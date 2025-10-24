«День без турникетов» стал инструментом рекрутинга для высокотехнологичного бизнеса
В столице завершился осенний сезон городского проекта «День без турникетов». С 16 по 20 сентября 2025 года около 2,8 тысячи человек приняли участие в бесплатных экскурсиях на предприятия, в исследовательские центры и технологические компании Москвы.
«День без турникетов» проводят с 2012 года. Проект курирует АНО «Развитие человеческого капитала», подведомственная Департаменту предпринимательства и инновационного развития города Москвы.
На старте акция была задумана как просветительская — знакомить москвичей с работой столичного бизнеса, который позволял в определённые дни принимать в своих стенах всех желающих, чтобы рассказать о том, как работают компании. Молодые люди могли увидеть, как устроен бизнес, пообщаться с представителями компании.
Со временем «День без турникетов» стал ещё и эффективным инструментом рекрутинга — каналом поиска ценных кадров, позволяющим компаниям проводить отбор мотивированных кандидатов и значительно экономить время и ресурсы HR-департаментов (1). Обычный рекрутинг часто требует больших затрат. При этом из потока интернет-анкет сложно выделить по-настоящему мотивированных людей.
На такие мероприятия заинтересованные соискатели приходят сами. Руководители и специалисты по кадрам могут пообщаться с ними напрямую и сразу предложить работу подходящим кандидатам. Это экономит время, деньги и упрощает подбор персонала.
«В сентябрьском сезоне более 140 компаний открыли свои двери перед москвичами, среди них более 60 процентов технологические. Мы провели более 240 экскурсий, на которых побывали около 2,8 тысячи посетителей. «День без турникетов» знакомит горожан с современными предприятиями и помогает молодёжи сделать первые шаги в профессии», — отметила руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Кристина Кострома.
Благодаря «Дню без турникетов» жители столицы увидели тест-системы для медицины и сельского хозяйства, познакомились с технологиями металлообработки, узнали об инновационных разработках на автотранспорте, посетили газотранспортное предприятие, девелоперские компании, технопарки.
Команда российской технологической компании Selectel постаралась организовать гостям полное погружение в жизнь крупного провайдера ИТ-инфраструктуры. Во время экскурсии в дата-центр сотрудники наглядно показали, как работают инженерные системы и обеспечивается бесперебойность услуг.
Надежда Курлат, заместитель генерального директора по работе с персоналом Selectel, отмечает, что компания регулярно поддерживает «День без турникетов». «Для Selectel это хорошая возможность встречи с талантливой молодёжью. Развитие карьерных перспектив для студентов в ИT-сфере — это большая задача для всей отрасли, и мы рады быть частью этого процесса. Проект позволяет компаниям показать рабочий мир и все процессы изнутри, поделиться энергией и отметить заинтересованных ребят, которые потенциально могут прийти на стажировку или практику», — отмечает Надежда.
Экскурсии от молодых предпринимателей, участников конкурса «Новатор Москвы», проходили впервые и вызвали особый интерес.
Так, экскурсия от компании «Климбиотех» проходила по научному пространству — селекционно-технологическому комплексу, где участникам демонстрировали работу климатических лабораторных камер. Экскурсанты задавали конкретные вопросы о камерах и технологии спидбридинга («ускоренной селекции»). Гостей интересовало, как от идеи перейти к её реализации, с какими сложными вызовами коллектив столкнулся на старте, какие инструменты поддержки помогли развиться и как команда нашла свою нишу на стыке биологии, ИT и инженерии.
Дарья Фрейманс, основатель компании «Климбиотех», делится своими впечатлениями от мероприятия: «Мы видим в «Дне без турникетов» эффективный инструмент для формирования кадрового резерва и повышения узнаваемости бренда среди целевой аудитории. Для нас как для инновационной компании прямая коммуникация с талантливой молодёжью — это большая польза. Мы не просто рассказываем о себе, мы сразу видим горящие глаза и можем пригласить самых увлечённых на стажировку или даже к сотрудничеству».
Экскурсия от компании NFCKEY (2) началась с истории создания бизнеса, далее — путешествие по производству и объяснение работы технологий NFC (3) , позволяющих обмениваться данными между устройствами на очень коротком расстоянии. В конце гости провели тест-драйв: скачали приложение, получили доступ к замку в офисе и попробовали открыть его касанием своего телефона.
По словам Ивана Меняйлова, основателя NFCKEY, их первая экскурсия в рамках «Дня без турникетов» оказалась очень полезной для команды. «С одной стороны, мы познакомились со студентами, которым интересно расти вместе с нами, — экскурсия сразу показала им особенности продукта и перспективы работы у нас. С другой — жители столицы получили возможность протестировать замок NFCKEY вживую, что дало нам ценную обратную связь и новые контакты для продаж. Мы были приятно удивлены активностью участников: вопросы касались технологии и бизнес-стратегии компании. Более того, получили интерес от представителей бизнеса на установку нашего продукта. Акция стала удобным инструментом и для поиска кадров, и для продвижения решения среди потенциальных потребителей», — рассказывает Иван.
Осенний сезон дал старт карьере в востребованных отраслях молодым специалистам: продемонстрировав свои навыки и мотивацию, они получили приглашения на стажировку. Столичные производства оказались самыми популярными площадками для старта карьеры среди участников экскурсий. Бесспорным лидером по приёму молодых специалистов стала инженерно-технологическая компания. Своих первых сотрудников из числа гостей акции приняли такие ведущие производственные площадки, как «ТОП Арт-Студио» и мебельные бренды Como Casa (4) и Divanchikov. Начинающие технологи и инженеры получили возможность работать на современном оборудовании и сразу погрузиться в реальные производственные задачи.
Активно привлекали молодые таланты и компании из сферы дизайна, архитектуры и инжиниринга. Новые участники команд появились в архитектурном бюро «МосАрх» и инжиниринговой компании полного цикла «Карфидов Лаб». Замыкает тройку лидеров по числу студентов сфера швейного производства. Столичные мануфактуры вновь подтвердили высокий спрос на молодых и увлечённых специалистов.
(1) HR от human resources – кадровая служба, с англ.
(2) NFCKey («НФС Ки») – стартап, занимающийся разработкой системы умных замков;
(3) NFC от near field communication — технология беспроводной передачи данных малого радиуса действия, которая даёт возможность обмена данными между устройствами, с англ.;
(4) Como Casa («Комо каса») – бренд дизайнерской мебели, созданной в России.