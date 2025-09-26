Цифровой суверенитет и борьбу за доверие аудитории обсудили на РИФ-2025

«Мы давно не полагаемся на зарубежные IT-решения, активно разрабатываем собственные. МАЕР первым успешно прошел добровольную сертификацию по программе “Сделано в России” после изменения правил. За последние несколько лет медиахолдинг разработал 29 собственных технологических решений и получил 24 патента на технологии. В этом году мы обновили ЛАЙТ, сделали интуитивно понятный интерфейс как в соцсетях и версию для мобильных устройств. Теперь можно управлять цифровой информационной кампанией наши клиенты могут не только из офиса, но и из такси по дороге на работу, из ресторана в обеденный перерыв, с пляжа в отпуске. Подобные технологические решения служат примером развития отечественных информационных технологий», – добавил Константин Майор.