Фотографии талантливых учителей украсили улицы Москвы

«Каждый из нас помнит своего Учителя – того, кто поддержал, вдохновил и помог поверить в свои силы. В этот день мы хотим сказать спасибо всем педагогам за их труд и терпение. Ваш ежедневный вклад невозможно переоценить: вы формируете будущее нашей страны. Пусть слова благодарности и любовь учеников будут для вас самой большой наградой», – подчеркнул владелец и генеральный директор медиахолдинга МАЕР Константин Майор.