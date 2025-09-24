Москва 2026: какие зарубежные рынки выберут столичные предприниматели
В 2026 году сотни столичных компаний примут участие в международных мероприятиях — город заинтересован в том, чтобы предприниматели выходили на новые рынки, представляя свою продукцию в разных странах. А уже сегодня бизнес может принять участие в голосовании за зарубежные выставки по 10 отраслевым направлениям, в которых можно будет принять участие в следующем году при поддержке города. Голосование проходит на платформе Made in Moscow. Каждый предприниматель столицы — компания или ИП — может выбрать не более трех мероприятий, в том числе предложить свой вариант.
Ключевые направления, по которым сгруппированы выставки на платформе — технологии; медицина и фармацевтика; ИТ-услуги; пищевая продукция; электроника и оборудование; косметика; товары для дома и строительные материалы; детские товары; видеоигры, кино и анимация. Выбранные выставки станут доступными для участия московских компаний при поддержке города в следующем году. Ознакомиться с ними можно будет на платформе Made in Moscow после завершения голосования.
«Сейчас для столичных предпринимателей организована процедура голосования за зарубежные выставки, на которых можно будет представить продукцию при поддержке города. Такие опросы действительно важны, поскольку именно компании, поставляющие продукцию на зарубежные рынки, могут предоставить достоверную информацию о том, какие мероприятия более, а какие менее перспективны для развития экспорта», — рассказывает генеральный директор ООО «Эпикс Имплант Индастриз» (производитель медицинских расходных материалов из силикона и пластика) Илья Мартьянов. Компания уже не в первый раз участвует в международных выставках — например, недавно продукция «Эпикс Имплант Индастриз» была представлена на выставке Africa Health ExCon 2025.
Какое содействие получает бизнес
Участие в международных выставках при поддержке Москвы подразумевает существенную экономию расходов для бизнеса: из городского бюджета оплачиваются аренда площадки и застройка коллективных стендов под брендом Made in Moscow, участникам оказывается содействие в формировании деловой программы и в организации переговоров с зарубежными контрагентами. Также вносится регистрационный взнос, оплачивается логистика экспонатов, финансируется маркетинговое и PR-сопровождение коллективного стенда, организуются байерские программы.
«Мы стараемся использовать все возможности, которые предлагает МЭЦ — это и бизнес-миссии, и различные тематические встречи, которые помогают наладить деловые контакты с закупщиками, и, разумеется, международные выставки, — рассказывает коммерческий директор и соучредитель „Фабрики напитков» (производит лимонады из свежевыжатых соков) Эмиль Сунагатуллин. — Мы всегда подаем заявки и стараемся удовлетворять спрос на полезную продукцию в разных странах — так, в текущем году на стенде Made in Moscow мы представили нашу продукцию на выставке Vietfood & Beverage 2025 во Вьетнаме». В числе приоритетных целей компании — выход на рынок Казахстана, и «Фабрика напитков» активно ищет новые возможности по продвижению своей продукции — рассматривая в том числе возможности совместного продвижения с использованием местных маркетинговых каналов, а также участия в мероприятиях с различными лидерами мнений.
Генеральный директор ООО «В.А.Ш. ШОКОЛАТЬЕ+» Вера Сырова также отмечает значительный вклад возможностей, представленных МЭЦ, для развития бизнеса. «Наша московская кондитерская фабрика „В.А.Ш. ШОКОЛАТЬЕ+» занимается производством мультизлаковых конфет. За восемь лет продукция стала популярной не только в России, но и за ее пределами — сегодня мы представлены более чем в 25 странах мира, — говорит Сырова. — В этом году мы подобрали ключ для входа на рынок Индии и уже начали поставлять свою продукцию в эту страну. Впереди огромная работа, и наша команда готова к вызовам».
Всего же в 2025 году предприниматели Москвы при поддержке городских властей приняли участие более чем в 40 международных мероприятиях, включая крупнейшие выставки — от Gitex Africa в Марокко до SIAL в Китае. По итогам этих мероприятий бизнесом заключены десятки контрактов и получены миллиарды рублей экспортной выручки, отметил мэр Москвы Сергей Собянин.