Цифровой суверенитет и борьбу за доверие аудитории обсудили на РИФ-2025
В Москве стартовал 29-й Российский интернет-форум (РИФ-2025). Эксперты отрасли, бизнесмены, сотрудники профильных министерств и ведомств, студенты обсуждают будущее цифровой индустрии: от национального суверенитета до киберугроз и новых правил для рекламы. С приветственной речью на пленарном заседании выступил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.
«Если по гамбургскому счёту, то полностью всем спектром цифрового суверенитета обладает в мире всего три страны – Россия, Китай и США. Весь этот набор ограничений, санкций, давления привёл не к сворачиванию российской интернет-сферы, а <....> стал основанием для опережающего роста. Экономика российского сегмента сети интернет второй год растет более чем на 40%», – отметил Сергей Кириенко.
«Здорово осознавать, что Россия идёт своим путём. А мы – создаём медиа нового поколения, применяя собственные технологии, и делая свой вклад в обеспечение суверенитета страны», – отметил владелец и генеральный директор медиахолдинга МАЕР Константин Майор на пленарном заседании. Его темой в этом году стала экономика доверия. Конкуренция за внимание в цифровой среде сейчас чрезмерно высока.
«И побеждает в ней не тот, кто кричит громче, а тот, кто вызывает сопричастность, дарит впечатления и закладывает смыслы, которые способны объединить общество. Медиахолдинг работает именно по этому принципу. Ведь внимание – это большая ответственность. Когда тебя слышат 58 миллионов человек, ты не имеешь права транслировать пустоту. Поэтому мы делаем ставку на осмысленный, эмоциональный контент, который объединяет и вдохновляет. Помогаем превращать цифровую среду в пространство эмоций и доверия», – подчеркнул в ходе дискуссии Константин Майор.
Доверие аудитории становится основой цифровой экономики: эксперты пришли к выводу, что доверие пользователей является ключевым ресурсом для развития.
«Существует множество исследований, показывающих, что в странах, где кредит доверия между людьми высокий, экономика развивается совершенно по-другому. При высоком уровне доверия и новые технологии, сервисы, тоже гораздо легче внедряются в жизнь. Самый дорогой ресурс человека — это время, и в интернете пользователи платят именно им. Поэтому, когда люди активно пользуются нашими сервисами, — это значит, что они нам доверяют», – отметил старший вице-президент по инвестициям и развитию бизнеса VK Александр Айвазов.
Российская ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК) презентовала результаты исследования «Экономика Рунета». В 2024 году его объем достиг 24 трлн рублей (рост 40%). Лидером рынка стала «Электронная коммерция» (91%), на 2025 год прогнозируется рост до 29,5-30,5 трлн рублей. Направление «Маркетинг и реклама» выросло на 53%, составив 1,23 трлн рублей, направление «Инфраструктура» показало рост в 36%, достигнув 0,55 трлн рублей. «Цифровой контент» показал рост в 53%, до 0,25 трлн рублей.
«В России сейчас особенно востребованы облачные сервисы и решения на базе ИИ, которые помогают бизнесу работать эффективнее и быстрее. Наибольшим спросом пользуются автоматизация бизнес-процессов, аналитика данных с помощью машинного обучения и облачные платформы для разработки. Бизнес активно ищет инструменты, которые позволят ему получить конкурентное преимущество, а ИИ-решения для маркетинга и создания контента также набирают популярность», – отметил директор РАЭК Дмитрий Гуляев.
Дмитрий Гуляев также подчеркнул, что российская интернет-экономика эффективно адаптируется к изменяющимся реалиям. Отечественные интернет-сервисы завоевывают лояльность российской аудитории. Наличие мощных национальных платформ и зрелой экосистемы цифровых услуг, подкрепленные масштабной государственной поддержкой, позволили минимизировать негативное воздействие санкций, наложенных на Россию.
«Мы давно не полагаемся на зарубежные IT-решения, активно разрабатываем собственные. МАЕР первым успешно прошел добровольную сертификацию по программе “Сделано в России” после изменения правил. За последние несколько лет медиахолдинг разработал 29 собственных технологических решений и получил 24 патента на технологии. В этом году мы обновили ЛАЙТ, сделали интуитивно понятный интерфейс как в соцсетях и версию для мобильных устройств. Теперь можно управлять цифровой информационной кампанией наши клиенты могут не только из офиса, но и из такси по дороге на работу, из ресторана в обеденный перерыв, с пляжа в отпуске. Подобные технологические решения служат примером развития отечественных информационных технологий», – добавил Константин Майор.
Российский интернет-форум проходит с 24 по 26 сентября на площадке Moscow Country Club. Медиахолдинг МАЕР – коммуникационный партнер РИФ-2025.