Гендиректор медиахолдинга МАЕР Константин Майор стал амбассадором бренда «Сделано в России»

«Для меня, как руководителя МАЕР, стать амбассадором бренда “Сделано в России” — это не просто большая честь, для нас это логичное продолжение миссии по формированию позитивного имиджа страны и отечественного бизнеса. Мы уверены, что благодаря нашим ресурсам и экспертному опыту в медиапространстве мы сможем эффективно донести миру, что российские товары и услуги — это синоним качества, инноваций и надежности. Это прекрасная возможность объединить усилия с РЭЦ и показать всему миру лучший образ России», — отметил генеральный директор медиахолдинга МАЕР Константин Майор.