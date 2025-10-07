Фотографии талантливых учителей украсили улицы Москвы
Фотографии талантливых педагогов разместили на крупнейших медиафасадах Москвы ко Дню учителя. Совместно с Правительством России новый проект запущен мэрией столицы. Имена 100 лучших учителей-наставников назвали вчерашние выпускники московских школ, а ныне студенты ведущих вузов страны.
«Среди лидеров — и молодые специалисты, и опытные педагоги. Это кандидаты педагогических наук, авторы учебников и пособий, победители конкурсов и почётные работники образования города Москвы. Преподаватели помогают школьникам достигать высоких результатов на олимпиадах, ЕГЭ и различных научно-практических конференциях. Но не менее важно то, что каждый из них оставляет в сердце учеников след — память о тех, кто помог поверить в себя и выбрать свой путь», – отметил в своем телеграм-канале мэр Москвы Сергей Собянин.
«От всей души поздравляю педагогов Москвы с профессиональным праздником! Вы не просто учите детей, но и сами постоянно совершенствуете свои знания, идете в ногу со временем, осваиваете новые методики. Ваш личный пример целеустремленности вдохновляет школьников, учит их не бояться трудностей и уверенно идти к своим целям. Хочу пожелать всем педагогам не только профессиональных успехов, но и личного счастья, крепкого здоровья и благодарных учеников», — поздравила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Портреты педагогов со словами благодарности транслировались на медиафасадах и цифровых экранах медиахолдинга МАЕР по всей Москве. Всего за сутки их увидели свыше 4 млн гостей и жителей столицы.
«Каждый из нас помнит своего Учителя – того, кто поддержал, вдохновил и помог поверить в свои силы. В этот день мы хотим сказать спасибо всем педагогам за их труд и терпение. Ваш ежедневный вклад невозможно переоценить: вы формируете будущее нашей страны. Пусть слова благодарности и любовь учеников будут для вас самой большой наградой», – подчеркнул владелец и генеральный директор медиахолдинга МАЕР Константин Майор.
«Это очень волнительные мурашки прям по коже и хочется сказать «Мама, я известный!» Немножко стеснение, но и в то же время я очень надеюсь, что когда увидят на фасадах меня мои ученики, они за меня порадуются», – отметил учитель математики Куренков Владимир.
«Дорогие коллеги, с праздником! Здоровья вам, вашим близким, сил, вдохновения, благополучия. Пусть будет возможность путешествиям, позитивным эмоциям. Всего-всего самого доброго», – поздравила коллег учитель химии Курчатовской школы Ольга Лавникевич.
Ольга Лавникевич, учитель химии Курчатовской школы, которая сумела влюбить ребят в свой предмет, научила верить в собственные силы и не бояться сложных формул. Для многих её уроки стали отправной точкой в выборе профессии и доказательством того, что химия — это не только наука, но и путь к мечте.
Елена Башкатова, учитель русского языка и литературы школы №2109. Педагог, искренне влюбленный в свое дело. Организатор школьного театра, инициатор творческих проектов, которые объединяют детей, родителей и коллег.
«Видеть себя на медиафасадах нашей славной Москвы – это большое счастье, потому что в этот момент ты понимаешь, что ты не только ты, но и то, что все труды не напрасны, и все мы делаем общее дело на благо нашей Родины», – поделился учитель русского языка и литературы школы №2109 Елена Башкатова.
