрать клининговую компанию с хорошей репутацией?
Сделать это помогут отзывы на популярных площадках и непосредственно на сайтах самого клинера. Многие фирмы размещают не только текст отзывов от клиентов, но и фотографии в формате до и после.
Какие типы уборки существуют и как выбрать подходящий?
К традиционным относится разовая, регулярная и генеральная уборка. Также практически все компании предлагают уборку после ремонта. У многих фирм есть и дополнительные виды уборки: после пожара, потопа, смерти, перед сдачей квартиры в аренду и т.д. Выбор необходимо делать в зависимости от своих потребностей. Тем, кто затрудняется в выборе, рекомендуется проконсультироваться с менеджером в момент оформления заявки.
Что входит в стандартную уборку?
Этот вид услуги включает удаление пыли со всех поверхностей и ковров, мытье полов, плинтусов, зеркал, сантехники, уборка кухни (рабочие поверхности) и вынос мусора.
