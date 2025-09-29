ТОП-10 надежных девелоперов России

ТОП-10 надежных девелоперов РоссииРейтинг Московского Бизнес Клуба и премии «Рекорды Рынка Недвижимости».
Для составления рейтинга надежности застройщиков и доверия потребителей Московский Бизнес Клуб и премия «Рекорды Рынка Недвижимости» используют многофакторный подход: глубоко анализируют открытые источники, проводят опросы среди топ-менеджеров рынка и учитывают результаты собственных аналитических исследований.
В ТОП-10 надежных девелоперов Москвы и РФ вошли:
ГК ФСК
20 лет на рынке, совокупный объем проектов 18 млн. м² за всю историю компании, проекты представлены в 8 регионах РФ.
Объем строительства жилья составляет 2 млн. м². Надежный федеральный девелопер со стабильным ростом бизнеса и портфеля проектов. Рейтинг АКРА на уровне «А» (RU), прогноз «Стабильный». ГК ФСК демонстрирует один из самых высоких показателей инвестиционной доходности, которая составляет около 25-30%.
ГРУППА САМОЛЕТ
13 лет на рынке, представительства в 300 городах РФ, лидер по объемам текущего строительства 5 млн. м².
В периметре группы компаний развиваются несколько дополнительных бизнес-направлений. Особенность продукта – продуманная инфраструктура, социальные объекты и качественное благоустройство в своих проектах.
ГАЛС-ДЕВЕЛОПМЕНТ
31 год на рынке, в портфеле компании свыше 30 проектов. Общий объем жилой и коммерческой недвижимости более 3,9 млн. м².
ГК «Галс-Девелопмент», девелопер группы ВТБ (Банк ВТБ (ПАО) , надежно зарекомендовал себя в сегменте высококлассной жилой и коммерческой недвижимости. Компания имеет более 150 профессиональных российских и зарубежных наград. Текущий портфель насчитывает порядка 30 проектов.
ГЛАВСТРОЙ
30 лет на рынке, перспективный портфель компании 4 млн. м². Объем текущего строительства: более 500 тыс. м².
Главстрой — один из крупнейших девелоперов Москвы, основан в 1995 году. Осуществляет полный цикл работ от разработки концепции застройки до ввода жилья. В состав компании также входит собственная площадка по производству модульных фасадов.
РГ-ДЕВЕЛОПМЕНТ
12 лет на рынке, в портфеле компании сейчас более 1,7 млн. м² недвижимости, 100% ввод объектов в соответствии с заявленными сроками.
Кредитный рейтинг НКР на уровне A-.ru со стабильным прогнозом. Компания РГ-Девелопмент реализовала первый проект КРТ в городе Москве с опережением срока на 1 год.
КОНЦЕРН КРОСТ
34 года на рынке, построено более 250 объектов. В портфеле компании на стадии строительства более 3,5 млн м².
Научная промышленно-строительная компания, успешно реализует масштабные проекты квартальной застройки и развивает собственное инновационное производство строительных материалов. Входит в число системообразующих предприятий РФ и является крупнейшим гос. генподрядчиком по строительству масштабных государственных проектов.
ГК КОРТРОС
20 лет на рынке, 9 регионов присутствия в РФ, портфель проектов — 10 млн. м².
Самый «цифровой» девелопер России — первая компания, внедрившая в жилых комплексах системы «умная квартира» и «умный дом». Продвигает концепцию продукта, направленного на развитие локаций проектов, управление здоровьем жителей и персонализацию решений.
SEZAR GROUP
22 года на рынке. Рост портфеля активов за год — более чем в 3 раза.
Многопрофильный девелопер полного цикла, реализующий проекты в сфере жилой, коммерческой, офисной и производственной недвижимости. Совокупный объем введенных в эксплуатацию зданий — 1,1 млн. м², на стадии строительства и проектирования — 1,6 млн. м².
AVA GROUP
Более 18 лет, объем построенной недвижимости — 3,2 млн м², 40 завершенных проектов, портфель разрабатываемых проектов — более 1 млн. м².
В 2025 году выдано свыше 4000 ключей от квартир. AVA Group входит в ТОП-5 застройщиков Краснодарского края. Направления деятельности: девелопмент, инвестиции, IT, гостиничный бизнес, санаторно-курортная отрасль и сельское хозяйство.
ГК ТАВРИДА ДЕВЕЛОПМЕНТ
Земельный банк ЮБК свыше 40 га, портфель проектов – более 850 тыс. м².
Лидер премиальной курортной недвижимости России. Создают уникальные проекты для жизни и инвестиций в Крыму — и единственные в стране превращают их в полноценные курорты с инфраструктурой и сервисом мирового уровня.
Это больше, чем просто рейтинг: это дорожная карта по лучшим девелоперам России! Он показывает, кто задает тон в создании качественных проектов и формирует будущее рынка недвижимости. Ориентируясь на лидеров, вы выбираете не только надежность, но и уверенность в своем будущем.
Ознакомиться с полным рейтингом можно на сайте.
