Москва 2026: какие зарубежные рынки выберут столичные предприниматели

«Мы стараемся использовать все возможности, которые предлагает МЭЦ — это и бизнес-миссии, и различные тематические встречи, которые помогают наладить деловые контакты с закупщиками, и, разумеется, международные выставки, — рассказывает коммерческий директор и соучредитель „Фабрики напитков» (производит лимонады из свежевыжатых соков) Эмиль Сунагатуллин. — Мы всегда подаем заявки и стараемся удовлетворять спрос на полезную продукцию в разных странах — так, в текущем году на стенде Made in Moscow мы представили нашу продукцию на выставке Vietfood & Beverage 2025 во Вьетнаме». В числе приоритетных целей компании — выход на рынок Казахстана, и «Фабрика напитков» активно ищет новые возможности по продвижению своей продукции — рассматривая в том числе возможности совместного продвижения с использованием местных маркетинговых каналов, а также участия в мероприятиях с различными лидерами мнений.