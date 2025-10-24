«День без турникетов» стал инструментом рекрутинга для высокотехнологичного бизнеса

По словам Ивана Меняйлова, основателя NFCKEY, их первая экскурсия в рамках «Дня без турникетов» оказалась очень полезной для команды. «С одной стороны, мы познакомились со студентами, которым интересно расти вместе с нами, — экскурсия сразу показала им особенности продукта и перспективы работы у нас. С другой — жители столицы получили возможность протестировать замок NFCKEY вживую, что дало нам ценную обратную связь и новые контакты для продаж. Мы были приятно удивлены активностью участников: вопросы касались технологии и бизнес-стратегии компании. Более того, получили интерес от представителей бизнеса на установку нашего продукта. Акция стала удобным инструментом и для поиска кадров, и для продвижения решения среди потенциальных потребителей», — рассказывает Иван.