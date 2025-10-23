Гендиректор медиахолдинга МАЕР Константин Майор стал амбассадором бренда «Сделано в России»
Российский экспортный центр продолжает расширять круг амбассадоров национального бренда «Сделано в России». 21 октября на площадке Международного экспортного форума «Сделано в России» 0+ состоялось торжественное вручение соответствующего сертификата генеральному директору медиахолдинга МАЕР Константину Майору. Официальный документ вручила генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина.
«Программа амбассадоров — важный элемент продвижения национального бренда “Сделано в России”. Благодаря этому инструменту к продвижению подключаются не только компании, но и яркие личности из мира культуры, спорта и медиа, которые формируют позитивный образ российского бизнеса за рубежом, доносят до широкой аудитории ценности наших продуктов и услуг», — подчеркнула генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина.
Российский экспортный центр и медиахолдинг МАЕР также подписали соглашение об информационном партнерстве. Директор РЭЦ отметила, что МАЕР работает на рекламном рынке с 2003 года и обладает обширным опытом. Медиахолдинг специализируется на различных форматах наружной рекламы, включая медиафасады, цифровые суперсайты и крышные конструкции. Также к сети МАЕР подключено более пяти тысяч экранов в кафе, ресторанах и логистических пунктах. Ранее компания приобрела сеть федеральных и региональных СМИ, в которую входит 26 изданий и десятки каналов и пабликов в социальных медиа.
«Для меня, как руководителя МАЕР, стать амбассадором бренда “Сделано в России” — это не просто большая честь, для нас это логичное продолжение миссии по формированию позитивного имиджа страны и отечественного бизнеса. Мы уверены, что благодаря нашим ресурсам и экспертному опыту в медиапространстве мы сможем эффективно донести миру, что российские товары и услуги — это синоним качества, инноваций и надежности. Это прекрасная возможность объединить усилия с РЭЦ и показать всему миру лучший образ России», — отметил генеральный директор медиахолдинга МАЕР Константин Майор.
Программа «Сделано в России», которую координирует в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт» Минпромторг России, а основные функции по обеспечению и реализации программы возложены на Российский экспортный центр, предлагает бесплатную и добровольную сертификацию для производителей несырьевых товаров и услуг.
Также в рамках форума состоялась церемония награждения «Экспортер года» и несколько дискуссий. На пленарной сессии выступил премьер-министр Михаил Мишустин.
Константин Майор выступил на сессии «От доверия на родине к успеху за рубежом. Made in Russia и сила продвижения», где отметил, что успех на российском рынке — это фундамент узнаваемости за рубежом, и рассказал об инструментах продвижения для экспортеров.
«Бренд “Сделано в России” должен вызывать яркие эмоции, стать источником гордости, который формирует первое впечатление о стране у иностранцев. Технологии МАЕР служат интересам государства, продвигают отечественные товары и услуги. Важно, чтобы бренд Made in Russia имел возможности для медийной поддержки — и такие ресурсы есть у нас», — отметил Майор.
Российский экспортный центр является государственным институтом, который поддерживает несырьевой неэнергетический экспорт. Он предоставляет компаниям из различных отраслей как финансовую, так и нефинансовую помощь на всех этапах выхода на международные рынки, в том числе в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт». Сертификация проводится по пяти критериям: качество, надежность, уникальность, экологичность и органичность.